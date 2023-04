The Flash: un Multiverso tra Supergirl, due Batman e... tre Barry?

The Flash uscirà al cinema il 15 giugno. Poco più di un mese ci separa da quello che molti considerano l'"ultimo atto" del DCEU al cinema, o almeno l'ultima pellicola che svilupperà la trama dello Snyderverse, prima della partenza del DCU di James Gunn e Peter Safran. In occasione del CinemaCon di Las Vegas, Warner ha diffuso il trailer finale di The Flash, e che trailer! Il breve video, della durata di circa due minuti e mezzo, ci mostra ben due Batman, due (o tre?) varianti di Flash e Supergirl in azione: quanto basta per mandare in visibilio tutti i fan della Distinta Concorrenza tanto al cinema quanto negli albi a fumetti. Cerchiamo però di scavare più in profondità, indagando frame per frame le clip pubblicate da Warner e dai DC Studios per scoprire, con la nostra analisi del trailer finale di The Flash, tutte i segreti che quest'ultimo ha da raccontarci sulle prossime (e ultime?) avventure di Barry Allen nel DCEU.



Nuovo universo, stessi nemici

Prima di partire, due avvertenze: la prima è che, come già sappiamo, The Flash adatterà la storia di Flashpoint, uno degli albi a fumetti più amati dai fan DC, e, da quanto abbiamo visto finora, sembra che sarà piuttosto fedele (almeno nello spirito) al fumetto della Distinta Concorrenza.

La seconda, invece, è che quello delle scorse ore è il secondo trailer del film: il primo trailer di The Flash, infatti, è stato diffuso da Warner durante il Super Bowl di febbraio, e vi consigliamo di dargli un'occhiata prima di continuare nella lettura. Fatto? Possiamo partire! L'apertura del trailer è decisamente inusuale, poiché si concentra molto più sul Batman di Michael Keaton che sul Flash di Ezra Miller: il protagonista del film, accompagnato da un altro personaggio (che potrebbe essere il Barry Allen dell'universo in cui il "nostro" Flash si troverà dopo aver viaggiato indietro nel tempo), si reca a Villa Wayne, che sembra ormai essere in stato di abbandono. Parte qui la voce di Keaton, che ci racconta per sommi capi le origini del Crociato di Gotham mentre scorrono delle riprese delle foto dei genitori di Bruce e della Bat-Caverna, anch'essa ormai in disuso: nulla di troppo strano, se ricordiamo che The Flash è ambientato 30 anni dopo Batman - Il Ritorno e che ormai il Cavaliere Oscuro di Michael Keaton sembra essere andato in pensione. Quest'ultimo ci dice di aver passato la sua intera vita a rimediare agli errori del passato, con una frase alquanto sibillina e che potrebbe anticipare qualche svolta imprevista nella trama del film. Pare comunque che Batman sia pronto a tornare in azione, perché la sequenza si chiude con il Batwing in partenza e, soprattutto, con un'inquadratura che ci mostra ben sette armature diverse dell'Uomo Pipistrello.



Stacco ed ecco che appare il volto di Michael Keaton, ripreso mentre parla con Barry Allen del suo viaggio nel passato. Batman conferma quanto già sapevamo da mesi: Barry è finito in universo parallelo mentre cercava di tornare indietro nel tempo per salvare i suoi genitori, morti entrambi nello stesso giorno.

Non è dunque un caso che la sequenza successiva ci mostri un Flash adulto e con tanto di costume (lo stesso di Justice League) che si trova - solo apparentemente - nel passato, dove una sua versione bambina fugge da casa mentre i suoi genitori chiedono di chiamare il 911. Questa volta, però, l'intervento di Flash adulto salva la madre e il padre del giovane Allen: tutto è bene quel che finisce bene... o no? La voce narrante, che ora è quella di Ezra Miller, ci spiega che "sono tornato indietro nel tempo per salvare i miei genitori... e invece ho demolito l'universo". Non è chiaro a cosa si riferisca esattamente l'eroe DC, ma non c'è tempo per le speculazioni: la scena successiva ci mostra un'astronave aliena nei cieli di New York, che sembra minacciare la sopravvivenza della popolazione della Grande Mela. Si tratta ovviamente di una delle navi da guerra del Generale Zod di Michael Shannon, già antagonista di Justice League e che dovrebbe avere un ruolo di primo piano anche tra i villain di The Flash. Tuttavia, non siamo ancora convinti che Zod sarà l'unico nemico di Barry Allen, Bruce Wayne e compagnia.



