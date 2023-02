Ant-Man 3: cosa svelano i finali, tra Avengers Kang Dynasty e MCU

Dopo meno di una settimana di programmazione nei cinema di tutto il mondo, Ant-Man and The Wasp Quantumania ha diviso il pubblico e critica, tra fan sfegatati del nuovo cinecomic Marvel e critici che lo considerano un passo indietro rispetto agli standard delle prime tre Fasi della saga multiversale della Casa delle Idee e di Disney. Caratterizzazione dei personaggi, trama ed effetti speciali sono i punti più criticati della pellicola, come potete leggere nella nostra recensione di Ant-Man and The Wasp Quantumania. Sono invece state apprezzate in maniera pressoché unanime e trasversale tra fan e critica le due scene post-credits di Ant-Man 3, che gettano le basi per il futuro prossimo e quello lontano della Saga del Multiverso. Ma cosa contengono le due clip? E come vanno interpretate?



Il ritorno di Loki e Mobius

Prima di iniziare nella nostra disamina delle due scene post-credits di Ant-Man 3, vi ricordiamo che questo articolo contiene diversi spoiler sul film: vi consigliamo dunque di leggerlo solo se avete già visto la nuova pellicola di Peyton Reed e dei Marvel Studios.

Se siete tra chi si è già fiondato al cinema per vedere il nuovo kolossal dell'MCU, invece, avrete sicuramente riconosciuto Loki nella seconda scena post-credits del film. L'antieroe di Tom Hiddleston si trova tra il pubblico di uno spettacolo di magia insieme al Mobius di Owen Wilson: la collocazione della scena sembra indicare che Loki e Mobius si trovano nel passato, nella prima metà del XX secolo. Difficile dire se si tratti di una timeline rimasta "ferma" agli anni Trenta o se invece i viaggi tra un universo e l'altro saranno presto affiancati da quelli avanti e indietro nel tempo. In ogni caso, la scena è un evidente teaser della seconda stagione di Loki: d'altro canto, Loki 2 arriverà su Disney+ nel 2023, insieme a Secret Invasion. La serie, in particolare, dovrebbe debuttare nel corso dell'estate.



Vero protagonista della scena post-credits è però Victor Timely, una variante di Kang interpretata ancora una volta da Jonathan Majors. Diversi rumor emersi negli scorsi mesi avevano anticipato l'ingresso di Victor Timely tra i villain di Loki 2, e ora Ant-Man 3 sembra aver confermato le teorie e le speculazioni dei fan e degli insider. Timely è una delle varianti meno note di Kang, nonché una delle meno potenti: egli è un mago e un inventore, che nella breve scena mostrata al termine di Ant-Man 3 sta imbonendo il pubblico nell'attesa di mostrargli le sue ultime invenzioni.

Loki sembra atterrito dalla visione dello "stregone", che riconosce immediatamente come una variante del Colui che Rimane già apparso nella prima stagione della serie che lo vedeva per protagonista, mente Mobius non sembra condividere le ansie del collega: d'altro canto, il personaggio di Owen Wilson ha perso la memoria dopo l'assassinio di Colui che Rimane da parte di Sylvie, che sembra aver "resettato" la stessa TVA, ora guidata proprio da una variante di Kang. La scena, dunque, ci dice che in Loki 2 apparirà almeno una variante del Conquistatore visto in Ant-Man 3 (Victor Timely, per l'appunto), e che quest'ultima potrebbe essere uno dei principali nemici dei due protagonisti. Difficile, però, che Timely sia l'unica nemesi che Loki dovrà affrontare, o che ci sia proprio lui dietro alla "nuova" TVA.



Benché il suo ruolo di villain in Loki 2 potrebbe essere meno importante di quanto la scena post-credits non lasci intendere, Victor Timely è un'aggiunta importantissima all'MCU per almeno due ragioni. L'inventore si trova dietro a diverse tecnologie militari poi riscoperte da Howard Stark e persino dagli Avengers: tra queste, troviamo le fondazioni che hanno reso possibile la creazione della Gemma Solare da parte di Phineas Horton.

La Gemma Solare è anche l'oggetto che conferisce i propri poteri alla prima Torcia Umana, Jim Hammond. Avete capito dove vogliamo arrivare: Victor Timely potrebbe essere tra i responsabili dell'arrivo dei Fantastici 4 nell'MCU. Ovviamente è presto per spingerci oltre alle semplici congetture, ma con un film sui Fantastici 4 in arrivo nel 2025 e Loki 2 in uscita su Disney+ entro fine anno, non è così improbabile che gli eventi della serie costituiscano uno dei punti di partenza per il lungometraggio dei prossimi anni. Decisamente meno plausibile è invece che l'MCU riprenda il collegamento tra Victor Timely e i Mutanti introdotto nell'arco a fumetti di Kang Dynasty (o Kang War), nel quale l'inventore riesce a prendere il controllo delle Sentinelle, inviate dal Governo americano per contrastare l'invasione terrestre delle varianti di Kang.



