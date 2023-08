The Marvels avrà un ruolo importante nel MCU o sarà inutile?

Il secondo trailer di The Marvels è arrivato, confermando che la prossima pellicola dei Marvel Studios uscirà al cinema l'8 dicembre di quest'anno. Il video, però, ci ricorda che The Marvels ha un enorme peso sulle spalle: il film, d'altro canto, è una sorta di "quadruplo sequel" per l'MCU, poiché dovrà continuare (e chiudere, almeno in parte) diversi archi narrativi lasciati aperti da WandaVision, Captain Marvel, Ms. Marvel e persino dal recentissimo Secret Invasion. Non solo: visto il chiaro legame della villain Dar-Benn con Ronan l'Accusatore, nemico principale del primo film dei Guardiani della Galassia, possiamo aspettarci che anche le avventure di Star-Lord e compagnia giocheranno un qualche ruolo nel film.



La posizione di The Marvels è resa ancor più precaria dal fatto che le sue "fondamenta" non sono piaciute a tutti: per saperne di più, per esempio, potete leggere la nostra recensione di Secret Invasion o la recensione di Captain Marvel. Riuscirà il film con Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani a riportare il MCU sulla retta via, a correggere i suoi difetti "genetici" e a ristabilire l'hype attorno al mondo Marvel al cinema?



Quattro storie che si incrociano

The Marvels ha tre co-protagoniste, inutile girarci intorno: non è un caso che il film abbia cambiato titolo in corso d'opera (inizialmente si chiamava Captain Marvel 2) e che i trailer e il materiale promozionale stiano dando uno spazio pressoché identico a Carol Danvers, Ms. Marvel e Photon (Monica Rambeau). Alle tre eroine si aggiunge Nick Fury, una "comparsa" d'eccezione che, stando tanto al primo trailer di The Marvels quanto al video della scorsa settimana, sarà una presenza pressoché costante, e forse neanche troppo defilata, nel film in arrivo a dicembre.

Tre di questi quattro personaggi arrivano da produzioni essenzialmente standalone: Ms. Marvel e Nick Fury hanno avuto una serie "monografica" ciascuno, mentre Carol Danvers non gode di uno screentime particolarmente ampio dal lontano 2019, quando il suo film in solitaria è arrivato nelle sale cinematografiche. Fa ovviamente eccezione Photon, che ha debuttato in WandaVision, serie che ovviamente poneva il personaggio di Monica Rambeau in posizione decisamente secondaria rispetto ai suoi due protagonisti (Wanda Maximoff e Visione, per l'appunto). Anche in questo caso, però, la serie Disney+ su Scarlet Witch ha raccontato la nascita di Photon in maniera estremamente solitaria e canonica, dando al personaggio una storia di origini convenzionale e "monolitica", slegata da ogni altro personaggio del MCU.



Non è dunque un caso che The Marvels punti tutto sull'effetto-squadra, cioè sul fatto che Captain Marvel, Monica Rambeau e Ms. Marvel dovranno per forza di cose diventare un team.

Per legare indissolubilmente un'eroina all'altra i Marvel Studios hanno deciso di imbastire uno strano collegamento tra i loro superpoteri, che le porta a scambiarsi di posto nell'universo quando questi ultimi vengono utilizzati. È cosa già nota che il trio imparerà a trasformare in un punto di forza questa apparente debolezza, sfruttandola per scambiarsi di posto in combattimento e per viaggiare velocemente nell'universo, anche se possiamo ipotizzare che le tre riusciranno a padroneggiare tale potere solo verso la fine del film, magari in vista dello scontro finale con la villain Dar-Benn. Al terzetto tutto al femminile, come abbiamo già detto, si unirà anche Nick Fury, che sembra essere tornato nello spazio dopo gli eventi di Secret Invasion: l'ex-direttore dello S.H.I.E.L.D., insomma, pare essere abbastanza soddisfatto di come si è "risolto" (le virgolette sono d'obbligo, visti i foschi presagi delle scene finali di Secret Invasion) il conflitto tra Skrull ed esseri umani, almeno al punto da potersi sentire tranquillo nell'abbandonare di nuovo la Terra alla volta del cosmo profondo.



