Superman, L'uomo d'acciaio 2 con Henry Cavill esiste davvero: come sarà?

Warner è al lavoro su Man of Steel 2, il nuovo film di Superman con Henry Cavill. Ormai la notizia è quasi ufficiale: benché un annuncio si farà attendere fino all'uscita al cinema di Black Adam, se non altro perché proprio Superman comparirà nella scena post-credit del film, le speculazioni e i leak sono ormai così tanti da rassicurare i fan circa il fatto che Man of Steel 2 esista davvero e Warner sia intenzionata a realizzarlo. Resta solo da capire come sarà il ritorno sul grande schermo dell'Uomo d'Acciaio: a poco meno di un decennio dall'originale Man of Steel, il DCEU è ormai profondamente mutato e non gode più della (relativamente) buona salute che aveva quando la prima pellicola su Superman è arrivata in sala. Cerchiamo perciò di fare luce su cosa sappiamo su Man of Steel 2, cosa possiamo aspettarci dalla pellicola e come Warner e DC potrebbero portare a termine una produzione la cui gestazione, tra intoppi, stop e riavvii, supererà i dieci anni.



Tutto merito di The Rock

Partiamo da quello che sappiamo per certo, almeno dando per buoni i leak delle ultime ore e le dichiarazioni di The Rock durante la promozione di Black Adam. Innanzitutto, pare che sia stato Walter Hamada a bloccare il ritorno di Superman per diversi anni.

Per chi non lo sapesse, Hamada è il Presidente della DC Films, per la quale svolge un ruolo simile a quello che ricopre Kevin Feige nella Marvel cinematografica. Di recente, The Rock ha criticato Hamada, anche piuttosto duramente, proprio per aver impedito che Henry Cavill tornasse a indossare il costume di Supes per la scena post-credits di Black Adam, rivolgendosi direttamente a Mike De Luca e Pam Abdy, i due co-direttori di Warner Bros., i quali si sarebbero infine pronunciati a favore del ritorno dell'attore britannico nei panni dell'Uomo d'Acciaio. Ma perché Hamada ha fermato per anni il ritorno cinematografico di Superman? La risposta è semplice: Zack Snyder. Hamada temeva che Snyder assumesse troppo potere nella DC nel caso in cui fosse stato chiamato a dirigere un sequel di Man of Steel, specie dopo aver girato pellicole di un enorme peso nel DCEU come Justice League e Batman vs. Superman, nonché dopo la controversia relativa alla Snyder Cut del film corale con Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg.



Senza scendere nuovamente nella bolgia infernale del caso Snyder, basti sapere che Hamada desiderava che, nella scena post-credit di Black Adam, non apparisse Henry Cavill ma il misterioso Superman di J.J. Abrams.

Alla fine, i cambi di piano dell'ultimo minuto nel DCEU, sui quali potrebbero aver influito il caso di Ezra Miller e la ristrutturazione di Warner Bros. Discovery delle ultime settimane, potrebbero aver completamente rimescolato le carte in tavola: via il "Black Superman" di J.J. Abrams, dentro (di nuovo) Henry Cavill, con tutto quello che ciò potrebbe significare per il DCEU. A questo punto, qualcuno potrebbe domandarsi se il Man of Steel di Abrams sia ancora vivo o meno, e a tal proposito uno scoop dell'Hollywood Reporter ha confermato che il Superman di J.J. Abrams non è stato cancellato, ma che esisterà "fuori" dal DCEU, esattamente come il Batman di Matt Reeves e il Joker di Todd Phillips. Insomma, pare che il ritorno di Cavill segni anche la strada per un DCEU "bifronte" e ben diverso dall'MCU: non un unico contenitore per tutte le serie TV e i film dello stesso multiverso, ma una storyline principale (quella del DCEU "propriamente detto"), più una serie di altre storie minori, magari autoconclusive, svincolate da quella maggiore in termini narrativi e di world-building. Peraltro, la conferma di Man of Steel 2 implica anche che il Superman di Henry Cavill non verrà "azzerato" dal reboot del DCEU effettuato con The Flash, in programma per il 2023 e che, vista la presenza di almeno un Batman, dovrebbe riguardare solo la serie dell'Uomo Pipistrello, la quale potrebbe beneficiare davvero da un nuovo inizio, magari proprio a partire dalla versione del personaggio di Robert Pattinson.



