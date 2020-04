The Batman come il Joker di Todd Phillips: non sarà il solito cinecomic?

The Batman è stato posticipato. Era inevitabile, guardando i dati e i numeri del contagio globale da Coronavirus, e infatti la Warner Bros. ha rivoluzionato il suo intero listino uscite, seguendo l'esempio Disney e Universal e rimandando i suoi film più attesi e importanti di diversi mesi se non addirittura di un anno. Il reboot cinematografico dell'eroe DC scritto e diretto da Matt Reeves è stato comunque fortunato, se vogliamo, dato che dal 25 giugno 2021 è stato spostato di "soli" 4 mesi (molti altri titoli di 7 mesi o più), per l'esattezza al 1° ottobre 2021. Questo dovrebbe permettere alla produzione di avere tutto il tempo di concludere le riprese e lavorare al montaggio e all'editing del cinecomic, di cui - lo ricordiamo - è stato girato appena il 25% del totale prima dello scoppio della Pandemia.



Questo auto-isolamento forzato non impedisce comunque a Matt Reeves e ai suoi collaboratori di lavorare a distanza alla costruzione del film, e proprio l'autore ha recentemente discusso in un'intervista telefonica con il Daily Beast delle caratteristiche del suo Batman. Oltre a elogiare Robert Pattinson come attore, definendolo "immenso", il regista ha anche suggerito che il reboot sarà "profondamente radicato nel contesto di oggi", aprendo a diverse e interessanti chiavi di lettura.



Distruzione e ricostruzione

Lo stesso Reeves ha parlato di The Batman come di un titolo "totalmente differente" da ogni altro take visto finora sul personaggio. Ha suggerito una chiara volontà e una generale consapevolezza di questa concettualità alla base del progetto, condivisa e apprezzata da produzione, cast e troupe. Sembra ormai chiaro che quello che vedremo al cinema tra un anno e mezzo sarà un cinecomic atipico come il Joker di Todd Phillips, probabilmente ben radicato nello sviluppo come uomo e come eroe del protagonista e ugualmente correlato a tematiche e criticità socio-politiche attuali.

Curioso, pensando ai toni che l'autore ha pensato per il film, che dovrebbe essere al cuore una storia detective-noir condita da una certa dose d'azione. Le parole di Reeves al riguardo rimandano alle prime storie di Batman, a quelle atmosfere che né gli adattamenti di Tim Burton né quelli di Christopher Nolan o Zack Snyder sono riusciti a riproporre sul grande schermo. Si tratta della peculiarità più grande e originale del Batman eroe, e cioè la sua grande capacità investigativa, che nel reboot firmato dall'autore di The War - Il Pianeta delle Scimmie sarà prominente e centrale. Questo dovrebbe rendere le atmosfere più gotiche e rarefatte, tant'è che la Gotham pensata per il film prenderà vita con la morfologia urbana di Glasgow, rimandando persino a delle vibrazioni anni '50 e '60.



Qui sorge il problema: cosa significa dunque radicato nel contesto di oggi? Quasi certamente non si riferisce ai toni e allo stile del progetto, che come abbiamo visto nulla o poco hanno a che vedere con delle caratteristiche attuali. L'idea è che Matt Reevs si riferisca invece a situazioni di significativo impatto mediatico che attanagliano oggi il mondo, come il problema della privacy, l'infodemia di fake news, forse nazionalismo e sovranismo e la ricerca costante di una sorta di capo politico carismatico.

Potremmo pensare anche al terrorismo psicologico e ai gravi problemi ambientali e climatici di cui tanto si continua a discutere, ma nel contesto di Batman vediamo quest'ultimo elemento un po' fuori luogo. Tutti gli altri citati, invece, potrebbero rientrare perfettamente nelle venature psicopatiche dell'Enigmista di Paul Dano, che sarà il principale villain del cinecomic. Potrebbe manipolare i media, far insorgere la popolazione di Gotham, diffondere false notizie e indizi traditori per le strade della città, portando Batman in trappola e costringendolo a una battaglia senza quartiere, magari con tutta la metropoli rivoltataglisi contro.

Non bisogna dimenticare le indagini, però, il che significa che molta importanza si darà alle prove, al pragmatismo dell'eroe che molto spesso al cinema è venuto meno. Questa potrebbe essere la ricostruzione della figura di Batman operata da Matt Reeves partendo dalla decostruzione cinematografica operata dagli anni '90 fino ad oggi del personaggio DC. Operazione che si accosta come già sottolineato al Joker con Joaquin Phoenix ma da cui differisce, perché l'intenzione basilare è quella di riavvicinarsi all'anima di Batman, senza tornare a raccontarne le origini ma raccontandone lo sviluppo come Cavaliere di Gotham. Il fatto di dover attendere quattro mesi in più la sua uscita, aumenta a dismisura la nostra curiosità.