Tammy e il T-Rex: Paul Walker e dinosauri, l'apoteosi del trash

Chi ha giocato a Life is Strange: True Colors - per saperne di più ecco qua la nostra recensione di Life is Strange True Colors - conosce bene il significato di una rosa gialla, da donare all'amato in un momento topico della relazione per esprimere un amore platonico o eterno. Ed è proprio quel fiore così amato a porsi quale elemento fondamentale nella trama, simbolo di riconoscimento tra le due mancate anime gemelle: questo in una narrazione a dir poco schizofrenica quale è quella di Tammy e il T-Rex, pellicola di metà anni Novanta che vedeva protagonisti una bellissima Denise Richards, il compianto Paul Walker e... un dinosauro.



Ebbene sì, a soltanto un anno di distanza dalle creature preistoriche di Steven Spielberg in Jurassic Park (1993) - leggete la nostra recensione di Jurassic Park - ha visto la luce Oltreoceano questa piccola follia a basso budget che rifacendosi ad archetipici classici del cinema di genere e di serie B ha visto al centro del racconto proprio un modello di tirannosauro, suo malgrado coinvolto in una vicenda a dir poco paradossale...



Scienziati pazzi e cadaveri freschi

Tammy è un'aspirante cheerleader da poco fidanzata con Michael. Una relazione che ha provocato la forte gelosia del suo ex Billy, a capo di una banda di punk che è intenzionato a farla pagare alla nuova fiamma. Una sera, dopo aver scoperto di un incontro clandestino tra i due in casa di lei, Billy e i suoi scagnozzi fanno irruzione e rapiscono Michael, abbandonandolo poi in un parco protetto dove vivono animali selvaggi: aggredito, il ragazzo viene ricoverato in ospedale.

Proprio lì si presenta, spacciandosi per un famoso chirurgo, il dottor Wachenstein in compagnia della sua assistente Helga. Questi è in realtà uno scienziato pazzo che è intenzionato a prelevare un cervello umano ancora "fresco" per impiantarlo in tirannosauro robotico, nella speranza poi di poterlo controllare a proprio piacimento. La scelta ricade proprio su Michael, il cui corpo viene portato di nascosto in un laboratorio segreto per il raccapricciante esperimento, condotto insieme al suo team. Esperimento che effettivamente si realizza, al punto che Michael si risveglia nel corpo del dinosauro, scatenando poi la sua furia su coloro che hanno ucciso il suo corpo umano. Dopo essere scappato dalla struttura, si mette sulle tracce di Billy per fargliela pagare per poi riunirsi con Tammy che, dopo lo spavento iniziale, decide di fuggire con lui. Ma il dottor Wachenstein e la polizia sono nel frattempo sulle loro tracce.



Un'esilarante cavalcata

Al popolo di giocatori questa sinossi e il titolo del film potrebbero non risultare del tutto nuovi, in quanto viene mostrato nella sua interezza nel videogame High on Life, un prodotto anch'esso piacevolmente fuori dai canoni.

E d'altronde Tammy e il T-Rex è uno di quei classici scult che non si possono non amare proprio per via delle palesi e volute ingenuità, all'insegna di un'ironia macabra e di una violenza splatter sempre tendente al paradosso, nella miglior tradizione del filone.

Viene quasi a pensare come l'ora e mezzo di visione possa aver funto da possibile ispirazione per un recente "classico" del calibro di Kung Fury (2015) - la nostra recensione di Kung Fury è a portata di clic - con tanto di "amazzone" che cavalca il tirannosauro. Un'amazzone che può come già detto contare sulla slanciata fisicità di una giovane Denise Richards mentre a un altrettanto imberbe Paul Walker è toccato lo scomodo ruolo di vittima sacrificale, pronta a reincarnarsi nelle fattezze di un essere estinto da milioni di anni, pur nella sua versione robotica. Sequenze demenziali, come quando il rinato ragazzo-dinosauro si guarda per la prima volta in uno specchietto o tenta di telefonare all'amata da una cabina, o ancora la scena del funerale di quelle spoglie umane alla quale assiste da lontano e la scelta di un ipotetico nuovo corpo all'obitorio.



Uno spasso accompagnato comunque da una discreta dose di sangue, con tanto di passaggi più violenti - l'asportazione del cervello, pur nella sua palese assurdità, può disturbare le anime più sensibili - e una notevole quantità di budella all'aria nella mattanza vendicativa compiuta da questo lucertolone impazzito. Tanto che negli Stati Uniti alla sua uscita è stato censurato dei passaggi ritenuti più gore, poi ovviamente rimontati nelle future versioni home video.

Con una parte finale che si tinge quasi di dinamiche alla King Kong, l'amico nero e omosessuale della protagonista a seguire un ripetuto stereotipo in vigore ai tempi - ma qui giustificato dal racconto volutamente caricaturale nel suo insieme - la parte dei cattivi affidata ai punk rocker e uno scienziato pazzo (interpretato dal Terry Kiser di Weekend con il morto) che più sui generis non si può, sexy assistente inclusa, Tammy e il T-Rex offre un gradevole divertimento disimpegnato, dichiaratamente trash nel suo approccio narrativo e di relativa messa in scena, dove il budget ridotto è stato sfruttato con astuzia nel decidere cosa mostrare e cosa lasciare saggiamente fuori campo e all'immaginazione dello spettatore.



Da raccontare in chiusura la premessa paradossale all'origine del film. Il regista e sceneggiatore Stewart Raffill venne infatti contattato da un tale che era entrato in possesso per un periodo provvisorio, due settimane circa, di un animatronic di un T-Rex, destinato poi a un parco divertimenti. La sceneggiatura e le riprese hanno così avuto luogo in un tempo record e in location che si trovavano nei pressi della casa di Raffill, all'insegna di una sana artigianalità sul filo del rasoio, oggi sempre più succube di effetti speciali, green screen e post-produzioni varie.