La Dinastia di Kang

Victor Timely non è l'unica variante del Conquistatore introdotta dalla scene post-credits di Ant-Man 3: al contrario, la prima scena alla fine dei titoli di coda ci mostra per la prima volta il Consiglio dei Kang al gran completo, con alcune varianti del villain mai apparse prima d'ora sul grande e sul piccolo schermo. Il Consiglio, composto da migliaia di Kang diversi, la maggior parte dei quali sembra avere un costume molto simile a quello già visto in Ant-Man 3, si riunisce in una specie di Colosseo fluttuante nello spazio-tempo, e pare essere proprio l'entità a cui il Conquistatore fa riferimento in Ant-Man and The Wasp: Quantumania quando spiega che la sua sconfitta avrebbe portato a gravissime conseguenze per Terra-616 e i suoi eroi.

Scott Lang decide di non dare peso a queste parole, come ci spiega l'ultimissima sequenza del film, nella quale l'eroe dimostra di sottovalutare ampiamente la minaccia delle varianti di Kang. Un errore che potrebbe rivelarsi fatale, soprattutto quando Avengers: The Kang Dynasty arriverà al cinema nel 2025. In effetti, la prima scena post-credits di Ant-Man 3 potrebbe portare direttamente a The Kang Dynasty, un po' come la scena dopo i titoli di coda del primo film degli Avengers ha posto le basi per Infinity War ed Endgame.



A guidare il Consiglio dei Kang sembrano essere tre varianti ben specifiche, ovvero Immortus, Rama-Tut e Scarlet Centurion: dai pochi secondi della scena post-credits, però, appare che sarà proprio Immortus a guidare l'attacco dei Kang contro la Terra. Cerchiamo però di spiegare chi siano queste tre varianti.

Rama-Tut è un Faraone dell'antico Egitto, anche se il suo vero nome è Nathaniel Richards: lontano discendente di Reed Richards (Mr. Fantastic), Nathaniel è uno scienziato del 31° secolo che utilizza una macchina del tempo per farsi incoronare Faraone, salvo poi essere sconfitto dai Fantastici Quattro. Fuggito dal tempo delle Piramidi e finito nel XX secolo, Rama-Tut entra a contatto con Victor Von Doom, anche noto come Dottor Destino, che prende come "ispirazione" per la sua nuova identità criminale, quella di Scarlet Centurion, che non a caso indossa un'armatura metallica quasi identica a quella di Destino. Infine, Immortus è la variante più potente di Kang: Immortus è una delle versioni più "anziane" di Kang, che si allea con la razza aliena dei Timekeepers (che in Loki vengono in realtà presentati come degli androidi creati dallo stesso Kang per fare da "volto" della TVA) promettendo di vegliare sulla Sacra Linea Temporale in cambio dell'immortalità. Ovviamente, Immortus e Colui che Rimane si sovrappongono, almeno parzialmente, nell'MCU: resta dunque da capire come il personaggio verrà sviluppato al cinema, nonché come differirà dalla controparte a fumetti.



In ogni caso, ciò che è certo è che Immortus, Rama-Tut e compagnia sono preoccupati dalla morte di Kang il Conquistatore per mano di Ant-Man e di Wasp e dalla dipartita di Colui che Rimane, assassinato da Sylvie. Sia Colui che Rimane che il Conquistatore sono infatti due delle varianti più potenti dello stesso Kang, che il Consiglio ha faticato a reprimere o a tenere a bada, al punto da dover esiliare il Conquistatore nel Regno Quantico dopo non essere stati in grado di ucciderlo.

Insomma, il fatto che due esseri provenienti da Terra-616 siano riusciti a fare fuori le due varianti più potenti di Nathaniel Richards sembra aver convinto le sue versioni restanti a muovere guerra alla Terra e ai suoi eroi, con una sorta di mossa preventiva. A differenza di quanto teorizzato dai fan prima dell'uscita di Ant-Man 3 al cinema (ossia la conclusione del film con la fuga di Kang dal Regno Quantico e la morte di Scott Lang), è proprio la morte del Conquistatore a dare il via alla Fase 5 e agli eventi che porteranno inevitabilmente ad Avengers: Secret Wars. Come già successo per Thanos, è probabile che la macro-trama multiversale legata al Consiglio dei Kang si evolva per sole scene post-credits per buona parte della Fase 5, fino ad "esplodere" con una vera e propria invasione della Terra da parte dei Kang all'inizio della Fase 6.