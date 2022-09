Tàr, Cate Blanchett Coppa Volpi a Venezia 79: è il suo miglior ruolo?

Il regista e sceneggiatore Todd Field ha dichiarato che non sarebbe esistito alcun Tár se Cate Blanchett non avesse accettato la parte. Il ruolo della direttrice d'orchestra omosessuale tra le più rinomate della sua generazione è stato scritto appositamente per un'attrice la quale, se avesse rifiutato, avrebbe lasciato incompiuto un progetto che scava negli ingranaggi sociali e di fama di una contemporaneità cieca e bigotta anche nel suo apparente progressismo, dove una donna con connotati caratteriali maschili mostra di prevaricare e proseguire ottusamente nelle proprie convinzioni di onnipotenza, in virtù di una posizione di potere che livella qualsiasi sesso e qualsiasi identità.



Dove a comandare, legiferare, opprimere e sovrastare è una brama vorace e spasmodica che si decide di esercitare, incuranti di qualsiasi altra visione del mondo che non sia la propria. Il risultato è stato premiato con la Coppa Volpi a Cate Blanchett, una prova che apprezzerete già dal trailer di Tár, mentre vi invitiamo a scoprire i sorprendenti vincitori di Venezia 79.



Diventare Lydia Tár

In un film di una complessità stratificata e rischiosamente fallibile, che invece è fortunatamente in grado di incanalare un'energia riflessiva e attuale che permette al pubblico di ragionare sulle controversie e le contraddizioni di un'artista di rilievo costretta a doversi interfacciare con la realtà moderna, Cate Blanchett riesce a incantare pur in una mefistofelica veste.

Priva di corna, ma con un fumo che le esce dalle narici. Furibonda nella sua austera compostezza, l'interprete in Tár, per la sua Tár, incanala una rigidezza che offre una performance nervosa e tirata della protagonista. Cate Blanchett si trasforma in Lydia Tár e ne incupisce la voce, ne irrigidisce i muscoli. Le vene si fanno pulsanti sulle mani volteggianti con cui conduce la sua orchestra, il collo si tira a tal punto da vederne scorrere il sangue dietro a quello strato pallido e leggero della pelle. Una corda di violino tesa fino al momento in cui viene spezzata, potentissima nel suono che emana, decisa come la musica che è desiderosa di dare. Supportato da un guardaroba che riesce a descrivere la personalità della donna anche attraverso il suo vestiario, lavoro impeccabile della costumista Bina Daigeler, il personaggio nasconde dietro al suo aspetto l'attrice Blanchett cambiandone anche i connotati grazie al design del trucco di Morag Ross, ma ancor più per la capacità di mimesis dell'interprete.



Dirigere l'intera orchestra

Essere Lydia Tár è ben diverso dal recitare la parte di Lydia Tár. Ed è per questo che Todd Field ha rincorso Cate Blanchett. Nella sua abilità di calarsi nel ruolo, l'interprete si annulla per lasciare ai tic della donna e alla sua maniera decisa e prepotente di uscire e stare al mondo. Di occupare la stanza sapendo della forza centripeta che riesce a generare, facendo vorticare attorno a sé il resto delle persone e degli attori di contorno, i quali vengono respinti e attratti dalla forza gravitazionale rilasciata dalla protagonista.

Una pellicola che, pur straboccante di discussioni da poter intraprendere e di argomentazioni da dover contestualizzare, ha un perno indistruttibile e inossidabile che ne rende impossibile l'abbattimento. Una performance muscolare, oltre intellettivamente stimolante, in cui Cate Blanchett è corpo a disposizione per venir mutata pur rimanendo sempre se stessa. È veder trasparire il personaggio dagli occhi, dai gesti, dall'aurea dell'attrice, rendendolo reale.



È per questo che, pur dopo un'apertura lunga circa venti minuti in cui il dialogo è predominante e la parola diventa terreno di scoperta e di scambio tra Lydia e il suo presentatore, è nelle sequenze di musica e direzione che Cate Blanchett lascia respirare ed esprimere il personaggio. Nelle braccia tremanti che gestiscono il tempo della melodia, fondamentale per l'andamento e l'emotività musicale.

È la bacchetta che diventa prolungamento di quelle mani che coordinano una pletora di strumenti musicali che contengono le intenzioni e le creazioni di geni della composizione. È il suo non risparmiarsi muovendosi e contraendosi, espandendosi dal leggio e perdendosi nella stessa interpretazione. Con la sua performance, che vale all'attrice la Coppa Volpi e un risultato finale che fa di Tár uno dei suoi migliori successi interpretativi, Cate Blanchett conferma di vivere i personaggi al punto da disperdersi in loro. Di ritrovarli in terreni di scambio, in questo caso la musica. Di mettere volto, arti, busto, gambe, tutto al servizio dell'opera. Di combattere per essa come fa la sua Lydia quando caccia dal palco il collega che le ha rubato il posto. È farsi condurre dal personaggio, il medesimo che, in questo caso, conduce la storia.