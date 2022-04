Da The Batman a Uncharted: i migliori Blu-ray e DVD di maggio 2022

Panda rossi giganti, bizzarri sicari su commissione, indomiti avventurieri alle prime armi, dicotomie donna-macchina di cronenberghiana memoria, toccanti affreschi semi autobiografici, nuovi attesi cinecomic, musical di gran classe e premi Oscar.



Il mercato home video di maggio offre senza dubbio una gran varietà di proposte, con l'uscita in DVD e Blu-Ray di molti titoli che hanno caratterizzato gli scorsi mesi. Dal miglior film agli Academy Awards, ossia Coda - I segni del cuore all'Uncharted con Tom Holland, dal Cyrano in versione canora con Peter Dinklage all'ultima magia Pixar di Red, il grande pubblico non ha di che lamentarsi. E poi naturalmente l'attesissimo The Batman, ultima incarnazione dell'Uomo Pipistrello su grande schermo, interpretato da Robert Pattinson in quello che è stato tra i titoli più importanti delle ultime settimane. Ma come potete leggere più avanti, questo mese offre molto e molto altro ancora...



Red (3 maggio)

Red di Disney e Pixar presenta Mei Lee, una 13enne insicura di sé e maldestra, divisa tra il continuare a essere la figlia diligente di sua madre e il caos dell'adolescenza. La sua protettiva, se non leggermente autoritaria, madre Ming non si allontana mai da lei, e questa è una realtà spiacevole per l'adolescente. E come se non bastassero i cambiamenti nei suoi interessi, nei suoi rapporti e nel suo corpo, ogni volta che si emoziona troppo (praticamente sempre), con un "puf" si trasforma in un panda rosso gigante!

Diretto dal Premio Oscar Domee Shi (del corto della Pixar Bao) e prodotto da Lindsey Collins, Red è l'ennesimo coming-of-age made in Pixar che, pur a dispetto di qualche parziale ingenuità, sa come e dove colpire, offrendo un divertimento sano e intelligente, con tanto di spettacolari citazioni all'universo dei kaiju-eiga nel pirotecnico finale. Per tutto il resto vi rimandiamo alla recensione di Red.



Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario (5 maggio)

La guardia del corpo Michael Bryce si era ripromesso di non far più ricorso alla violenza, ma i suoi buoni propositi vanno letteralmente a rotoli quando l'ex killer Darius Kincaid e la sua bella moglie Sonia lo coinvolgono in una missione di supporto ad un agente dell'FBI intento a prevenire un cyber attacco organizzato da un vendicativo e potente criminale.

Questo sequel è diretto da Patrick Hughes, con un cast che include tra ovvi ritorni e new-entry Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Salma Hayek, Frank Grillo e Antonio Banderas. Se vi siete divertiti col primo capitolo questo secondo episodio vede entrate nel cast di rilievo che mettono ulteriore pepe alla già dissacrante narrazione, anche se il film non ha convinto pienamente la nostra redazione: qui la recensione di Come ti ammazzo il bodyguard 2.



Uncharted (13 maggio)

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake nella sua prima spedizione alla ricerca del tesoro con l'arguto partner Victor "Sully" Sullivan. In un'epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del "più grande tesoro mai trovato", inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Tutti i fan del videogioco attendevano con ansia questa prima trasposizione su grande schermo dell'iconico franchise, che vede nei panni del giovane protagonista Tom Holland, con Mark Wahlberg a condividere il set di quest'avventura che offre spettacolo ed emozioni a prova di grande pubblico. Dirige Ruben Fleischer, già regista di Venom e del dittico di Zombieland. Il film ha convinto la nostra redazione, come potete leggere nella recensione di Uncharted.



Titane (19 maggio)

Alexia adora le automobili, sin da quando, bambina, un incidente le ha donato una placca di titanio nella testa. Facendola rinascere, gonfia di rabbia e amore represso che la trasformeranno in un essere ibrido e nuovo. Perché la metamorfosi si completi, dovrà scoprire la forza potente che muove le cose del mondo: l'essere umani.

Titane è un vero manifesto della nostra contemporaneità fluida e del cinema del futuro, materia pulsante densa di risonanze. Un film unico, provocatorio, innovativo, che attraversa l'immaginario techno-rock-pop new pangender e ha stupito e trionfato al 74esimo Festival di Cannes, vincendo la Palma d'Oro.



Belfast (19 maggio)

La storia è ambientata nel 1969 e racconta la vita di Buddy, un ragazzino di famiglia protestante che cresce nella città apparentemente tranquilla di Belfast, innamorato di una compagna di classe cattolica, e con un padre che gli offre preziosi consigli di vita. La situazione precipita quando iniziano i disordini in città, tra autobombe esplosive e scazzottate per strada e diventa chiaro come Belfast non sia più un luogo sicuro. Il padre del ragazzo infatti intende trasferirsi in Inghilterra e il bambino vorrebbe che i suoi nonni venissero con loro, anche per via dello stretto legame che ha con il nonno.

