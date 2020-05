Tenet uscirà al cinema: sarà Christopher Nolan a riportarci in sala?

Se l'esperienza della sala cinematografica era prima in difficoltà, ora è in piena crisi. La Pandemia di Coronavirus ha scoperchiato definitivamente un vaso di Pandora "scavicchiato" ma non ancora aperto, attirando nel baratro tanti settori quali turismo, industria e ovviamente intrattenimento. Specie quello al cinema, ragionato per essere condiviso e comunitario. Ultimamente si erano anche registrati numeri in ripresa grazie ai grandi blockbuster, pensando ad esempio ai cinecomic Marvel o DC ma anche ai live-action dei classici Disney o saghe come Fast & Furious, ma la proverbiale sfortuna attendeva paziente dietro l'angolo. La quiete prima della tempesta, se vogliamo, la più distruttiva dai tempi del Secondo Dopoguerra, in America da quelli della Grande Depressione del 1929.



Con il distanziamento sociale ancora attivo e un pesante lockdown a gravare sulle spalle dell'economia tutta, il cinema ha trovato diversi canali di distribuzione, dallo streaming al VOD. Questo ha scatenato tra Universal e gli esercenti della NATO (National Association of Theater Owners) uno scontro molto acceso culminato in caustici botta e risposta e in ban da non sottovalutare, mentre si tenta di comprendere in che modo salvaguardare appunto il cinema come esperienza in sala. E portabandiera di questo discorso è Christopher Nolan con il suo Tenet, primo titolo baluardo in difesa della nobiltà della Settima Arte.



Questione di principio

Dopo lo scoppio della Pandemia e i grandi posticipi dei listini Disney, Universal e Warner Bros., il non rinvio di Tenet ha lasciato sorpresi un po' tutti. Due motivi alla base: l'uscita prevista per luglio e l'inizio dell'epidemia negli Stati Uniti d'America due o tre settimane dopo l'Italia. Difficile sperare in un sostanzioso box office in quel periodo, guardando anche ai timori di un possibile contagio del grande pubblico e all'eventualità di una seconda ondata estiva - dato che dipenderà tutto dal rispetto delle regole.

Stiamo parlando del progetto più costoso di Christopher Nolan e di uno degli investimenti più importanti della Warner degli ultimi cinque anni. Più di 225 milioni di dollari di budget (escluso il marketing) e girato quasi interamente in IMAX, anzi pensato per adattarsi direttamente a quel formato (proprio come fu per Dunkirk) e quell'esperienza di visione. E poi più di quattro nazioni esplorate lungo la storia, location pazzesche e un'ambizione come sempre sfrenata da parte dell'autore di Inception, che dal canto suo ha definito Tenet "il suo film più difficile". Dato l'investimento, tutto si pensava tranne che la produzione avrebbe optato per una mossa tanto rischiosa come quella di un'uscita in piena Fase 2, eppure così è stato e per ragioni coscienziose e cavalleresche nei confronti della sala.



A insistere e obbligare Warner Bros. a non posticipare il film ci ha pensato direttamente Nolan, che ha imposto la sua voce e i diritti naturali e acquisiti su Tenet per impedirne un rinvio, nonostante lo studio stesse virando in quella direzione. Di più: a detta di Richard Gelfond, CEO di IMAX, l'autore è "la voce che in America sta spingendo più di altre per la riapertura dei cinema in tempo per luglio, ovviamente in totale sicurezza".

Gelfond e Nolan sono riusciti addirittura a procedere con la complessa fase post-produttiva dello spy-action thriller durante il lockdown, modificando gli studi di lavorazione per mantenere le norme di distanziamento sociale e non mettere a rischio nessun collaboratore.

Questioni di principio già a partire dal titolo, che arrivano fino alla volontà di salvaguardare quel che resta del cinema nella sua accezione originaria e comunitaria, tanto da essere una vera e propria crociata personale di Nolan.



Il regista è comunque appoggiato dalla NATO, che dal canto suo si sta già organizzando per adempiere a tutte le norme di sicurezza necessarie alla riapertura dei cinema americani, diminuendo i posti in sala ma aumentando il numero di spettacoli, possibilità concessa paradossalmente dalla Pandemia e dai posticipi dei listini degli altri studios.

Né l'associazione esercenti né le previsioni degli analisti parlano comunque di una risposta corposa in termini di incassi, che "non raggiungeranno mai i numeri registrati solo un anno fa" (lo ha detto John Fithian, CEO NATO), eppure una permanenza più lunga nei cinema, un passaparola positivo (sempre Fithian dice "che i fan adoreranno Tenet") e lo scontro diretto solo con Mulan della Disney potrebbero far registrare numeri mediamente felici.

Quando si combatte per un principio, comunque, tutto il resto passa in secondo piano e l'unica economia da sostenere è quella della condivisione, della fiducia e dello spettacolo.