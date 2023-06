The Flash, parliamo del finale: è l'addio al DCEU o l'inizio del DCU?

The Flash è stato un flop al botteghino, con degli incassi paragonabili a quelli di Black Adam e leggermente superiori ai risultati (disastrosi) di Shazam! Furia degli Dei. Con un risultato del genere, viene da chiedersi se davvero The Flash porrà le basi per il DCU di James Gunn e Peter Safran o se, invece, rappresenterà unicamente la chiusura del DCEU iniziato da Zack Snyder e poi proseguito (a fatica) da altri cineasti e dagli executive DC. Per rispondere a questo interrogativo, però, dobbiamo analizzare The Flash sotto due punti di vista: quello narrativo e quello "industriale". D'altro canto, con un box-office che non sembra lasciare speranze e, al contempo, una scena finale che fa pensare ad un radioso futuro per Barry Allen, questi due elementi sembrano fare a botte tra di loro. L'esito è semplice: il Flash di Ezra Miller ha un futuro incerto nel DCU, e ancora meno garantito è il destino riservato al Batman di Micheal Keaton, alla Supergirl di Sasha Calle e a tutti gli altri comprimari di Barry Allen che abbiamo visto nel film.



Continuità narrativa...

Inutile girarci intorno: la scena finale di The Flash prepara un futuro per il giovane Barry nel DCU, e non solo. Essa introduce il Batman di George Clooney, che ha sostituito il Cavaliere Oscuro di Ben Affleck e quello di Michael Keaton come unico, vero, Crociato di Gotham di un DCEU ormai agli sgoccioli.

Al contempo, nel giro di pochi secondi ci viene spiegato che il mondo non è più come prima, perciò i cameo che abbiamo visto nel film (primo tra tutti quello della Wonder Woman di Gal Gadot) sono dei veri e propri addii ai rispettivi personaggi. Niente più Batfleck e Wonder Woman, dunque, ma anche addio al Superman di Henry Cavill, anche se questo lo sapevamo già da tempo. Ma come siamo arrivati ad un reboot quasi-totale del DCEU nel giro di una pellicola di poco più di due ore? In estrema sintesi, il viaggio nel tempo nel DCEU segue la "teoria degli spaghetti" perfettamente spiegata da Michael Keaton nel corso della pellicola: lo spaziotempo è una sorta di piano fatto di linee sovrapposte, che si intersecano tra loro in alcuni eventi-cardine. Modificare uno di questi eventi trasforma il tempo, con uno sconquasso permanente sia nel passato che nel futuro: cambiare il passato non crea una realtà alternativa (come nel MCU), ma semplicemente "trasla" quella esistente su una retta diversa, che però presenta un futuro, un presente e ovviamente un passato profondamente dissimili da quella di origine.



Proprio su queste basi si fonda The Flash: impedendo la morte della madre, Flash modifica il suo stesso presente creando un mondo senza Superman, senza Cyborg, senza Wonder Woman e in cui Batman è ormai "fuori servizio" da anni. Alla fine del film, Barry decide di lasciare che sua madre muoia, facendo nuovamente ruotare lo "spaghetto" della sua timeline nella posizione iniziale. Beh, più o meno: in realtà, l'eroe decide di scagionare suo padre dall'omicidio di Nora Allen spostando una scatola di sugo al pomodoro in un supermercato (se avete visto il film, capirete). Un cambiamento minimo nel continuum spazio-temporale, ma sufficientemente grande da modificare per sempre l'universo di partenza.

Evitando che su padre finisca in carcere, Flash ha creato una realtà molto simile alla sua, ma con alcune cruciali differenze: la prima è che Batman non è più Ben Affleck, ma George Clooney. Le altre ancora non le sappiamo: possiamo dare per certo che Aquaman sia rimasto lo stesso e che sarà ancora una volta interpretato da Jason Momoa (ponendo le basi per l'uscita di Aquaman and The Lost Kingdom, in arrivo il 20 dicembre al cinema), mentre Wonder Woman e Superman sembrano essere scomparsi. Oppure, più semplicemente, potrebbero aver subito un recasting e potrebbero ora essere interpretati da nuovi attori: ciò spiegherebbe perché Barry non sia dovuto tornare nuovamente indietro nel tempo a rimettere la scatola di pelati al suo posto, ma fornirebbe anche le basi per il nuovo DCU di James Gunn.



Insomma, la scena finale di The Flash sembra mostrarci che il film non ha solo concluso il DCEU, ma ha anche spalancato le porte al DCU, il cui primo Batman sarà quello di George Clooney.

