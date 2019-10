Terminator: la scena del massacro all'interno della Stazione di Polizia

Terminator, il film diretto da James Cameron nel 1984, è stato capace di imporsi nella cultura pop e cinematografica fin dal suo debutto assoluto, dando vita a un elevato numero di prodotti derivati, tra cui numerosi sequel della pellicola originale, su cui svetta Terminator 2 - Il giorno del giudizio e un reboot che però, purtroppo, non ha saputo raccogliere in maniera ottimale l'eredità della saga, Terminator Genisys.

In occasione dell'uscita del nuovo capitolo del franchise, Terminator - Destino Oscuro, che si pone come seguito del secondo capitolo originale non tenendo conto di quanto visto negli episodi successivi, andiamo alla scoperta di una delle scene cult del primo, indimenticabile film, ambientata all'interno di una stazione di polizia.



Non è un uomo, è una macchina. Un Terminator.

Nell'iconica scena presa in esame, vediamo Sarah Connor, la protagonista, intenta a fare una deposizione all'interno di una stazione di polizia mentre lo spietato cyborg interpretato da Arnold Schwarzenegger studia l'ambiente pronto a fare la sua mossa.

Uno degli aspetti maggiormente incisivi del villain è infatti proprio la sua attitudine nel perseguire il proprio obiettivo senza fermarsi davanti a nulla.

Fin dai primi secondi lo spettatore riesce infatti a capire che il Terminator userà qualsiasi mezzo a propria disposizione per eliminare il suo bersaglio primario, quella Sarah Connor futura madre del leader umano che sconfiggerà le macchine in un lontano futuro.



Il momento in cui il cyborg dialoga con il poliziotto, per quanto breve, è già in grado di ammantare l'intera sequenza di una forte tensione, supportata al tempo stesso da una colonna sonora a tratti inquietante capace di catturare perfettamente la natura estremamente pericolosa del villain.

L'intera scena, oltre a essere diventata una delle sequenze cult dell'intera saga per la grande dose di violenza presente (tanto fisica quanto concettuale), è riuscita anche a mandare in crisi molti fan del doppiaggio originale, con quel "I'll be back " riadattato in "Aspetto fuori", considerato da molti un errore grossolano capace di far perdere un po' di magia all'intera sequenza.



Nonostante questo piccolo dettaglio, il momento in cui il cyborg sfonda l'ingresso della stazione di polizia guidando l'auto - uscendo subito dopo pronto a eliminare chiunque si trovi di fronte - rimane ancora oggi una delle scene più avvincenti del film, grazie anche all'interpretazione di Arnold Schwarzenegger, in grado di donare al personaggio un'espressione granitica e inflessibile tipica, appunto, di un organismo artificiale.

Il momento in cui il cyborg inizia a sparare all'impazzata sugli agenti riesce in maniera univoca a racchiudere l'essenza stessa del film, grazie anche alle brevi inquadrature d'intermezzo in cui vediamo una ormai rassegnata Sarah Connor in preda alla disperazione.



In tutte le pellicole successive, a eccezione di Terminator 2, il senso di minaccia costante è andato via via scemando, arrivando per forza di cose a depotenziare la figura del Terminator di turno, troppo spesso ancorato a ripetere pedissequamente varie azioni standard già viste in passato.

In questa sequenza vediamo invece la dimostrazione più pura di cosa è davvero il Terminator: un nemico inarrestabile - quanto implacabile - che non accetta in alcun modo il fallimento come opzione.



Sarah, infatti, pur ritrovandosi in un luogo all'apparenza sicuro (cioè la stazione di polizia) non può far altro che subire passiva l'assalto frontale del suo nemico, capace di raggiungerla ovunque in qualsiasi momento, usando la forza bruta per rimuovere qualsiasi ostacolo sul proprio cammino.

Il Terminator, uccidendo uno dopo l'altro gli agenti, non fa altro che rimarcare la sua natura quasi ultraterrena; l'omicidio diventa per lui un semplice dato statistico, un insignificante numero facente parte di un qualcosa di molto più grande: un'insidiosa partita a scacchi tra le macchine e gli esseri umani.



Niente lo fermerà prima di averti eliminata

L'irreale mutismo del cyborg mentre compie la carneficina non può che donare all'intera sequenza un tono ancora più inquietante, a dimostrazione di quanto il villain (che in alcuni casi potrebbe essere addirittura considerato come il vero protagonista della pellicola) sia intenzionato più che mai a portare a compimento la propria missione.

Nel momento in cui scende il buio, la sensazione di apocalisse imminente - punto cardine della saga - diventa ancora più marcata, dato che nessuno sembra in grado di risolvere la situazione; Sarah Connor, ancora incredula per quello che sta avvenendo sotto ai suoi occhi, non può fare altro che rifugiarsi sotto una scrivania nel tentativo di scampare al disastro.

Nel mentre Kyle Reese - un soldato venuto dal futuro per salvare Sarah - fa di tutto per liberarsi, il Terminator continua il suo massacro indiscriminato, continuando a versare piombo sulle sue ignare vittime senza soluzione di continuità.

Il rapporto di forza tra il cyborg e qualsiasi altro suo avversario è ovviamente fuori scala, particolare ribadito anche dalla facilità con cui incassa i colpi dei nemici, a cui risponde con una raffica di piombo che suona come una vera e propria sentenza di morte.



L'intera sequenza arriva ad assumere nella parte finale un tono quasi horror, incentivato dal primo piano del viso terrorizzato di Sarah; un grido disperato, quello di Kyle Reese, riaccende però in lei una flebile speranza.

Così, di fronte a un nemico all'apparenza invincibile, non resta che un'unica opzione possibile: la fuga.

La scena si conclude con l'allontanamento dei due protagonisti dal luogo del massacro, riusciti per un soffio a sfuggire alle grinfie del Terminator, che non esita comunque a sparargli contro intenzionato più che mai a proseguire la sua implacabile caccia.