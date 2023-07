Superman Legacy, Lanterna Verde e Hawkgirl: Gunn rischia l'effetto Snyder?

Il cast di Superman Legacy si è ampliato a sorpresa negli scorsi giorni: dopo che i DC Studios hanno trovato il loro Clark Kent e la loro Lois Lane, James Gunn ha annunciato una lunga serie di altri attori che ricopriranno i ruoli di eroi e anti-eroi di enorme importanza nel film dell'Uomo d'Acciaio e nel DCU tutto. Il più importante, sicuramente, è il casting di Nathan Fillon come Lanterna Verde, ma non mancano anche altri nomi cruciali, come la Hawkgirl di Isabela Merced, il Metamorpho di Anthony Carrigan e persino Mister Terrific, che sarà invece interpretato da Edi Gathegi. Insomma, sembra proprio che Superman: Legacy sarà un film pieno di metaumani e "super", che potrebbero rischiare di rubare la scena proprio a Clark Kent e alla sua compagna.



La scelta di includere così tanti personaggi secondari, alcuni dei quali saranno certamente ridotti a semplici comparse, ha fatto però storcere il naso a molti fan, che hanno accusato James Gunn di aver "sacrificato" la pellicola sull'Uomo d'Acciaio all'altare dell'universo condiviso DC.



Lanterna Verde, Hawkgirl e chi più ne ha, più ne metta

Prima di parlare del polverone sollevato (inutilmente?) dai fan e dagli hater, vediamo più approfonditamente da chi sarà composto il cast di Superman: Legacy.

Già a fine giugno sono stati confermati gli attori di Clark Kent e Lois Lane, rispettivamente interpretati da David Corenswet e Rachel Brosnahan: i due saranno rispettivamente il protagonista maschile e quello femminile della pellicola, il che spiega perché i loro casting sono stati annunciati con un paio di settimane d'anticipo sugli altri. Resta ancora sconosciuto il villain principale di Superman: Legacy, che secondo molti potrebbe essere Lex Luthor, interpretato forse da Nicholas Hoult, mentre secondo altri potrebbe rivelarsi essere Brainiac, tanto rumoreggiato come nemico per una possibile seconda pellicola dell'Uomo d'Acciaio per il DCEU. Le informazioni sulla trama di Superman Legacy a nostra disposizione, poi, ci svelano che il film racconterà la vita di un giovane Clark Kent nei suoi primi anni a Metropolis: non si tratterà però di una origin story, perché il film partirà con un Superman già adulto e capace di controllare i propri poteri. Al contempo, l'Uomo d'Acciaio del DCU vivrà in un universo che già pullula di supereroi e, molto probabilmente, di supercattivi. Proprio questa particolare connotazione dell'Universo DC di James Gunn giustifica la marea di casting degli ultimi giorni.



Il più importante, come abbiamo già anticipato, è quello di Nathan Fillon come Lanterna Verde.

O meglio, come Guy Gardner, una delle Lanterne Verdi. Non si tratta dunque del super-beniamino del pubblico e dei lettori accaniti dei fumetti DC, Hal Jordan, ma di una delle Lanterne più potenti mai esistite negli albi della Distinta Concorrenza. Sia ben chiaro, però, che Guy Gardner non è esattamente un "buono": al contrario, il suo tono spaccone e borioso lo ha portato più volte a scontrarsi con gli altri eroi della Justice League (di cui egli stesso ha fatto parte, per qualche tempo). Benché James Gunn abbia confermato che Nathan Fillon sarà Lanterna Verde in tutto il DCU, di fatto svelandoci che Guy Gardner tornerà in Lanterns, ciò non significa che Fillon sarà l'unica Lanterna Verde che vedremo nell'Universo DC: al contrario, a nostro avviso è assai probabile che Guy Gardner finisca per trasformarsi in un antieroe o, addirittura, in un vero e proprio villain per Supes, forse già durante gli eventi di Superman: Legacy o, più probabilmente, nel corso di quelli della serie TV sulle Lanterne Verdi in arrivo dopo il 2025. Insomma, a nostro avviso c'è ancora speranza per Hal Jordan, mentre il personaggio di Nathan Fillon potrebbe rivelarsi molto meno piatto di quanto i fan immaginino.



L'altro casting "di peso" è quello di Isabela Merced come Hawkgirl. Anche in questo caso, resta da capire quale Hawkgirl arriverà in Superman: Legacy, visto che nella storia dei fumetti DC ce ne sono state diverse. Le possibilità, in questo caso, sono molteplici. Una è che Merced interpreti Shiera Sanders Hall, la primissima Hawkgirl della Distinta Concorrenza, la reincarnazione della principessa egizia Chay-Ara.

