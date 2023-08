The Flash: perché è stato un flop? Ma soprattutto, lo meritava davvero?

La corsa al box-office di The Flash è finita: in tutto il mondo, il film con Ezra Miller incassa 268 milioni di Dollari, una cifra irrisoria per un cinecomic ad alto budget. Pur sempre meglio di Shazam Furia degli Dei, che ha incassato solo 133 milioni in tutto il pianeta, ma comunque peggio dei 393 milioni di Black Adam, che non è certo stato considerato un successo dai dirigenti dei DC Studios e di Warner. Ancora peggio, mentre Black è Adam è riuscito a rientrare nelle spese (260 milioni per la produzione, più un centinaio per promozione e marketing), lo stesso non si può dire per The Flash che è costato 300 milioni di dollari tenendo conto dei reshoot ed escludendo il marketing, che anche in questo caso dovrebbe ammontare a 100 milioni di Dollari.



A conti fatti, The Flash avrebbe dovuto guadagnare 350 milioni di Dollari in tutto il mondo per poter andare in pari, anche grazie al merchandise del film, alle vendite in digitale e allo streaming. Sfortunatamente, ciò non è successo e la pellicola è stata uno dei flop più cocenti di quest'anno: ma quali sono le ragioni della débâcle di The Flash presso il grande pubblico?



I perché del flop di The Flash

I motivi del flop di The Flash sono diversi. Il primo, nonché probabilmente il più importante, è che il film rappresenta l'ultimo capitolo di un universo cinematografico ormai morto. Con il passaggio dal DCEU al DCU di James Gunn, annunciato ben prima dell'arrivo al cinema di The Flash con dichiarazioni roboanti, i DC Studios e Warner sono riusciti a convincere il pubblico a non andare in sala a vedere The Flash.

D'altro canto, le trame multi-pellicola sono il punto forte dei cinecomics, nonché il motivo per cui questi ultimi riescono (o riuscivano, visti i deludenti risultati al box-office dei film Marvel e DC degli ultimi mesi) a portare il pubblico al cinema: perdersi un film significa smarrire il "filo del discorso" di un ciclo narrativo sviluppato su più produzioni, magari nel quale lo spettatore ha già investito diverse ore del suo tempo libero. Si tratta in questo caso di una delle caratteristiche più criticate dei cinefumetti, che trascinano la gente in sala tanto per l'hype attorno al nuovo film quanto per la FOMO, la "Fear Of Missing Out" che spesso ha portato al successo pellicole tutto sommato minori, che se fossero state scollegate dai rispettivi universi narrativi non avrebbero attirato un grande pubblico. Ecco, The Flash è un film di supereroi scollegato dal suo universo narrativo: a differenza di quanto pensavano i dirigenti DC a Warner, a nessuno (o quasi) interessava vedere la "morte" del vecchio DCEU. Nel momento in cui James Gunn ha fatto il nome del DCU e ha mandato in pensione l'universo creato sulla base dei film di Zack Snyder, The Flash è diventato un film improvvisamente "vecchio", e come tale è stato trattato dagli spettatori: i film vecchi si recuperano (se si recuperano) in streaming, non purtroppo al cinema.



Qualcuno potrebbe obiettare però che The Batman è stato un successo al box-office, pur senza far parte di alcun universo condiviso. Vero, ma d'altro canto Flash non ha il carisma del Cavaliere Oscuro, né tantomeno il film che ha per protagonista Barry Allen si sarebbe mai retto in piedi da solo al di fuori di una struttura più grande come quella del decadente DCEU, se non altro proprio per la sua natura legata al Multiverso.

The Batman, invece, si propone come un'esperienza pensata per essere standalone in tutto e per tutto, rispondendo anche all'"affaticamento" di cui i grandi franchise supereroistici stanno soffrendo sul grande schermo. Insomma, il problema di The Flash è duplice: da una parte il film è arrivato come ultima pellicola di una saga ormai già morta; dall'altra è uscito in sala in un momento in cui il genere dei cinecomics è in fase calante per il grande pubblico. Al contempo, la presenza di Ezra Miller nel cast di The Flash non ha certamente giovato alla reputazione del film, specie negli Stati Uniti d'America. In tal senso, i dati sono eloquenti: un rapporto di Deadline, per esempio, spiega che il 73% degli spettatori di The Flash erano di sesso maschile e facevano parte della fascia young-adult, confermando che il film non è stato in grado di fare breccia tra il pubblico femminile (nonostante l'inclusione della Supergirl di Sasha Calle) e tra le famiglie. Non è solo una questione di target di pubblico mancato: l'inclusione di una figura così controversa come Ezra Miller, accusato di molestie e persino di violenza, ha finito per allontanare parte della platea, riducendone gli incassi.



