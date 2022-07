Tenet su Netflix, è il peggior film di Nolan?

Diciamolo subito, senza preamboli di sorta, il titolo dell'articolo è volutamente provocatorio. Dopo questa premessa a bruciapelo, il sottoscritto non può però esimersi dal confronto con uno degli autori più incisivi del nuovo millennio cinematografico, tra i pochi a generare un hype pazzesco ad ogni nuova produzione annunciata. Mentre attendiamo succose novità dal suo prossimo progetto (le riprese Oppenheimer sono terminate qualche settimana fa, parola di Cillian Murphy) approfittiamo dell'arrivo di Tenet nel catalogo di Netflix per tornare a parlare di quello che è stato forse il film più divisivo della sua carriera, capace di mettere a dura prova anche i più strenui sostenitori dell'etica nolaniana.



Nella nostra recensione di Tenet avevamo sottolineato in particolare i pregi di uno sci-fi altamente spettacolare, avvincente e complesso, definendolo tra i suoi film più ambiziosi. Siccome non intendiamo ripeterci, e per fortuna Everyeye vive di diverse sensibilità, in quest'occasione saremo più critici o meglio cercheremo il pelo nell'uovo. Chi scrive, premessa numero due, ha sempre avuto un rapporto di amore e odio con il cineasta britannico, pur riconoscendone sempre l'indubbio valore. Ma andiamo con ordine e scopriamo ancora una volta l'importanza del tempo nel cinema di Christopher Nolan.



Tenet: tic toc, tic toc...

Non è un caso che proprio lo scorrere delle lancette sia da sempre uno dei punti centrali della sua filmografia, basti soltanto pensare alla pellicola che ne ha consacrato il talento al grande pubblico, ossia Memento (2000) - leggete qui la nostra recensione di Memento. Nel cult con protagonista Guy Pearce la narrazione a ritroso, labirintica e retroattiva, non lascia scampo e offre colpi di scena in serie proprio giocando con la linearità temporale. Linearità temporale che rimane un elemento cardine anche nelle (dis)avventure spaziali di Interstellar (2014), dove la distanza diventa elemento fiume di un racconto che guarda a tutta l'umanità partendo dall'amore tra un padre e una figlia.

Questa monumentale opera sci-fi è anche la più emotiva nell'intera filmografia di Nolan e si poteva pensare che il suo stile, solitamente freddo e calcolato, avesse acquisito maggiore calore dopo tale esperienza. Una speranza disattesa in un certo senso con Dunkirk (2017), comunque non privo di scene intense, ed infine naufragata con Tenet, nel quale si è tornati a quel glaciale schematismo soltanto parzialmente scosso dall'escalation dell'ultima mezzora, dove tra gesta di sacrificio e il solito gioco del tempo specchiato e ingannevole lo spettatore si trova ad essere trasportato dalla parziale bromance che lega i personaggi di John David Washington e Robert Pattinson.



Alla ricerca del tempo perduto

Perché quello di Tenet è altrimenti un intreccio tanto raffinato quanto arzigogolato, dove le contorsioni che vanno a rimescolare non solo la trama ma anche la stessa messa in scena sono studiate al minimo dettaglio nella continua ricerca di stupire lo spettatore, pronto a cadere nella furba trappola ordita dal regista, che spinge forzatamente a cercare sviluppi più o meno razionali nel tentativo di offrire un'omogeneità che sembra in diverse occasioni più forzata che effettivamente coesa e genuina.

Due ore e mezza che si muovono letteralmente avanti e indietro, tra logiche che "non dovete provare a comprendere" e cause perse per qualcosa che "si può solo a malapena capire", quasi una sfida allo spettatore che deve accettare le regole ed evitare di domandarsi se sia stato o meno preso in giro. Se è vero che già con Inception (2010) Nolan aveva optato per una stratificazione di luoghi e tempi, con Tenet si arriva ad esasperarne il concetto di fondo, in un eruzione frenetica e senza compromessi di idee e soluzioni divisive.



Effetto palindromo

La pecca peggiore in tutto questo è la quasi assoluta mancanza di emozioni, sottolineata ulteriormente dalla scelta di non dare un vero e proprio nome alla figura centrale, chiamata non a caso semplicemente il Protagonista. Se la terza guerra mondiale appare oggi un po' più vicina di ieri, sfruttare lo scorrere del tempo non sembra il modo più semplice per scongiurare il conflitto, almeno non a quanto visto nelle due ore e mezzo di visione del film. Con il mondo prossimo ad un'ipotetica fine, ci si vorrebbe coinvolti dalla storia e dai personaggi in essa coinvolti e invece qui si respira una freddezza incolore che si affida unicamente all'estetica nel tentativo di riempire con lo spettacolo su schermo la voglia di blockbuster di chi guarda. Latita pure il necessario background delle pedine immischiate in questa partita all'ultimo secondo, con il puzzle che si concentra troppo sul dove e come e non sul perché.

In Tenet la voglia di innovare ad ogni costo, di sorprendere sempre e comunque con qualcosa di mai visto prima, sembra aver preso il sopravvento su quello che dovrebbe essere un film di questo tipo: mai come in quest'occasione Nolan sembra aver realizzato più un lungometraggio per se stesso che per gli altri, al fine di scoprire fin dove il medium possa spingersi, sacrificando la potenziale essenza epica, insita nella forma primordiale della storia, in favore di una ricerca costante di arrivare per primi lì, "dove nessun uomo è mai giunto prima". Prendere o lasciare.