Per la verità, dai trailer sembra piuttosto chiaro che The Marvels non toccherà molte delle conseguenze dei prodotti di cui farà da sequel. In altre parole, le implicazioni del finale di Secret Invasion non verranno esplorate dalle nuove avventure di Captain Marvel e compagnia, che si collocano ancora sul piano "universale" del MCU, ma rimarranno ancorate sul livello "terrestre" di quest'ultimo e troveranno risposta in Captain America: Brave New World, in Thunderbolts e, certamente, in Armor Wars, visto il ruolo centrale del Colonnello Rhodes nell'invasione Skrull della Terra.

Parimenti, l'introduzione dei Mutanti nel MCU operata da Ms Marvel non verrà toccata dal film in arrivo a fine anno, così come dubitiamo che The Marvels si ricolleghi a WandaVision in termini di trama: semplicemente, le due serie sono state utilizzate come "trampolino di lancio" rispettivamente per Kamala Khan e Monica Rambeau, ma le loro trame continueranno altrove. Pare invece che The Marvels continui a tradire la sua origine come sequel diretto di Captain Marvel: le protagoniste del film saranno di nuovo ai ferri corti con i Kree, già villain della pellicola del 2019, che sembrano volersi vendicare su Carol Danvers per i torti subiti in passato. Insomma, Photon e Ms. Marvel sembrano essere state coinvolte a loro insaputa in una storia che riguarda quasi unicamente Captain Marvel.



Il Marvel Cinematic Universe in due bracciali

Il nuovo trailer, inoltre, ci spiega perché Ms. Marvel, Photon e Captain Marvel sono collegate tra loro tramite i propri rispettivi poteri.

Il video chiarisce senza ombra di dubbio che a causare l'entanglement delle tre eroine sono le azioni della villain Dar-Benn, una comandante dell'esercito Kree che, chissà come, si ritrova a maneggiare il martello di Ronan l'Accusatore. Dar-Benn, interpretata da una Zawe Ashton decisamente sopra le righe, possiede dei bracciali del tutto simili a quelli di Kamala Khan (la cui origine, lo ricordiamo, è ancora sconosciuta): quando la comandante Kree fa scontrare il martello dell'Accusatore con i bracciali, riesce a rilasciare una radiazione che collega i poteri delle tre co-protagoniste del film, tutti basati sull'utilizzo, la creazione e la manipolazione della luce. Non è chiaro perché Dar-Benn decida di usare in questo modo le sue armi, né tantomeno se si aspettasse di ottenere l'effetto che vediamo nel trailer: ciò che sappiamo, però, è che la villain sembra avercela a morte con Carol Danvers, mentre Kamala Khan e Monica Rambeau saranno delle semplici vittime "collaterali" della sua furia. Solo più tardi, pare che Dar-Benn deciderà di giurare guerra alla Terra, scatenando un intervento diretto, oltre che delle tre Marvels, anche dello S.W.O.R.D. di Nick Fury.



ùA collegare The Marvels al resto del MCU, o quantomeno alla "macrotrama" di quest'ultimo, scongiurando il rischio di una pellicola troppo standalone come il primo Captain Marvel, sembrano essere proprio i bracciali di Dar-Benn. Sicuramente, in The Marvels scopriremo l'origine dei bracciali e, se le teorie dei fan del Marvel Cinematic Universe si riveleranno corrette, possiamo aspettarci che questi ultimi saranno in qualche modo legati a Kang il Conquistatore.

Per di più, in Ms. Marvel ci viene mostrato che i bracciali di Kamala sono stati trafugati da un tempio dei Dieci Anelli, stabilendo così un forte collegamento con Shang-Chi, un altro film finora rimasto privo di un seguito o di altre implicazioni di peso nel Marvel Cinematic Universe. Insomma, The Marvels potrebbe rivelarsi un tassello fondamentale per la Saga del Multiverso, perché potrebbe finalmente fare ciò che i fan chiedono da tempo, ovvero contestualizzare la Fase 4, rimasta ormai per tanto (troppo?) tempo senza una chiara spiegazione narrativa e tematica.