Da quali basi ripartire?

Al di là delle implicazioni di un ritorno di Henry Cavill in un DCEU già estremamente caotico, viene però da chiedersi come sarà Man of Steel 2, o almeno come potrebbe essere. Al momento è piuttosto difficile dare delle informazioni certe sul film: pare infatti che la scrittura della pellicola sia ancora in alto mare, ma anche che essa dovrebbe essere affidata allo sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie (Top Gun, la saga di Mission: Impossible, I Soliti Sospetti).

Dai leak degli ultimi giorni possiamo però trarre una congettura logica: se davvero il Superman di J.J. Abrams si farà, allora quello di Henry Cavill dovrà essere quanto più diverso possibile da quest'ultimo. Ciò significa che esso sarà ambientato in tempi moderni e che avrà delle derive action e fantascientifiche, a differenza della pellicola di Abrams, che invece dovrebbe essere un thriller "con i superpoteri" ambientato negli anni Trenta. Visto l'interesse di The Rock per il ritorno dell'Uomo d'Acciaio sul grande schermo, poi, possiamo dare quasi per scontato che, in Man of Steel 2 o in un'altra futura pellicola "corale" del DCEU, Superman si scontrerà con Black Adam: non solo i due personaggi provengono dallo stesso universo fumettistico, ma lo stesso Dwayne Johnson sembra essersi speso tanto per il ritorno di Cavill solo per una colossale battaglia tra Adam e Clark Kent. Questa idea, d'altro canto, pare davvero elettrizzare l'ex-wrestler della WWE, che ne ha parlato a più riprese nel corso degli incontri promozionali di Black Adam, come se volesse "spingere" i vertici DC e Warner a metterla a schermo.



Sicuramente, poi, la Distinta Concorrenza potrebbe ripescare le idee di Zack Snyder per Man of Steel 2, se non altro per ridurre i tempi di lavorazione della sceneggiatura della pellicola. Ebbene, in tal caso pare che il plot più avviato fosse quello che metteva l'Uomo d'Acciaio direttamente contro Brainiac, uno dei villain più amati del mondo DC, forse secondo solo al Joker. Certo, introdurre Brainiac di punto in bianco nel DCEU non sarebbe cosa facile, ma dopo due supercattivi poco incisivi come Zod (Man of Steel) e Steppenwolf (Justice League) l'idea di puntare su una nemesi del calibro di Brainiac potrebbe essere vincente e convincere buona parte del pubblico a dare una chance alla nuova pellicola di Superman, persino a dieci anni di distanza dall'originale.

Altra linea narrativa è quella che parte dalla scena post-credit di Justice League, e che vede Lex Luthor e Deathstroke fondare un nuovo team di supercattivi, in risposta al ritorno in vita di Superman per mano di Batman e della JLA. Al momento, la scena è ancora uno dei "loose ends" del DCEU, ma non è chiaro se verrà trasformata in qualcosa di concreto: sia Zack Snyder che Walter Hamada hanno infatti sconfessato la sequenza, spiegando che Justice League (in entrambi i montaggi) è un prodotto del tutto autoconclusivo e che non lascia nulla di aperto per pellicole future. Nonostante ciò, ripartire dalla scena post-credit del film potrebbe rivelarsi una scelta saggia: non solo per ridare coesione al DCEU, ma anche e soprattutto per dare più tempo a schermo ad un villain tanto amato come Lex Luthor.