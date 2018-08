The Conjuring Universe, tutti i progetti horror in arrivo

Quattro film all'attivo. Un miliardo e 200 milioni incassati in tutto il mondo. Jump Scare come se piovesse. Sono questi i numeri di quello che oggi comunemente chiamiamo The Conjuring Universe, appellativo che fa ovviamente riferimento alla saga principale finora diretta da James Wan e dalla quale hanno poi cominciato a diramarsi produzioni alternative. Sotto la Warner Bros. e grazie al talento di Wan, infatti, investendo somme davvero piccole di denaro (si parla di una media di 20 milioni a film), i film correlati alla storia dei coniugi Warren hanno raccolto in quattro anni ampio consenso di critica e pubblico, dimostrandosi l'esempio da seguire per quanto riguarda la categoria dell'horror commerciale "da salto sulla poltrona".

Agli spettatori piace essere spaventati e agli studio piacciono i profitti, quindi dopo l'accoglienza più che positiva riservata a The Conjuring - L'Evocazione si è iniziato immediatamente a sviluppare un grande universo narrativo, di cui il prossimo esponente in uscita è The Nun - La vocazione del male di Corin Hardy. Un progetto dedicato al demone Valak, visto in The Conjuring 2 - Il Caso Enfield e di cui in queste ultime settimane stiamo parlando davvero molto. Ma in lavorazione ci sono già anche altri tre film, gli stessi che proveremo a scoprire insieme in queste righe.



The Conjuring 3

Questa tipologia di horror blockbuster ha dei tempi produttivi non eccezionalmente lunghi, ma al contempo il marketing comincia la campagna promozionale mediamente 4 o 5 mesi prima della release ufficiale. Per questo a volte sembra che un progetto annunciato sia finito nel limbo produttivo: perché ha tempistiche differenti da altri film studio quali cinecomic o action movie. Detto questo, farà piacere scoprire a molti di voi che il film più importante in lavorazione del The Cojuring Universe è al momento The Conjuring 3, ancora sprovvisto di titolo ufficiale. Purtroppo (almeno per ora) sembra che James Wan non possa tornare alla regia del film, in quanto impegnatissimo nella post-produzione di Aquaman e nello sviluppo della serie di Swamp Thing per DC Universe. I lavori sono stati quindi rimessi nelle mani del sodale David Leslie Johnson, che ha già collaborato con Wan alla sceneggiatura de Il Caso Enfield. La storia -seppure ancora non confermata- dovrebbe essere ambientata negli anni '80 (quindi c'è una progressione temporale lineare) e vedrà Ed e Lorraine Warren indagare a Londra su di un uomo chiamato Bill Ramsey, presumibilmente posseduto e perseguitato da un demone lupo mannaro.

L'ultimo aggiornamento ufficiale in merito a The Conjuring 3 risale a poco più di un anno fa, ma come aveva dichiarato lo stesso Wan "si tratta della serie madre e deve essere a prova di bomba", quindi si sta spendendo molto tempo nella cura al dettaglio e a rifinire la sceneggiatura prima di cominciare la produzione. Se tutto procederà per il verso giusto, siamo certi che i prossimi aggiornamenti sul progetto non tarderanno ad arrivare.

Annabelle 3

Dopo il suo inquietante debutto all'interno della storyline di The Conjuring - L'Evocazione, Annabelle ha immediatamente suscitato l'interesse della Warner. Proprio l'agghiacciante bambola di porcellana ha ricevuto infatti il primo spin-off dedicato nel 2014, chiamato semplicemente Annabelle e diretto da John Leonetti. Il risultato, per quanto carico di tensione, è risultato di dubbia fascinazione e sicuramente non all'altezza del film di James Wan, ma gli incassi hanno ampiamente ripagato un investimento di appena 6.5 milioni, raddoppiati poi per il sequel-prequel, Annabelle 2: Creation.

Quest'ultimo andava a scavare nelle origini demoniache della bambola con risultati decisamente più entusiasmanti del predecessore, questo anche grazie alla regia di David F. Sandberg, adesso impegnato con Shazam!

Esattamente come la saga principale, anche Annabelle ha riscosso ampio consenso commerciale, tanto che lo studio ha deciso di mettere in produzione un terzo film spin-off di The Conjuring, ancora senza titolo o regista ma con una data d'uscita fissata per il 3 luglio 2019. A sceneggiare il progetto troveremo Gary Dauberman (IT) e lo stesso James Wan ha parlato di questo terzo film come "di Una Notte al Museo, ma con Annabelle".

La storia sarà infatti ambientata all'interno della villa dei coniugi Warren e vedrà la bambola riuscire ad attivare tutti gli artefatti demoniaci collezionati e tenuti sotto controllo dalla coppia di investigatori del paranormale. Annabelle prenderà soprattutto di mira Judy, la figlia di dieci anni dei Warren. La sceneggiatura dovrebbe essere quasi completata e le riprese previste per il prossimo ottobre.



The Crooked Man

Tra i progetti in lavorazione, The Crooked Man è quello su cui sappiamo meno. Nei primi mesi del 2018, James Wan dichiarava che il film "era ancora nelle primissime fasi di lavorazione", aggiungendo però "di avere una storia davvero eccezionale tra le mani". L'idea di uno spin-off dedicato al demone contorto vestito di rosso visto ne Il Caso Enfield è stato proprio di Wan, ma a convincere la Warner a procedere con la pre-produzione ci ha pensato in realtà Mike Van Waes, che ha mostrato allo studio un pitch su di una versione horror de Il Mago di Oz. Stando sempre alle parole di Wan, ogni film del The Conjuring Universe vuole tentare di aderire a un particolare sottogenere dell'horror, "e con The Crooked Man il tentativo sarà quello di spingersi verso sponde più dark, da stravagante e terrificante fiaba horror". Non vediamo l'ora di conoscere nuovi dettagli sul progetto, anche se bisognerà forse attendere ancora un paio di mesi prima dell'arrivo di nuove informazioni. Un progetto misterioso e affascinante, questo The Crooked Man, che speriamo venga affidato a una mano esperta e talentuosa nel panorama horror, magari all'ottimo Mike Flanagan di Ouija: Le origini del male e Il gioco di Gerald.