La sequenza successiva è un evidente montaggio di due scene separate. La prima è quella ambientata a New York, che sembra concludersi (almeno nel trailer) con la navicella già menzionata che spara una sorta di raggio energetico sulla città, causando un'onda d'urto, mentre un misterioso personaggio cade a terra dal cielo. La seconda scena, invece, è quella dell'invasione della Terra da parte di Zod, che sembra essere ambientata ben lontano dalla Grande Mela, in una zona desertica. Ma come (e perché) è arrivato Zod sulla Terra? Semplice: colpa di Barry.

Come spiega di nuovo la voce narrante, che ora torna ad essere quella di Michael Keaton, cambiando il passato (cioè salvando i suoi genitori), Flash ha innescato una sorta di reazione a catena che ha infine portato allo sbarco del Generale kryptoniano sul Pianeta Azzurro, al grido di "Questo mondo deve morire". Insomma, sembra che l'attacco di Zod sia più che altro una conseguenza delle azioni di Barry, e non qualcosa di intimamente legato alla trama del film: per questo ci sentiamo di escludere che il villain interpretato da Michael Shannon sarà l'unico della pellicola. Al contrario, con ogni probabilità il nemico principale di The Flash sarà Dark Flash, una versione "corrotta" dello stesso Flash, forse proveniente da un terzo universo (oppure da quello in cui il giovane Barry è finito credendo di viaggiare nel tempo).



Batman, Supergirl... e un altro Batman

Saltiamo ora nella seconda parte del trailer, che si apre con la (ri)presentazione della Supergirl di Sasha Calle. L'eroina sembra soffrire tutto il peso connesso alla "S" di Superman, che porta sul petto, a confermare che l'Uomo d'Acciaio non esiste nell'universo di Michael Keaton.

Semmai, Superman potrebbe avere un cameo in The Flash, ma non dovrebbe essere impersonato da Henry Cavill: al contrario, ad interpretare l'Uomo d'Acciaio potrebbe essere Nicolas Cage, che avrebbe dovuto vestire i panni di Clark Kent in Superman Lives, un cinecomic diretto da Tim Burton che non ha mai visto la luce del sole. Supergirl viene dunque mostrata mentre sorvola il Batwing in navigazione verso la zona desertica di cui abbiamo parlato poco fa, forse in una sequenza che precede la battaglia finale con Zod, la quale vedrà la giovane eroina allearsi con Flash e con il ben più anziano Batman di Michael Keaton. Quest'ultimo è proprio il protagonista delle inquadrature successive: rivolgendosi allo spettatore, l'Uomo Pipistrello dice "volete fare i pazzi? Facciamo i pazzi!". Conclusa questa parentesi, torniamo al campo di battaglia, sul quale vediamo arrivare Supergirl e due Flash diversi, uno dei quali è contornato da fulmini di energia blu e l'altro da energia rossa.



Vale la pena notare che, mentre il Flash "rosso" è quello già conosciuto in Justice League, che usa il costume tradizionale, quello Blu ha una tuta che altro non è che un costume di Batman leggermente modificato, probabilmente preso tra quelli visti all'inizio del trailer a Villa Wayne. Il terzetto sembra essere pronto in posizione da combattimento, come se si trovasse di fronte ad un nemico formidabile, che in questo caso è con ogni probabilità l'esercito del generale Zod. Altro stacco e il trailer prende una piega più "intima", allontanandosi dal campo di battaglia e spostandosi nella camerette di Barry, anche se un dettaglio ci fa pensare che le immagini che vediamo (e la voce che sentiamo) non siano quelle del Flash "rosso" che conosciamo, ma quelle della variante "blu", che per quanto ne sappiamo potrebbe persino essere la versione "Dark" dell'eroe.

Notate, per esempio, la colorazione delle inquadrature, oppure i lampi azzurri che circondano Barry: il protagonista di questa porzione non è il "nostro" Flash, ma quello del nuovo universo in cui il nostro beniamino è stato catapultato. Saltiamo alla scena successiva, che facciamo veramente fatica a collocare in un punto preciso del film: vediamo qui due mani che si toccano. Una, però, sembra essere priva di vita. Che si tratti dei due Flash? Che uno dei due finisca per morire per salvare l'altro? Ma come si collega tutto ciò alla teoria di Dark Flash come nemico principale del film?