Anche solo restringendo il pubblico agli appassionati dei cinecomics, allo "zoccolo duro" dei DC Studios, le ragioni del flop di The Flash sono molteplici e chiare a tutti. Di base, il film si è inimicato la fanbase di Zack Snyder nel momento in cui si è posto chiaramente come il capitolo finale del DCEU, eliminando ogni possibilità di ritorno di Henry Cavill e Ben Affleck nei rispettivi ruoli. Molti altri fan dei cinefumetti, poi, hanno semplicemente preferito evitare di vedere la pellicola al cinema per via dei numerosissimi reshoot e ritardi del film, il cui sviluppo è stata una vera e propria Odissea.

Senza contare che tutti i grandi cameo della pellicola sono stati svelati (per errore, ma forse neanche troppo) con spot e video leakati a diversi giorni dal suo arrivo in sala: persino la presenza di Wonder Woman in The Flash è stata preannunciata da uno spot del film, per non parlare di Muschietti che ha svelato anzitempo il clameo più clamoroso di tutti, quello di Nicolas Cage.



Oltre il box-office

Attenzione però a non giudicare la qualità di un film dal box-office! The Flash non ha "toppato" perché è un brutto film. Chiariamoci: come potete leggere nella nostra recensione di The Flash, la pellicola di Andy Muschietti non è un cinecomic perfetto, ma non si tratta certo di una produzione da buttare nel cestino dei film di serie B.

Su Rotten Tomatoes, per esempio, The Flash è approvato dall'83% del pubblico: ciò significa che chi ha visto il film, in sala o in streaming, non l'ha affatto odiato. Un risultato condiviso, benché con qualche riserva, anche dalla critica: il film, infatti, ha un rating del 64% sulla base di 371 recensioni, più alto di quello di Aquaman, Man of Steel, Justice League del 2017 e di Black Adam. Insomma, The Flash non è un filmaccio, anzi. Addirittura, il suo gradimento generale ha superato quelli di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e di Eternals, che non raggiungono il 50% di rating tra la critica. In altre parole, quello di The Flash non è un flop "meritato" nel senso pieno del termine, cioè non è totalmente imputabile ai difetti qualitativi della pellicola. Questi ultimi, che ci sono, sono innegabili e sicuramente hanno contribuito al pessimo risultato al box-office (pensate allo scandalo degli effetti speciali di The Flash, per esempio), non sono il motivo principale del fallimento.



Semmai, The Flash è rimasto intrappolato nella macchina dei DC Studios, che più che agire come un sistema di promozione è stata un vero e proprio tritacarne per la pellicola. Sono state le dichiarazioni di James Gunn, che ha annunciato il reboot del DCU a mesi dall'uscita del film di Muschietti, ad affossare definitivamente The Flash, forse persino consciamente: mettere fuori dai giochi, almeno dal punto di vista commerciale, l'ultimo "figlio" di Zack Snyder significa inibire qualsiasi speranza di ritorno per lo Snyderverse, disinnescando le rivendicazioni della fanbase del regista, che finora si è rivelata estremamente rumorosa.

L'insuccesso di The Flash (e quello già previsto per Blue Beetle e, ancor peggio, Aquaman 2) è un chiaro monito di James Gunn a Warner Bros.: la "vecchia gestione" dei DC Studios non è stata in grado di ottenere risultati commerciali validi, dunque va sostituita da cima a piedi. Registi, produttori, attori e persino idee del "vecchio" DCEU non solo non combaciano in termini creativi con il progetto di Gunn e Safran, ma anche in termini economici con quello che è lo scopo di Warner e DC, cioè fare soldi con i propri film. Insomma, se fosse arrivato in un altro momento, magari prima di Black Adam, prima della pandemia da Covid-19, prima del rocambolesco addio di Warner a Walter Hamada e Zack Snyder, The Flash sarebbe stato un successo. Forse.