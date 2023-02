The Flash: Ezra Miller rinasce nel trailer mozzafiato del Super Bowl!

Il primo trailer di The Flash è finalmente arrivato nella nottata del Super Bowl, stravolgendo tutto ciò che sapevamo sul film di Andy Muschietti e introducendo diversi volti noti e qualche novità assoluta di enorme peso per il DCEU. Il video, della durata di poco meno di tre minuti, ci permette di dare un primo sguardo alla nuova pellicola dell'Universo Esteso DC ponendo le basi per la sua comprensione: nell'arco di pochi secondi, infatti, il trailer spiega il funzionamento dei viaggi nel tempo nel DCEU, riportando sul grande schermo personaggi amati come i due Batman di Michael Keaton e di Ben Affleck, che affiancheranno i due (!) Flash di Ezra Miller e persino un'inedita Kara Zor-El, meglio nota come Supergirl, che fa capolino negli ultimi istanti del video e che arriva persino ad indossare il suo iconico costume azzurro e rosso.



Il Multiverso si spalanca anche in casa DC

Il trailer si apre con Flash che indossa il suo iconico costume appena fuori casa propria. Riecheggia qui la voce di Luca Biagini, doppiatore italiano del Batman (e dell'Avvoltoio!) di Michael Keaton, che chiede a Barry Allen: "dimmi una cosa. Puoi andare ovunque: in un'altra timeline, in un altro universo. Perché vuoi restare per salvare questo?"

La risposta di Flash è quasi scontata: "Perché questo è quello dove vive mia madre". Nell'universo principale del DCEU, infatti, la madre di Barry è stata uccisa quando lui era ancora bambino e, ancora peggio, il suo assassino era il padre del giovane Flash. Dunque, possiamo ipotizzare che la trama del film veda Flash viaggiare in un altro universo, o in un'altra timeline (ammesso che le due cose non coincidano), alla ricerca della madre. I viaggi di Barry Allen, però, rischiano di mettere a dura prova la tenuta stessa del Multiverso: lo stesso Flash, infatti, spiega che "certe persone, certi mondi, tendono ad attirarsi come calamite". In effetti, quella che vedremo nel resto del trailer non sembra altro che una discesa nel caos per l'universo di Flash, che eventualmente dovrebbe portare al maxi-reboot di quasi tutto il DCEU, per poi ripartire con il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran.



Le basi della trama, come già annunciato fin dalle prima sinossi del film, confermano che The Flash sarà ispirato a Flashpoint, run a fumetti in cui Flash esplora diverse realtà alternative nel tentativo disperato di salvare la madre. Proprio come The Flash, anche Flashpoint ospitava diversi cameo dei più celebri supereroi della Distinta Concorrenza, quali Batman, Wonder Woman, Aquaman e Cyborg. Difficile che tutta la Justice League venga scomodata per il film standalone su Flash, ma da quanto il trailer ci lascia intravedere sembra che qualche volto noto tornerà, e avrà un ruolo preponderante nel film.

Tornando per un momento ai viaggi di Flash, è evidente che questi finiranno per scombussolare il tessuto del Multiverso: l'eroe sembra infatti riuscire a trovare un universo in cui la madre non muore, ma nel farlo finisce per creare un mondo dove i meta-umani non esistono. Niente superman, niente Aquaman, niente Wonder Woman, niente supereroi. Ovviamente Batman, che non ha superpoteri, si salva, e per questo le sue "varianti" sembrano avere un ruolo preponderante nel film.



Due Flash, due Batman e... Supergirl?

La mancanza di meta-umani sulla Terra in cui Flash si ritrova comporta delle gravi conseguenze per il pianeta: l'invasione del Generale Zod, avvenuta durante gli eventi dell'Uomo d'Acciaio di Henry Cavill, ha successo, poiché non c'è nessuno a fermarla. Flash si trova dunque a rivivere gli eventi del primo Man of Steel, questa volta senza il Supes di Henry Cavill a risolvere la situazione.

