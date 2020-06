Tenet, il nuovo spot conferma la narrazione palindroma?

Ci abbiamo sperato fino all'ultimo ma alla fine è successo: Tenet è stato posticipato. Di poco, in realtà, il che non dovrebbe troppo gravare sulla spasmodica attesa dei fan, ben disposti ad accettare un rinvio di appena due settimane, dal 17 al 31 luglio. Per noi italiani, fino a poche ore fa, questo sembrava significare una quasi certa uscita il 18 settembre, come da piani iniziali, motivo che ha fatto anche infervorare alcuni esercenti nazionali che hanno lamentato la mancanza d'impegno della distribuzione territoriale nel tentativo di ottenere una release day-and-date con l'America. Con una crisi tanto grave del settore cinematografico, in ginocchio dopo tre mesi di lockdown e con una prospettiva d'incassi ridotta al minimo, si poteva in effetti fare molto di più per pretendere Tenet in uscita parallela con gli Stati Uniti d'America, e così alla fine è stato, visto che il film arriverà ufficialmente in Italia il prossimo 3 agosto.



Andando oltre la questione release, con l'avvicinarsi del film e l'aumentare delle aspettative, Warner Bros. ha diffuso online in collaborazione con Hamilton un nuovo spot dell'avvincente e misterioso sci-fi di Nolan, dedicato nello specifico all'orologio ufficiale creato dalla casa manifatturiera svedese. Molto breve ma sorprendentemente significativo, dato che sembrerebbe confermare la tanto discussa narrazione in forma palindroma.

In quale direzione stai andando?

A un mese e mezzo dalla release e dopo un grandioso full trailer, Tenet torna dunque a mostrarsi in un filmato che regala poche ed essenziali scene inedite. È palese la costruzione slegata del senso narrativo del film e interessata invece a promuovere l'oggetto, l'orologio. Un legame e un'idea che lo avvicina ancora di più allo spy-thriller alla 007, anche se poi nell'opera di Nolan sono molto più forti, profonde e accentuate le contaminazioni sci-fi e una concettualità decisamente più sofisticata, che guarda alla Meccanica Quantistica e al Quadrato Magico di SATOR, tra scienza, archeologia e cinema.

In tutto questo si inserisce la storia, al momento nebulosa ma che, come già spiegato nella nostra analisi del trailer di Tenet, dovrebbe riguardare una nuova Guerra Fredda combattuta tra America e Russia, relativa a "qualcosa" che sta sfaldando il continuum spazio-tempo dimensionale. In parole semplici, pare che il tempo stia collassando su se stesso, arrivando a co-esistere in due stati sovrapposti e comunque distinti.



Questo già di per sé sembrava dimostrare l'effettiva validità delle teorie che volevano Tenet essere il primo film palindromo della storia, cioè ideato e cinematograficamente sequenziato da Nolan per fare in modo che due direzioni narrative opposte viaggiassero insieme e sovrapposte verso lo stesso punto zero, incontrandosi. Ed effettivamente, guardando al materiale finora trapelato, si parla di presente e futuro, di "inversione temporale" e non di viaggi nel tempo, di teorie avanzate da studiare attentamente per comprendere il valore intrinseco della nuova colossale invenzione dell'autore di Inception.



L'ultimo spot della Hamilton risulta allora importante perché, nel suo piccolo, parrebbe proprio confermare in definitiva la palindromia concettuale di Tenet. Il filmato inizia infatti con un "Quale che sia la direzione che prendi...", scendendo poi nel dettaglio di un orologio misto meccanico-digitale con i numeri colorati in blu. Segna le 10:40 e sotto questa cromia, il tempo al centro del quadrante scorre visibilmente all'indietro, passando dalle ore 5:01 alle 5:00.

I numeri in digitale sembrerebbero indicare qualcosa che non ci è ancora chiaro (forse l'avvicinarsi all'ora X dal futuro?). Andando avanti, tra scene già viste, una nuova inquadratura si sofferma ancora una volta sullo stesso identico orologio, solo all'apparenza curiosamente nuovo e pulito, sempre puntato sulle 10:40 ma con i numeri digitali in rosso. Qui non c'è lo scatto dei minuti in avanti o indietro, ma è abbastanza palese l'intento dell'immagine e del cambio cromatico dei numeri digitali: in rosso, quasi sicuramente, quel tempo scorre in avanti. Perché, a parità d'orario indicato e dando per scontata la presenza dei due oggetti nello stesso sistema, i numeri al centro sono diversi?



Questo dà senso alla prima parte della tag line sopra citata, che si conclude infine con un "... è solo questione di tempo", dando un quadro leggermente più completo della narrazione di Tenet, effettivamente pensata per adattarsi artisticamente e tecnicamente a un palindromo, unendo due "direzioni temporali" opposte in un solo spazio concettuale, quello cinematografico.

Che tutto ciò si riesca a ottenere artificialmente dai protagonisti, magari attraverso qualche strumento specifico, non ci è ancora dato saperlo, eppure è terribilmente affascinante ed eccitante pensare a un action-thriller tra spionaggio e fantascienza in grado di utilizzare un'idea tanto avveniristica e declinarla coerentemente in immagini, suoni e sequenze.