The Batman: le origini di Joker e il suo futuro nei sequel

Il nuovo Joker quasi non l'abbiamo visto e sembra già sia parte di noi. Tumefatto, butterato, eroso sul volto come il peggior mostro sotto al letto. Che però ride quando ti mangia. La scena eliminata di The Batman (che abbiamo sottotitolato per voi, trovate qui la scena del Joker sub ita) ha svelato in realtà tantissimo sul nuovo clown interpretato da Barry Keoghan, pronto a prendersi la scena nei prossimi film del franchise.



Un Joker simile ma diverso rispetto ai suoi predecessori, che punta tanto sulla giovane età di un interprete che ha già dimostrato un valore enorme (basti pensare alla sua inquietante interpretazione in Il sacrificio del cervo sacro). Matt Reeves ha però svelato vari retroscena sul Joker, dandoci gli strumenti per capirlo un po' più a fondo e immaginarci come potrà essere sfruttato in futuro.



Hannibal Joker

Le ispirazioni del film di Matt Reeves sono ormai evidenti, e ve ne parlavamo proprio nel nostro articolo su The Batman che unisce noir e cinecomic.



Ma la scena tagliata con il Joker aggiunge un tassello in più, riconnettendosi a due grandi capolavori della storia del cinema: Manhunter di Michael Mann e Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme. Al posto del Joker, in entrambi i film, la figura mefistofelica di Hannibal Lecter, celebre serial killer cannibale utilizzato dai due detective come fonte di informazioni, un aiuto per acciuffare un altro assassino che sta terrorizzando la città. Ed è proprio questo il ruolo del Joker nella scena, doppio di Batman che lo mette davanti alle sue incertezze, cercando di farne vacillare la psicologia. E se Matt Reeves ci avesse già detto che tipo di Joker vedremo nel prossimo film? Dopotutto sarebbe un ottimo metodo di utilizzo del villain, come "mentore malato" di un Batman che sta imparando e che si trova di fronte a una minaccia più grande di lui. Quale sarà non è dato saperlo: l'Enigmista che fugge e prepara un piano ancora più folle? O addirittura la Corte dei Gufi che manipola tutto nell'ombra al punto che soltanto la mente malata di Joker potrà aiutare Batman? Al tempo stesso sarà inevitabile la fuga del clown da Arkham, per vederli finalmente uno contro l'altro.



Le origini del Joker

Matt Reeves voleva decisamente fare qualcosa di diverso. E anche Barry Keoghan. Ecco perché si parte già dal fatto che il Joker non è caduto in una pozza di materiale chimico, e nessuno gli ha fatto quelle cicatrici.



Non c'è mistero, apparentemente, solo malattia: è infatti medico il motivo per cui questo Joker ha il volto tumefatto e non può smettere di ridere. Non a caso Reeves ha citato il Fantasma dell'Opera come ispirazione per il personaggio. Un mostro che la vita ha reso tale, ma un ruolo nel quale lui si è trovato benissimo, tanto da diventarlo a tutti gli effetti. Un po' come era successo all'altra cinefila fonte di ispirazione: The Elephant Man di David Lynch. In quel caso il mostro faceva venire fuori la bestialità delle persone, ma basta pochissimo per trasformarsi se tutto il mondo ti punta il dito contro. Una sorta di Joker di Joaquin Phoenix ma ancora estremizzato, grottesco, letteralmente mostruoso. E la pazzia verso il mondo del personaggio di Barry Keoghan potrebbe proprio derivare da questo, estremizzata fino alle sue più folli conseguenze. Resta quindi un Joker giovane, che ancora deve precipitare nel caos più totale, ma è decisamente sulla buona strada.



C'è poi un piccolo dettaglio che è stato notato nella scena: quando Batman riprende la cartellina da Joker manca una graffetta. Una disattenzione da parte del Cavaliere Oscuro data dalla sua inesperienza, ma che permetterebbe al Joker di fuggire da Arkham. A quel punto ne esploreremmo davvero le origini, magari in un ribaltamento dei ruoli dove l'Enigmista funge da aiuto in prigione a Batman per catturare il nemico più pericoloso che Gotham abbia mai visto.