L'altra, invece, è che James Gunn adatti la Hawkgirl "moderna", Kendra Saunders, una giovane donna di origini latinoamericane che, dopo aver tentato il suicidio, viene posseduta proprio da Shiera Sanders Hall e dall'anima di Chay-Ara. Il fatto che Merced sia di origini peruviane ci fa pensare che l'attrice sia stata scritturata pensando al personaggio di Kendra Saunders più che alle altre iterazioni dell'eroina, ma mai dire mai: a deporre a sfavore di quest'ultima, d'altro canto, abbiamo il fatto che la Hawkgirl "moderna" è già apparsa nel vecchio Arrowverse, nel quale era interpretata da Ciara Renée. Nonostante ciò, Kendra Saunders resta un personaggio affascinante, se non altro per la sua genesi supereroistica disturbata e disturbante e per la riluttanza con cui ha deciso di indossare il mantello. Chissà che finalmente Superman non abbia un'aiutante davvero tridimensionale e profonda, a questo giro.



Una questione di equilibrio

Passando ai casting "minori", abbiamo quello di Anthony Carrigan come Metamorpho. Metamorpho è un eroe relativamente sconosciuto nel pantheon DC, pur avendo fatto parte di diverse iterazioni della Justice League.

La peculiarità del personaggio, introdotto nei fumetti nel lontano 1965, è quella di potersi trasformare negli elementi presenti nel corpo umano o in qualsiasi combinazione di questi ultimi: ciò dona a Metamorpho tantissimi poteri diversi tra loro, tra cui la superforza, la super-resistenza, l'iper-velocità e la capacità di allungarsi e accorciarsi a piacimento, nonché di rimpicciolirsi o ingrandirsi. Anche in questo caso, con ogni probabilità, si tratterà di una sorta di comprimario di Clark Kent, che potrebbe essere introdotto quasi come spalla comica per le prime avventure sul grande schermo di Superman. Infine, abbiamo Edi Gathegi nel ruolo di Mr. Terrific. Che Mr. Terrific sarebbe arrivato nel DCU lo si sapeva da tempo, visto che lo stesso James Gunn lo aveva anticipato con alcuni tweet piuttosto sibillini (gli stessi che confermavano l'arrivo di Lobo, quindi occhi aperti!). Che sarebbe stato integrato già in Superman: Legacy, invece, non se lo aspettava nessuno. Come Metamorpho, anche Mr. Terrific è un personaggio minore dei fumetti DC, reso iconico dalla sua maschera a forma di T e dalle sue armi caratteristiche, le T-Sfere, che si uniscono ad un intelletto sopraffino e alla capacità di diventare invisibile a comando.



Ovviamente, tutte queste inclusioni faranno di Superman: Legacy un film corale più che da solista per Clark Kent, a meno che non si tratti di cameo da pochi secondi (ma in questo caso non avrebbe avuto senso annunciarli in pompa magna a due anni dall'uscita al cinema della pellicola).

Tutte le novità del cast, parzialmente escluso Nathan Fillon, fanno poi riferimento a personaggi che si collocano tra i "buoni" e che dunque dovrebbero fare squadra con l'Uomo d'Acciaio, limitando così il suo screentime in solitaria e, dunque, la capacità del protagonista della produzione di far breccia nel cuore dei fan. Non stupisce che i fan abbiano già accusato James Gunn di aver inserito troppi personaggi in Superman: Legacy solo per giustificare la loro presenza in film e serie TV successivi del DCU. Insomma, la "colpa" del cineasta americano sarebbe quella di aver rovinato preventivamente il suo film con una logica votata solamente al business, ovvero all'ampliamento del DCU a quanti più eroi possibile, senza curarsi della bontà delle singole pellicole. Ovviamente, a nulla è valso che James Gunn abbia categoricamente smentito che l'inclusione di Guy Gardner, Hawkgirl, Mr. Terrific e Metamorpho sia dovuta ad esigenze commerciali, spiegando anzi che si tratta di cameo "funzionali alla trama, e non agli altri film del DCU".



Ovviamente, per sapere se sarà Gunn a spuntarla o se i timori dei fan si riveleranno fondati dovremo aspettare fino al 2025. Tuttavia, la situazione ci ricorda da vicino quanto avvenuto per l'ingresso di Vedova Nera e Hawkeye nel MCU: trattandosi di due personaggi tutto sommato secondari nella formazione degli Avengers, questi ultimi non hanno ricevuto pellicole standalone, ma sono stati introdotti pian piano nei blockbuster dedicati ad Iron Man e a Thor.

Possibile che James Gunn (che, vale sempre la pena ricordarlo, ha trascorso diversi anni in casa Marvel) abbia deciso di operare un approccio simile per i suoi eroi "secondari"? D'altro canto, una serie monografica destinata a Mr. Terrific o, peggio, un film live action di Metamorpho avrebbero rischiato di essere degli enormi buchi nell'acqua, soprattutto tra il pubblico generalista. In più, da tempo Gunn ci ha abituati ad una forte sensibilità per i personaggi "minori" dei suoi cicli supereroistici, che ora sembra aver portato con sé anche presso la Distinta Concorrenza. Si tratta dunque di una questione di bilanciamento, di pesi e contrappesi. Introdurre tanti nuovi eroi in un solo film può rivelarsi un grande pregio come un grande difetto: staremo a vedere se James Gunn riuscirà a convincere anche i più scettici o se, invece, deciderà davvero di mettere troppa carne al fuoco, finendo per bruciarla e per scottare sé stesso.