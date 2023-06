The Flash: tutti gli incredibili easter egg del film

Se si parla di multiverso e lo si associa ai cinecomic sappiamo tutti cosa succederà. Cioè, almeno a livello di easter egg, cameo, curiosità e chicche pronte a essere inserite dappertutto nel film. Quando poi si parla di un personaggio che ha sempre fatto dei cambi di realtà, linee temporali e universi un suo cavallo di battaglia allora non può davvero andare diversamente. Vi raccontavamo le nostre impressioni con la recensione di The Flash, ma ora siamo qui per svelarvi tutti (o quasi) gli easter egg del film con Ezra Miller.



Altri multiversi, altri Batman, ma pure Ritorno al futuro e Top Gun. Ne abbiamo raccolti davvero una valanga su The Flash e siamo pronti a raccontarveli tutti. Come da prassi in questi articoli (ad esempio qua c'è anche quello sugli easter egg di Spider-Man Across the Spider-Verse) troverete tantissimi spoiler di tutto il film. Siete pronti?



The Flash e i fumetti

Cominciamo con il telefono di Barry: quando Alfred lo chiama appare una versione disegnata di un maggiordomo. Che ricorda molto quella dell'Alfred animato della serie di Batman.

Mentre Barry parla con Batman a Gotham lui si riferisce al figlio idiota di Falcone come autore della rapina. Carmine Falcone è uno dei villain storici di Batman, boss della mafia di Gotham già visto sia in Batman Begins sia in The Batman. La collega di Barry al laboratorio forense è ripresa dai fumetti classici. Si tratta di Patty Spivot, che nei fumetti diventa una supereroina dal nome Hot Pursuit. Anche l'altro collega, Albert Desmond, è ripreso dai fumetti, dove era un chimico con un disturbo della personalità. Che l'avrebbe poi portato a diventare un villain, il Dottor Alchemy. Nella serie di Flash tra l'altro è interpretato da Tom Felton, il nostro Draco Malfoy. In casa di Barry c'è l'iconico poster di Raquel Welch tratto dal film Un milione di anni fa del 1966. Poster che viene usato alla fine di Le ali della libertà per nascondere il buco nel muro fatto dal protagonista. Raquel Welch tra l'altro ha già preso parte a un progetto tratto dai fumetti DC. È stata infatti la villain di una puntata di Lois e Clark - Le nuove avventure di Superman, nel 1995.



Flash e il DCEU

Quando Barry torna indietro per salvare sua mamma vediamo tanti episodi dei film del DC Extended Universe. C'è Wonder Woman che combatte Steppenwolf, Clark contro la Justice League dopo che è risorto, Bruce Wayne con Barry quando lo recluta per la prima volta.

Poi arriva Dark Flash a scagliarlo fuori dalla Chronobowl. Dark Flash è un personaggio dei fumetti, alias Walter West. Che è una versione di Wally West proveniente da una dimensione decisamente più oscura.

Nella camera del giovane Barry vediamo poster di film prodotti dalla Warner. Da un lato c'è Pacific Rim di Guillermo del Toro mentre dall'altro Inception di Christopher Nolan. E nell'appartamento del college del giovane Barry c'è invece il poster di Mars Attacks di Tim Burton.

Il modo in cui Barry riceve i poteri è esattamente lo stesso dei fumetti. Durante la sua prima apparizione infatti viene colpito da un fulmine mentre prodotti chimici gli finiscono addosso. Tra l'altro si era già parlato di questa cosa nel DCEU in Justice League, quando Cyborg cita l'episodio a Barry. Nella nuova timeline ci sono un mucchio di cambiamenti a film iconici. Marty McFly di Ritorno al futuro non è più interpretato da Michael J Fox, ma da Eric Stoltz. Che se non ve lo ricordate è il Lance di Pulp Fiction, quello che convince Vincent a usare l'adrenalina su Mia.



Il riferimento è geniale perché originariamente Eric Stoltz era stato scelto come Marty McFly e aveva addirittura girato sei settimane di riprese prima di essere sostituito con Michael J Fox. A quel punto nella nuova timeline Fox è diventato il protagonista di Footloose al posto di Kevin Bacon e Kevin Bacon è diventato Maverick in Top Gun. Anche la tuta che esce dall'anello espandendosi viene direttamente dai fumetti, apparendo per la prima volta addirittura nel 1956. E quando il giovane Barry indossa l'anello imita Gollum.



Batman e Tim Burton

Arrivati al Wayne Manor vediamo le stesse armature del film di Burton, assieme a tutto il design della villa. Nella lotta con il Bruce anziano lui lancia una padella e il giovane Barry la evita proprio come l'altro Barry evitava lo shuriken di Batman. Il sacchetto che ride è ovviamente un riferimento al Joker, ma più precisamente al finale del primo film di Burton. Infatti il corpo morto del Joker di Nicholson sembra stia ancora ridendo. Questo finché il commissario Gordon non trova proprio un sacchettino che emette la sua risata.

Il fatto che Kara sia detenuta dai russi potrebbe essere un riferimento a Superman Red Son, fumetto di Mark Millar in cui si immagina l'arrivo di Kal-El non negli Stati Uniti ma nell'Unione Sovietica. Quando Batman chiede a tutti quanto pesano per calibrare l'esplosione è un riferimento al film di Burton. Infatti nella prima pellicola chiedeva la stessa cosa alla Vicki Vale di Kim Basinger. Stessa cosa per la frase "Facciamo i pazzi", che urla al Joker sempre nello stesso film. Barry che tenta di riprendere i poteri legandosi praticamente a una sedia elettrica è ripreso da Flashpoint. Cioè il fumetto che funge da ispirazione principale del film.



Gli altri universi

E poi veniamo al momento degli altri universi. Vediamo Jay Garrick, la prima versione di Flash, che corre anche lui dentro una Chronobowl, interpretato da Teddy Sears, già visto nella serie di Flash.

Poi c'è il Superman in bianco e nero di George Reeves dal film degli anni 50 e dalla serie successiva Le avventure di Superman. Poi Christopher Reeve dei celeberrimi film su Superman assieme alla Supergirl di Helen Slater. Tra l'altro i due non hanno mai recitato assieme, anche se Reeve avrebbe dovuto apparire nel film su Supergirl del 1984. C'è il Batman di Adam West della serie tv e poi l'incredibile Superman di Nicholas Cage. Che avrebbe dovuto fare Superman nel film mai realizzato di Tim Burton. Dove appunto Superman avrebbe combattuto un ragno gigante. Sì, un ragno gigante. E poi ovviamente George Clooney che torna come Bruce Wayne dopo averlo interpretato in Batman e Robin. Uno dei momenti da mascella spalancata del film. Anche perché Clooney ha sempre odiato quel film e la sua interpretazione, quindi questo cameo vale anche di più.