Anche in questo caso, le domande sono più delle risposte, e il tempo per rimuginare è poco: un altro stacco ci mostra infatti il Batman di Ben Affleck che dà un consiglio al giovane Flash, ricordandogli che "le nostre ferite ci rendono chi siamo".

Una sorta di risposta alla frase appena precedente, questa volta pronunciata da Barry, che spiega che "devo disfare ciò che ho fatto", probabilmente in riferimento al fallimentare viaggio nel tempo che ha dato il là agli eventi della pellicola. Subito dopo, "Batfleck" torna in pista a bordo della Bat-moto, a conferma che la presenza del Cavaliere Oscuro di Zack Snyder nel film non sarà limitata ad un semplice cameo. Altro stacco e la scena cambia completamente: vediamo infatti Supergirl che vola verso il cielo tenendo per le mani il corpo di un Flash esanime: difficile dire di quale dei due si tratti, anche perché quest'ultimo sembra seminudo. Il collegamento alla scena precedente, quella della mano esanime, sembra evidente, ma anche qui non ci sono elementi che ci indichino quale sia la collocazione del frame nel film. Per i fan DC, invece, è evidente che la scena richiami ad un'iconica copertina di Crisi sulle Terre Infinite, a dimostrazione di come il regista di The Flash, Andy Muschietti, abbia profuso enorme impegno e passione nella pellicola.



Il climax finale del DCEU

Saltiamo ora all'ultima parte del trailer, che è anche quella decisamente più densa e ricca di informazioni del tutto nuove. Quest'ultima si apre con Flash che usa i suoi poteri per creare un campo energetico attorno a sé, soffrendo atrocemente nel mentre. Subito dopo vediamo Supergirl che urla all'eroe "Che cosa hai fatto?", ma è difficile dire se le due inquadrature siano collegate o se - come a nostro avviso appare più probabile - siano state giustapposte proprio per sviare i fan, e si trovino in due punti diversi del film. Anche il Batman di Keaton entra in azione, utilizzando il suo Batwing per distruggere due navi kryptoniane in quella che sembra essere la medesima scena d'azione con ambientazione desertica di cui abbiamo parlato qualche riga fa.

In questa stessa location, vediamo Supergirl scontrarsi con il Generale Zod, lanciandogli addosso un palo di metallo con forza tale da scaraventarlo contro un muro. L'elmo di Zod si incrina, ma il kryptoniano non sembra essere affatto morto. Ennesimo stacco e il vieo si sposta in quelle che hanno tutta l'aria di essere delle fogne, dove Batman usa il suo mantello antiproiettile per proteggere Barry e un gruppo di altre persone (sfortunatamente irriconoscibili) dai colpi di alcuni soldati in assetto da guerra. Perché questi ultimi stiano sparando a Flash è difficile da dire, come non sappiamo nemmeno cosa questi ci faccia nelle fogne insieme al Cavaliere Oscuro.



La sequenza finale del trailer ha infine lo scopo di mettere in mostra i poteri di Flash e dei due Batman di Ben Affleck e Michael Keaton. Sotto le ultime inquadrature sentiamo la voce di uno dei due Barry che dice all'altro che "qualsiasi cosa facciamo, non potremo mai rimediare".

La risposta dell'"altro" Flash è un chiaro "No!", ma la clip di sottofondo sembra dare ragione alle previsioni più nefaste, mostrandoci un Flash collegato ad un misterioso macchinario che sembra farlo soffrire fino quasi a lasciarlo morto: strano, però, che la location della clip sia la Bat-Caverna, un ambiente dove i due Barry dovrebbero essere fuori pericolo. Concludiamo con alcune sequenze ad alto tasso emotivo, con il Batman di Keaton che si accascia a terra nel bel mezzo dello scontro con Zod, dopo essere stato attaccato da un Kryptoniano in armatura mentre si trovava sul Batwing. Siamo alla fine del video, ma anche l'ultimissima clip sembra contenere un importante segreto. Essa, infatti, ci mostra il "nostro" Barry con tanto di costume, insieme a Batman e ad un altro Flash, pronti per lanciarsi con il paracadute dal Batwing. Quest'ultima versione di Barry Allen, però, non sembra corrispondere a nessuna delle due viste nel resto del trailer, poiché ha i capelli corti e un giubbotto invernale. Non solo: l'eroe non proferisce neanche una parola, a differenza delle due varianti più "chiacchierone". Che si tratti del misterioso terzo Flash della pellicola, quello che - magari - potrebbe infine diventare il tanto famigerato Dark Flash?