Poche speranze per Supergirl e per il Cavaliere Oscuro di Michael Keaton, dunque: i due personaggi sono confinati in una timeline che non esiste più, e sono persino deceduti. Un reset di questo tipo potrebbe avere senso: Ezra Miller potrebbe tornare come Flash, mentre George Clooney potrebbe essere il co-protagonista di The Brave and The Bold. Il Batman di Clooney sarebbe perfetto soprattutto in termini anagrafici, perché si tratta di una figura abbastanza anziana per fare da mentore ad un nuovo Cavaliere Oscuro, uscendo di scena alla fine del film: si tratta di un'ipotesi in linea con quanto già anticipato da James Gunn, che ha spiegato che The Brave and The Bold presenterà un Batman adulto e ormai sul viale del tramonto, mostrando agli spettatori come questi insegnerà il "mestiere" del vigilante al figlio Damian Wayne. Un ruolo perfetto per un attore di mezza età come Clooney, insomma. Al contempo, l'incertezza lasciata da The Flash sul casting di Superman (o Supergirl) e degli altri membri della Justice League potrebbe permettere a James Gunn di operare un reboot "duro" degli altri personaggi del DCU, così da introdurne delle nuove varianti in pellicole come Superman: Legacy e Supergirl: Woman of Tomorrow.

.... O cambio di gestione?

In una prospettiva immediata, un reboot tutto sommato "soffice", con la permanenza di Ezra Miller e Jason Momoa nei rispettivi ruoli tra il DCEU e il DCU, avrebbe senso anche in termini "industriali" e di marketing. L'uscita di Blue Beetle al cinema, fissata per il 17 agosto, e l'arrivo in sala di Aquaman 2, infatti, sono ormai dietro l'angolo e beneficerebbero da una campagna marketing che li annunci come "prime mattonelle" del DCU, senza per questo togliere importanza a Superman: Legacy, che secondo Gunn sarà il primo film prodotto pienamente nello spirito del nuovo universo cinematografico DC.

Se i due film (o anche solo uno, come Aquaman) fossero confermati come parte di un DCEU già "morto", infatti, è molto improbabile che i fan si recheranno al cinema a vederli. Tuttavia, un approccio del genere significherebbe anche mantenere Ezra Miller nel ruolo di Flash, con tutti i problemi di immagine che l'attore potrebbe causare a Warner e DC in futuro. Inoltre, un soft reboot rischierebbe anche di mettere dei pesanti macigni sulle spalle di James Gunn, limitandone la libertà creativa e imponendo una continuità ideale con un universo con cui il cineasta del Missouri ha già chiarito di non voler aver nulla a che fare. Non solo: ciò potrebbe ridare spazio ai fan di Zack Snyder e del suo universo esteso per chiederne la continuazione, o quantomeno per tentare di convincere i DC Studios a ripartire dalla Justice League del regista di Rebel Moon e 300.



In tal senso, le parole di James Gunn sul DCU sembrano essere categoriche: Ezra Miller non tornerà, George Clooney non tornerà, Gal Gadot, Henry Cavill e Ben Affleck non torneranno. Non ci sarà spazio neanche per Michael Keaton e Sasha Calle. Forse nemmeno Jason Momoa farà parte del futuro della DC sul grande e piccolo schermo (o magari tornerà come Lobo, e non come Aquaman).

In altre parole, le scene finali di The Flash non sono mai esistite nella mente di James Gunn: Barry ha semplicemente "resettato" la timeline del DCEU, ponendo fine a quest'ultimo e dando vita al nuovo DCU, di cui vedremo i primi sprazzi solo in Blue Beetle e, poi, in Superman: Legacy. No, neanche Aquman 2 farà parte del nuovo Universo DC (il che già profila un disastro al botteghino per la pellicola). Insomma, il finale di The Flash non sarà canonico, ma il resto degli eventi del film sì: una vera e propria cesura da parte di James Gunn. Si tratta di una scelta controversa, che però porterà degli indubbi benefici ai DC Studios. Il primo è la massima libertà creativa che verrà fornita a Gunn e Safran da questa decisione, per certi versi persino coraggiosa. Il secondo è la possibilità di procedere ad un recasting totale, senza alcuna eredità del periodo di Zack Snyder e, possibilmente, senza coinvolgere attori "problematici" come Ezra Miller.



Ma allora, quanto peso hanno il finale di The Flash e la sua scena post-credits? Nessuno, a quanto pare. Oppure tantissimo, se James Gunn dovesse infine utilizzare l'approccio volto alla continuità narrativa di cui abbiamo parlato qualche riga fa. Difficile dire come la questione evolverà in futuro, anche se siamo piuttosto certi che, alla fine, il DCU opererà un taglio netto con il passato, che passerà in primo luogo per l'annuncio dei casting definitivi dei nuovi Batman e Superman. Quest'ultimo, a nostro avviso, potrebbe strategicamente arrivare alla fine della run al cinema di The Flash, e dovrebbe confermare che Bruce Wayne, nel DCU, non sarà George Clooney.

D'altro canto, i DC Studios non sono i Marvel Studios: la Distinta Concorrenza non può permettersi un universo mastodontico e coerente, "messo insieme" a suon di retcon come hanno fatto Disney e la Casa delle Idee negli ultimi anni. Warner e DC, ormai, hanno imboccato una via per cui la ripartenza da zero è l'unica possibilità concreta per costruire un universo narrativo coeso e coerente, pronto a rivaleggiare con un MCU che ormai sembra avviato verso una traiettoria discendente, o quantomeno stagnante. E poi c'è la maledizione delle scene post-credits di casa DC, tutte destinate a rimanere disattese: il caso di Lex Luthor e Deathstroke in Justice League, insomma, continua a fare scuola.