Scritto e diretto da Kenneth Branagh, che ha vinto il Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, Belfast è una commovente storia di amore, risate e perdita nell'infanzia di un ragazzo, tra la musica e il tumulto sociale della fine degli anni '60. Fidatevi della nostra recensione di Belfast.



The Batman (19 maggio)

The Batman ha luogo in un universo narrativo alternativo rispetto al "principale" DCEU sviluppato dalla DC Films nei precedenti cinecomics: vivremo il secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro a Gotham City e vedremo Bruce Wayne calarsi come non mai nel sottobosco criminale della città per fermare il misterioso serial killer Enigmista.

Il cast, oltre a Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, include anche Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano come Edward Nashton/l'Enigmista e Jeffrey Wright nella parte di James Gordon del GCPD, mentre Andy Serkis sarà Alfred e Colin Farrell Oswald "Pinguino" Cobblepot . Il film di Matt Reeves sfiora le tre ore di durata e si propone come detective story, un cincomic dal taglio noir che mette Batman davanti ai propri demoni: un (super)eroe tormentato che deve far fronte ad un mondo cinico e oscuro. Un'opera che ci ha convinto pienamente, come potete leggere nella recensione di The Batman. Un capolavoro sul Cavaliere Oscuro.



Coda - I segni del cuore (25 maggio)

Ruby Rossi (Emilia Jones) non è una liceale qualunque: le sue giornate iniziano alle 3 del mattino, su una barca da pesca, a fianco di suo fratello maggiore Leo (Daniel Durant) che, come papà Frank (Troy Kotsur) e mamma Jackie (il Premio Oscar® Marlee Matlin), è sordo. Ogni giorno, prima di andare a scuola, Ruby viene sbeffeggiata dalle altre studentesse... ma a lei poco importa. La sua più grande passione è il canto e di talento ne ha da vendere, tanto da prepararsi all'audizione di una prestigiosa scuola di musica. Presto si troverà di fronte a un'importante scelta: aiutare la sua famiglia... o inseguire i propri sogni.

Ha vinto, un po' a sorpresa ma non troppo, l'Oscar come miglior film - oltre a quelli per la miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista a Troy Kotsur - e ha scatenato, come prevedibile, un gran numero di polemiche. Ma Coda - I segni del cuore, remake del francese La famiglia Bélier, nel suo classicismo fatto di buoni sentimenti ed emozioni riesce a raggiungere il pubblico, potendo contare anche su un cast eccezionale formato per buona parte da interpreti realmente sordomuti. Come sempre, vi rimandiamo alla nostra recensione de I Segni del Cuore.



Cyrano (25 maggio)

In Cyrano il pluripremiato regista Joe Wright (Anna Karenina, Pan - Viaggio sull'isola che non c'è, L'ora più buia) trascina gli spettatori in una sinfonia di emozioni attraverso la musica, il romanticismo e la bellezza, rileggendo in chiave cinematografica la storia senza tempo di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi di sempre.

Un uomo all'avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne (Haley Bennet), convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell'amore della sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian (Kelvin Harrison)... Un musical affascinante che ripercorre un grande classico della commedia teatrale tramite uno sguardo inedito e affascinante, trovando nell'eterogeneo cast capitanato da uno straordinario Dinklage e nella raffinata regia di Wright il modo per scardinare le difese emozionali del grande pubblico. La nostra recensione di Cyrano è a un clic da voi.



Le altre uscite di maggio 2022

Il 5 maggio escono l'adrenalinico Shadow in the Cloud con protagonista Chloe Moretz, il post-apocalittico L'ultimo giorno sulla Terra, il sentimentale Supereroi e l'avventura ambientalista Il lupo e il leone. Il 10 è il turno di America Latina, ultimo film dei fratelli D'Innocenzo, il thriller Ai confini del male, la commedia Belli ciao con Pio e Amedeo e il francese La signora delle rose.

Il 18 arrivano il titolo d'animazione Due amici e la roccia magica, il western The Last Son e il biografico Eiffel, sulla costruzione della celebre torre. Il giorno dopo ecco il documentario Ennio, sul grande Morricone, il drammatico Aline - La voce dell'amore, l'action thriller di Stefano Sollima Senza rimorso, la commedia romantica Marry Me - Sposami con Jennifer Lopez e Owen Wilson e il suggestivo horror iraniano The Night. Il 24 escono il drammatico Open Arms - La legge del mare, il documentario sul film mai realizzato Jodorowski's Dune, i drammatici I nostri fantasmi e Quel giorno tu sarai e l'ultimo lavoro di Dario Argento, il divisivo Occhiali neri. Arriva anche l'ultima prova di e con Pif, E noi come stronzi rimanemmo a guardare.