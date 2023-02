Superman, Supergirl e... ancora Superman: il DCU riparte da Clark Kent

Il ciclone Gunn si è abbattuto sul DCU: l'Universo Cinematografico DC è infatti pronto ad un reset quasi totale con The Flash, in uscita al cinema il prossimo 16 giugno. Dopo The Flash, nel 2023 arriveranno anche Aquaman 2 e Blue Beetle, mentre l'anno successivo sarà una sorta di "pausa di riflessione" per la Distinta Concorrenza cinematografica. A segnare la ripartenza (e che ripartenza!) del DCU ci penserà Superman: Legacy, in uscita al cinema l'11 luglio 2025 e che, a detta dello stesso James Gunn, sarà il primo tassello del "nuovo" Multiverso cinematografico DC. Ma cosa possiamo aspettarci dalla pellicola? Quali saranno le sue ispirazioni? E poi: chi affiancherà Superman nel DCU e tra i progetti Elseworld?



Un Superman molto promettente

Le parole di James Gunn lasciano pochissimo spazio alla libera interpretazione: Superman Legacy sarà il primo film del DCU post-reboot, anticipando altre pellicole molto attese come Batman: The Brave and The Bold e Swamp Thing. Non solo: la produzione introdurrà un Uomo d'Acciaio del tutto nuovo, interpretato da un attore che finora non è mai stato accostato all'eroe kryptoniano.

Confermato dunque che Henry Cavill non tornerà nel DCU, mentre tra i nomi "papabili" come nuovo Kal-El troviamo Nicolas Hoult, Austin Butler e Jacob Elordi: ci sentiamo invece di dire che il nuovo Superman non sarà interpretato da un attore afroamericano come Michael B. Jordan, dal momento che tra i progetti Elseworld rientra ancora il "Superman nero" di J.J. Abrams. Via Henry Cavill e via anche tutto il parco di personaggi che si sono affiancati al suo Uomo d'Acciaio: The Flash farà infatti tabula rasa, permettendo una ripartenza da zero. Al contempo, però, Superman: Legacy non sarà una origin story, almeno stando a quanto ha spiegato lo stesso James Gunn, che tra l'altro sta scrivendo in prima persona il film. Infine, sempre dalle dichiarazioni del dirigente DC degli ultimi giorni scopriamo che nella pellicola Superman avrà circa 25 anni, perciò sarà più giovane della versione interpretata da Henry Cavill dello stesso eroe.



Riguardo alla trama della produzione, sfortunatamente, ancora non sappiamo molto. Gunn ha spiegato che il film si concentrerà sui problemi connessi alla doppia identità di Clark Kent e Kal-El e su come Supes dovrà fare fronte a questi ultimi, perciò potrebbe combinare l'azione tipica dei cinecomics con delle tinte più introspettive, magari ripescando qualche cliché del genere romantico e di quello drammatico.

Inoltre, già sappiamo che Superman: Legacy sarà ispirato ad All Star Superman, run a fumetti di Grant Morrison e di Frank Quitely pubblicata tra il 2005 e il 2008 e composta da 12 albi in totale. All Star Superman è una delle serie dedicate all'Uomo d'Acciaio più amate dai lettori DC, perciò non stupisce che la conferma della vicinanza tra Superman: Legacy e il fumetto abbia mandato in visibilio i fan del DCU. D'altro canto, i presupposti per un grande cinecomic sull'Uomo d'Acciaio sembrano esserci tutti: All Star Superman ha per protagonisti Clark Kent, Lois Lane e, soprattutto, un Lex Luthor davvero senza scrupoli, che arriva a sabotare una missione scientifica per esporre Kal-El alle radiazioni solari e fargli sviluppare una malattia mortale (insieme però a nuovi superpoteri, come la resistenza alla kryptonite).



La run di All Star Superman di Grant Morrison comprende una serie di villain e antieroi diventati iconici nella mitologia di Superman, da Atlas e Sansone a Doomsday, mentre introduce anche il personaggio di Superwoman, che altri non è che la versione potenziata "a tempo" di Lois Lane. Tuttavia, non ci sembra affatto improbabile che la pellicola per il grande schermo eviti di trasporre fedelmente tutti gli eventi dei 12 albi a fumetti, concentrandosi unicamente sulla contrapposizione tra Supes e Lex Luthor e sull'incombente morte dell'eroe di Krypton.