Non solo: sembra che Zod stesse "aspettando" Barry Allen, almeno stando a quanto il villain spiega all'eroe dopo aver estratto la spada per combatterlo. Dunque sarà Zod il vero nemico di Flash per tutto il film? Impossibile dirlo per certo, ma l'eventualità sembra davvero remota. Sicuramente il kryptoniano avrà un ruolo da antagonista, ma è difficile pensare che questi sia l'unico nemico che Flash si troverà a combattere, se non altro perché è stato già sconfitto in passato dal Superman di Henry Cavill. Secondo i rumor degli ultimi mesi, invece, il villain di The Flash sarà lo stesso Flash, in una versione "Dark". In effetti, nel trailer compaiono due Barry Allen diversi, che sembrano anche avere due caratteri completamente diversi tra loro. Tuttavia, le (poche) scene in cui i due appaiono insieme ce li presentano più come degli alleati che come dei nemici. Magia del montaggio o il vero villain del film non è ancora stato mostrato da Warner Bros.?



Oltre a Flash, c'è un altro supereroe che si "sdoppia" nel film: stiamo ovviamente parlando di Batman, che nel trailer viene mostrato sia con il volto di Ben Affleck che con quello di Michael Keaton. La giustificazione del cambio di attore sembra semplice: Affleck è il Batman dell'universo originale di Flash (quello degli eventi di Batman vs. Superman e Justice League); Keaton è il Batman dell'universo di arrivo dell'eroe, quello in cui sua madre non viene uccisa quando Barry è ancora bambino. Sembra comunque che quello di Ben Affleck sarà poco più che un cameo, mentre, in linea con i rumor, il Batman di Michael Keaton avrà un ruolo centrale nel film.

Per questo, lo vediamo combattere con degli intrusi nella Bat-Caverna e fare un'entrata in scena ad effetto, con la famosissima catchphrase "Io sono Batman" e il tema musicale di Danny Elfman in sottofondo. Certo, sembra che questo Uomo Pipistrello fatichi a combattere il crimine in un mondo in cui non esistono superumani che lo possano aiutare: non a caso, Keaton spiega a Flash che la sua strategia è quella di "cercare di non morire" per mano dei nemici, terrestri o alieni che siano. Sorge qui un altro interrogativo: chi sono i militari che hanno preso d'assalto la Bat-Caverna? Sono legati a Zod o sono stati mandati da un altro nemico di Bruce Wayne?



Nelle sequenze action successive, che portano dritte al finale a sorpresa del trailer, vediamo la comparsa di un personaggio simile a Superman, che ne condivide i poteri ma che sembra avere un fisico profondamente diverso da quello di Clark Kent. Capacità di volare, super-forza e persino raggi laser che escono dagli occhi ci sono tutti: si tratta di un kryptoniano, non c'è dubbio.

Solo nell'ultima sequenza, Batman rivela che l'eroina è Kara Zor-El, meglio nota come Supergirl, la cugina di Superman. Supergirl riceverà un film standalone tra il 2025 e il 2027, ma non è detto che si tratterà della stessa eroina introdotta in The Flash. Tuttavia, la sua presenza nel film non sembra casuale: Supergirl prenderà il posto di Superman, che per qualche motivo in questo mondo sembra non esistere. Resta da capire come verrà giustificata l'assenza di Supes: se Kara non è stata "cancellata" insieme ai meta-umani, perché l'Uomo d'Acciaio è scomparso? Perché non era presente durante l'invasione di Zod? Tutti interrogativi a cui riceveremo una risposta in futuro. Infine, in un paio di brevi sequenze finali vediamo Supergirl indossare il suo iconico costume, la calzamaglia azzurra con il mantello rosso, a riprova di come il personaggio sia fortemente ispirato alla sua controparte a fumetti. Sappiamo tuttavia che Kara è molto meno stabile, dal punto di vista psicologico, rispetto al cugino: quale sarà il suo arco narrativo in The Flash? Per ora non è dato saperlo: bisognerà aspettare fino al 14 giugno, quando The Flash arriverà al cinema, per scoprirlo.