The Harder They Fall, la riscrittura western tra Tarantino e Leone

I generi cinematografici, un po' come l'energia, non si distruggono, ma si trasformano. Possono arrivare a saturare il mercato o passare di moda, ma ci sarà sempre qualche autore che, nel bene o nel male, tenterà di raccontare una storia sfruttando questa o quella compartimentazione filmica. Prendiamo ad esempio il western. Negli Stati Uniti cominciò a spopolare già alla fine degli anni '30, raggiungendo il suo picco tra la metà degli anni '50 e l'inizio dei '60.



Possiamo pensare a Ombre Rosse di John Ford del 1939 o a qualche titolo di Howard Hawks - western più classici e radicali - e poi al dopoguerra, più variopinto ed esteticamente ricercato, di grande stile ma interessato comunque al contenuto e alle tematiche socio-politiche senza dimenticare il valore cinematografico dell'epopea di frontiera. A metà degli anni '60 e per tutti i '70, poi, avvenne una re-invenzione ad opera dagli autori italiani nei cosiddetti Spaghetti-western, tendenzialmente più violenti ed esasperati di quelli di stampo prettamente americano, e legati a un'ideale di cinema più popolare, tenendo sostanziale fede al naturale "ruolo" culturale del genere.



Poi, nel tempo, il vecchio west e quelle storie di cowboy e banditi hanno cominciato a diventare desuete. Il pubblico pagante voleva altro, qualcosa di nuovo, di diverso e ugualmente appetibile, eppure il western non è mai scomparso del tutto, trasformandosi invece in qualcosa di diverso e via via sempre più contemporaneo, rispondendo alle esigenze del tempo o degli autori. Ultimo grande esempio di questa mutazione è l'esordio registico di Jeymes Samuel, il riuscito The Harder They Fall targato Netflix.



Tra musica, cinema e impegno sociale

Come noto, le origini del Blues sono radicate nei canti delle comunità di schiavi afroamericani che lavoravano nelle piantagioni. Un genere musicale poi cresciuto talmente tanto da arrivare a condizionare o direttamente a creare molti stili musicali tra quelli moderni o popolari, riconosciuto anche come uno dei fattori d'influenza dominanti della musica pop.

In tutto ciò che di pop ascoltate, insomma, scorre una vena black, e non poteva che essere un artista come Samuel - musicista e regista - a confezionare per lo streaming un prodotto capace di grande consapevolezza stilistica e sociale. Proprio come il blues degli schiavi è radicato nei generi più disparati, così le comunità di colore sono ugualmente radicate nel vecchio west, solo mai doverosamente raccontante come avrebbero dovuto. Come già detto nella nostra recensione di The Harder They Fall, invece, The Bullitts e Boaz Yakin si impegnano in un'operazione congiunta di riscoperta e messa in vetrina di alcune delle più grandi leggende del western afroamericano, tutte realmente esistite, ma spesso mai arrivate sul grande o sul piccolo schermo. L'autore decide dunque di aggiustare il tiro sociale di genere non solo ribaltando il mito del Destino Manifesto (convinzione dell'inevitabile espansionismo americano) ma facendolo nel modo più mainstream e popolare possibile, a cavallo tra realismo storico - i personaggi veramente esistiti - e invenzione a tutto campo, divertendosi peraltro nella stessa esagerazione stilistica tipica degli Spaghetti-western.



Il film di The Bullitts è oggi, a modo suo, quello che negli anni '40 era il cinema di Ford: un ponte concettuale tra il vecchio e il nuovo, solo molto più derivativo rispetto al passato a causa del tanto, tantissimo materiale a cui attingere e rubare (e il cinema è spesso furto e re-invenzione). The Harder They Fall rappresenta nel suo piccolo un modo di rendere giustizia e ridare dignità ai tanti protagonisti di colore del vecchio west, messi da parte da un sistema cinema a lungo disinteressato a queste figure.



Titoli di genere con protagonisti afroamericani si possono infatti contare sulle dita di una mano, e su tutti è certamente il Django Unchained di Quentin Tarantino a spiccare nella mente del grande pubblico (qui la nostra recensione di Django Unchained); motivo, tra l'altro, che rende proprio il film con Jamie Foxx una delle principali ispirazioni stilistico-tonali dell'opera di Samuel, che recupera non poco in termini di caratura pop-intellettuale dal lavoro dell'autore del Tennessee.



Anche per quanto concerne il lavoro musicale, The Bullitts punta tutto su di un'intraprendenza tipica del suo percorso artistico, scegliendo di sfruttare sonorità spesso moderne e accattivanti - e per questo anacronistiche - ma sovente tornando proprio al cuore delle note madri della stragrande maggioranza dei generi che compongono oggi il mercato di produzioni pop, raccontando anche in questo modo il core essenziale della cultura afroamericana sempre all'interno del western.

Insomma, c'è molto più di ciò che appare dietro a The Harder They Fall, che dietro un'estetica accattivante e creativa e una storia apparentemente "semplice" nasconde invece un'anima orgogliosa, concettuale e artistica da non sottovalutare in alcun modo. È banalmente più complesso di quanto vorrebbe far credere, ma cela sapientemente la sua caratura intellettuale dietro a una confezione esplosiva e d'intrattenimento, riuscendo comunque a raggiungere il risultato sperato.