Una trama simile potrebbe essere sia il presupposto per introdurre e approfondire la storia d'amore tra Clark Kent e Lois Lane che l'escamotage per produrre un film supereroistico più "adulto" della media, magari con meno azione e più sviluppo dei personaggi, Superman in primis, facendo sentire agli spettatori il peso dell'imminente (e ineluttabile) decesso dell'eroe già al primo film standalone. Improbabile, ovviamente, è che che All Star Superman si concluda esattamente come la run a fumetti, ma le basi per un gran film (e per una ventata fresca nel mondo dei supereroi) sembrano esserci tutte.



Da Supergirl al Clark Kent nero di Ta-Nehisi Coates

Strettamente collegato alla mitologia di Superman sarà anche il film Supergirl: Woman of Tomorrow. Se All Star Superman sarà la prima produzione del nuovo DCU, per la pellicola dedicata a Supergirl dovremo probabilmente attendere fino al 2026-2027, mentre anche in questo caso il film non sarà collegato alla serie TV di The CW su Supergirl uscita tra il 2015 e il 2021.

Benché diverse siano state le Supergirl dell'Universo DC, è molto probabile che quella di James Gunn sia Kara Zor-El, la cugina di Superman. Lo stesso Gunn ha confermato che Supergirl sarà molto più violenta e incasinata nel film DCU rispetto alla serie di The CW che la vede per protagonista, mentre la pellicola stessa sarà destinata ad un pubblico composto da giovani adulti oltre che da adolescenti. In effetti, l'idea di Woman of Tomorrow sembra quella di esplorare l'instabile psiche di Supergirl, soprattutto in un'ottica antitetica rispetto a quella del cugino. Non è dunque un caso che il film esca ad almeno un anno di distanza da All Star Superman: in questo modo, infatti, Warner e DC avranno modo di introdurre Kal-El e di porre le basi per un suo eventuale cameo nella pellicola dedicata a Supergirl.



Per quanto riguarda la trama, anche in questo caso le notizie sono poche e sconnesse tra loro: James Gunn ha spiegato che, a differenza di Kal-El, che "è stato inviato sulla Terra ed è stato cresciuto da dei buoni genitori", Kara Zor-El è stata cresciuta su una roccia orbitante attorno a Krypton ed ha vissuto un'infanzia ed un'adolescenza davvero terribili, vedendo tutti i suoi cari morire uno dopo l'altro. Proprio per questo, pare che il carattere di Supergirl sarà ben diverso da quello di Superman, risultando più violento, impulsivo e vendicativo rispetto al cugino.

E, chi lo sa, magari i due potrebbero persino combattere tra loro nel corso del film, mostrando Kara come una vera e propria antieroina, almeno per qualche scena. Per il resto, è stato confermato che Supergirl avrà alcuni comprimari sulla Terra che la accompagneranno nelle sue avventure: si tratterà di un cane e di una ragazza, di cui per ora non conosciamo i nomi. Segreto resta anche il casting dell'eroina, specie ora che è stato chiarito che Melissa Benoit non tornerà nel DCU dopo la serie TV di cui è stata protagonista.



Conclude la nostra "carrellata" sui film dell'Uomo d'Acciaio in arrivo nei prossimi anni il Superman nero di Ta-Nehisi Coates, che farà parte dei progetti Elseworld scollegati dal DCU ma pur sempre su licenza DC, come The Batman, Joker - Folie à Deux e Teen Titans Go!.

Il film non sarà altro che la pellicola dedicata a Black Superman di J.J. Abrams, che però non ne curerà direttamente la scrittura, che sarebbe dunque stata ceduta proprio a Coates. Per ora sappiamo che il film sarà ambientato nel 1938, l'anno delle origini a fumetti di Supes: ciò significa che le derive fantascientifiche non saranno garantite nemmeno in questo caso, mentre la possibilità di trovarci di fronte ad un'ardita revisione del classico supereroe in calzamaglia sembra essere piuttosto concreta. Il Superman di Ta-Nehisi Coates non ha una data d'uscita al cinema, ma potrebbe essere tra i progetti ad uno stadio più arretrato tra quelli su cui DC e Warner stanno lavorando: in questo caso, se mai una release dovesse concretizzarsi davvero, quest'ultima potrebbe avvenire a cavallo tra 2027 e 2028, distanziandosi così sia da All Star Superman che da Supergirl: Woman of Tomorrow.