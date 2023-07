The Flash: gli effetti speciali sono davvero così disastrosi?

Per alcuni non ci sono molte scuse, si tratta di qualcosa di imperdonabile, specie considerando le promesse di miglioramenti a poche settimane dall'uscita nelle sale, le premesse di James Gunn su The Flash e un budget di circa 200 milioni. Per altri si può sorvolare, permettendo a ciò di fare il giro e risultare paradossalmente piacevole. A conti fatti, in ognuno dei casi, il maldestro utilizzo degli effetti visivi e digitali di The Flash ha già fatto parlare di sé, dando vita ad un passaparola controproducente che sta contribuendo al flop al boxe office di The Flash.



Le scelte restano, a prescindere dai punti di vista, discutibili e sui generis, portandosi dietro ipotesi e riflessioni che possono - e devono, non solo per gli spettatori ma per l'industria stessa - gettare nuova luce sull'utilizzo del digitale e sulla macchina produttiva alle spalle di ciò che si vede a primo impatto. Ma come si è arrivati ad un risultato simile? Chi ha dato l'ok era perfettamente conscio di ciò che avrebbe scatenato? Serve davvero a poco assolvere o condannare ma può rivelarsi ben più proficuo porsi delle domande, accettando anche solo per un istante, ai fini di una sana riflessione critica, i punti di vista e le alternative messe in tavola, per poi successivamente esprimersi a favore o contro.



I toni e la prospettiva di Barry: fidarsi o no di Muschietti?

Si è parlato, già dalle anteprime, di VFX al limite dell'accettabile o di grotteschi modelli 3D. La discussione è poi esplosa quando la parola è passata agli spettatori. Subito dopo le prime critiche, Andy Muschietti non si è fatto attendere, dichiarando prontamente che il la CGI vista in sala è assolutamente voluta, dato che, parafrasando le sue parole, rispecchia la prospettiva del protagonista.

Per quanto sensata come ipotesi, essa lascia un lecito beneficio del dubbio (potrebbe, senza troppe forzature, essere un tentativo di rattoppare il danno) circa la verità dietro la versione finale dell'opera - finale almeno per ora, dato che non sarebbe strano un restyling in vista dell'uscita digitale, che però, se realizzato, tradirebbe la linea d'azione intrapresa da Warner basata sulle parole sopracitate circa la volontarietà). Le parole dell'autore, prossimo a dirigere Batman the Brave and the Bold, provando a prenderle per vere, possono trovare un'eventuale conferma se si cerca di contestualizzare gli effetti digitali e non all'interno dei toni generali dell'opera. Fin dalle primissime battute, The Flash mette subito in chiaro di voler spingere la narrazione verso la commedia, a tratti slapstick anche se non sempre riuscita nei tempi comici e nella scelta delle battute, portando avanti la rivedibile caratterizzazione del personaggio già iniziata nelle precedenti occasioni in cui è stato interpretato da Miller.



E proprio nel primo atto è presente una delle scene che meglio testimonia il tipo di tonalità impostata e sulla quale i sono riversati i principali attacchi: l'evacuazione di un ospedale a Gotham con relativo salvataggio di una serie di neonati. La resa visiva dei bambini e i movimenti di Flash non hanno affatto un bell'aspetto ma il bizzarro mood della scena - nella quale ogni tipo di oggetto possibile (tra cui un microonde!) è utile a mettere in salvo i bambini - sembra dare una sorta di coerenza agli effetti speciali, dando anche solo in minima parte credito all'idea di una voluta atmosfera allucinata e distorta.



A tal proposito, anche il parterre stilizzato di cameo da museo delle cere all'interno della Chrono Bowl - nel quale spiccano un Superman di Henry Cavill che sembra uscito da Polar Express e un Nicolas Cage pronto ad infestare negli incubi di ogni spettatore - possono, chiudendo un occhio, far sembrare in buona fede le dichiarazioni di Muschietti. I risultati finali possono esser considerati coerenti? Sì. Risultano bene? Un po' meno, apparendo più come una buffa quanto inquietante sorta di ricerca dell'uncanny valley.

E, in un certo senso, anche le altre scelte visive, che hanno meno a che fare con la CGI in senso stretto, mostrano una precisa volontà di rendere "diverso" e non convenzionale ciò che è mostrato sullo schermo, o almeno un primo tentativo di arrivare a ciò: tra esse, gli effetti deformanti degli obbiettivi grandangolari e una saturazione molto alta - che nel terzo atto, durante lo scontro nel deserto, raggiunge il culmine - possono certamente influire sulla percezione negativa delle scene.



Una scelta che può anche essere interpretata come volontaria e che, in quanto possibile, anche se lontanamente, non andrebbe esclusa a priori; persino quando sembra perdere di valore se si tengono a mente le precedenti versioni cinematografiche di eroi dall'elevata velocità: lo stesso Flash di Ezra Miller, i cui movimenti sembravano certamente più convincenti sotto la guida di Zack Snyder, o la gestione della velocità di Makkari in Eternals; ma soprattutto ciò che è stato fatto in X-Men: giorni di un futuro passato, progetto tutt'altro che perfetto ma che mostrava come si può mettere in scena la dinamicità data dalla velocità estrema, mettendo da parte il rischio di avere effetti visivi inadeguati e mantenendo inalterato l'atteggiamento comico della sequenza.



Cosa nascondono i risultati finali?

Già da parecchio tempo prima dell'uscita nelle sale del film - si parla di più di un anno fa - il supervisore degli effetti visivi John "D.J." Des Jardin accennava alla "stranezza" di alcune idee visive, il che da una parte può affiancarsi alla già citata coerenza interna volta all'esagerazione quasi parodistica, dall'altra però può anche apparire come l'intenzione di metter le mani avanti e cercare una giustificazione con largo anticipo.

Ma perché addirittura un anno prima? Era così impensabile riuscire ad assemblare qualcosa di presentabile in questo lasso di tempo? Del resto, proprio le parole di Barbara Muschietti, produttrice, sostenevano la possibilità di trarre vantaggio da uno sviluppo così dilungato, cercando il miglior risultato possibile per valorizzare la distribuzione in sala, tanto pretesa. La risposta è da ricercare nella peculiare condizione nella quale riversano gli studi di VFX, che mostra come gli effetti digitali in questione siano solo la punta dell'iceberg. Quasi ogni blockbuster che fa un massiccio uso di effetti digitali - e The Flash, sia per la natura del suo protagonista che per la scelta di avere spesso in scena entrambe le sue versioni, moltiplica la percentuale di sequenze sui cui operare - arriva a completare i lavori a ridosso dell'uscita (per i Marvel Studios, anch'essi di recente sotto attacco per la qualità della CGI, ormai sembra routine). Spesso il lavoro distribuito non è rifinito al 100% e i ritmi strettissimi, la quantità di scene in relazione al numero di animatori operativi, nonché i salari ridotti, non aiutano.The Flash non è il primo e non sarà l'ultimo prodotto con tali problemi se la situazione, più grande, complessa e a tratti irrealistica di quanto si possa spiegare in poche parole, non cambierà presto. E le parole di Zach Mulligan, VFX artist che ha collaborato al film, spaventano non poco: "Se sembra che una scena di effetti speciali in The Flash sia stata realizzata in una settimana, probabilmente è così". Se non serve a scagionare, forse può, almeno, aiutare a comprendere



Uno degli ulteriori motivi dietro un impianto visivo in queste condizioni potrebbe, con buone probabilità, avere indirettamente a che fare con Weta Digital: lo studio aveva lavorato in passato agli effetti dei precedenti film DC/Warner ma da tempo è concentrata sulla saga di Avatar - che sta spingendo ogni oltre limite i VFX - lasciando The Flash in mano a studi con minore esperienza e privi di talenti riconosciuti. A ciò si aggiunge non solo il lancio a distanza di pochissimo tempo rispetto a titoli apprezzatissimi come Guardiani della Galassia vol. 3 e Across the Spider-Verse, ma soprattutto la travagliata produzione che da anni ne osteggia la buona riuscita. Continuamente rielaborato, riscritto e riadattato, anche per via del delicatissimo caso Ezra Miller, The Flash ha poi subito il colpo di grazia con l'annuncio del nuovo corso del DCU, che ne complica il futuro già incerto.

La sensazione di incompiuto della CGI è così da ascrivere all'interno di un'incompiutezza più ampia, che abbraccia tutti i settori di un lungometraggio modificato anche in post-produzione per apparire il meno caotico possibile. Molto probabile quindi che tutti, o buona parte, degli aspetti più rilevanti siano stati in bilico e incerti fino all'ultimo.



Può esser utile notare come alcuni degli effetti visivi più scherniti siano quelli che coinvolgono i personaggi mostrati in un breve cameo: non sarebbe azzardato pensare, pur restando nel campo delle speculazioni, che la lavorazione di questi sia stata rallentata proprio per colpa delle trattative sui diritti di sfruttamento dei volti degli attori, che potrebbero essersi protratte a lungo, tanto da non permettere una costruzione estetica adeguata.

Muschietti stesso, del resto, in passato, ha più volte esplicitato che avrebbe voluto inserire più cameo se fosse stato possibile. Ma, come accennato, se questi inevitabili intoppi causati dalle condizioni dei lavoratori (a proposito di professionisti in difficoltà, qui una spiegazione di come funziona lo sciopero degli sceneggiatori USA) hanno influito così tanto è forse anche per via di una pianificazione confusionaria e instabile, che non ha quasi mai permesso, nel corso del tempo, di seguire una linea d'azione concreta. E la sensazione è che, ad un certo punto, si sia deciso di darlo in pasto ai leoni e lanciarlo così, stanchi di una produzione sfiancante e forse già certa di un fallimento; finendo quindi per abbracciare timidamente gli spoiler sui cameo, come già con Black Adam, con la speranza di spingere in sala qualche spettatore in più. Ciò nonostante, questo pasticcio generale sembra aver contribuito a donare al film una sorta di nuova e insperata, anche se disordinata, identità, che, nel bene e nel male, ha condizionato e condiziona la percezione che si ha dell'insieme, come tra l'altro scrivevamo nella nostra recensione di The Flash.