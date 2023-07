Superman Legacy, i casting di Clark Kent e Lois Lane convincono?

Dopo mesi di speculazioni, finalmente è ufficiale: il DCU ha trovato il suo Superman e la sua Lois Lane. Nello specifico, Clark Kent sarà interpretato da David Corenswet, mentre la sua fiamma avrà il volto di Rachel Brosnahan. Si tratta di due attori relativamente "giovani" nello star system di Hollywood, la cui carriera ha preso il volo solo in tempi recentissimi: che anche i DC Studios abbiano adottato la stessa strategia dei Marvel Studios delle origini, scritturando attori poco famosi o all'inizio della loro carriera per costruire attorno a loro una nuova immagine a partire da zero e, magari, per strappare contratti lunghi e a basso costo? Solo il tempo ce lo dirà. Intanto, però, la fanbase DC ha già detto la sua sui due casting: se quello di Rachel Brosnahan è stato accolto con un favore quasi unanime, quello di David Corenswet ha diviso la community della Distinta Concorrenza cinematografica. Vediamo però chi sono i due attori scelti da James Gunn e Peter Safran e cosa ci dicono su Superman: Legacy i loro casting.



Un Superman "tradizionale"

Partiamo dal casting di David Corenswet come Superman. Originario di Philadelphia, Corenswet recita professionalmente fin da bambino e vanta una storia piuttosto lunga tanto a teatro quanto in TV e sul grande schermo.

La carriera dell'attore, al di là del mondo del teatro, parte nel 2014, con la partecipazione alla webseries Moe & Jerryweather: un paio d'anni dopo, David Corenswet entra in contatto con Rob Reiner, regista tra gli altri di Stand By Me e di Harry ti Presento Sally, che vuole dargli il ruolo del protagonista della serie The Tap: l'esperienza si conclude già con il pilot, bloccato sul nascere da USA Network. Tra il 2017 e il 2020, l'attore vive di piccole parti in grandi serie TV, partecipando per esempio a Elementary, Instinct e persino House of Cards, benché con delle comparse da un paio di episodi al massimo. Infine, dal 2020 la sua fama cresce grazie alla partecipazione, anche in veste di produttore esecutivo, nelle miniserie Hollywood e We Own This City - Potere e Corruzione. Nel mentre, la sua carriera fa anche il grande salto sulla pellicola, con partecipazioni a film come Linee Parallele di Wanuri Kahiu, Operation Othello di Jeff Liu e, soprattutto, all'horror di Ti West e Mia Goth Pearl. Se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Pearl.



Insomma, la carriera di Corenswet ha dimostrato che quello che interpreterà l'Uomo d'Acciaio è un attore poliedrico e capace di "mettere del proprio" nei personaggi che interpreta, come dimostrano le sue numerose esperienze da sceneggiatore e produttore già da giovanissimo (Corenswet è del 1993, compirà 30 anni l'8 luglio).

Gli altri frontrunner per il ruolo di Superman, secondo i rumor, erano Tom Brittney e Nicolas Hoult, le cui performance in fase di casting hanno lasciato sbalordito lo stesso James Gunn. In termini estetici, David Corenswet sembra perfetto per interpretare un Clark Kent "canonico", figlio di un immaginario molto conservativo e vicino a quello dei fumetti: d'altro canto, con il Black Superman di Ta-Nehisi Coates ancora in lavorazione, un Uomo d'Acciao più "tradizionalista" e facilmente riconoscibile anche dallo spettatore medio potrebbe essere proprio ciò di cui un DCU agli albori ha bisogno. Certo, qualcuno ha lamentato che David Corenswet sarebbe troppo simile a Henry Cavill, ma lo stesso si sarebbe potuto dire di Tom Brittney: non può comunque che trattarsi di un complimento per l'attore, dal momento che il Superman di Cavill è uno dei più aderenti all'iconografia originale del kryptoniano.



Per il resto, il casting di Corenswet è una conferma della coerenza di James Gunn con le informazioni che lui stesso ha rilasciato mesi fa su Superman: Legacy. Nello specifico, già a febbraio era stato confermato che Superman avrà circa 25-30 anni nella pellicola in arrivo nel 2025 (Batman sarà più vecchio nel DCU di Gunn); l'età di Corenswet, dunque, sembra combaciare benissimo con questa dichiarazione, facendoci pensare che non ci siano state revisioni drastiche della sceneggiatura del film negli ultimi mesi.

Una rassicurazione che ci fa davvero ben sperare, considerato quanto già avvenuto con le continue revisioni in corso d'opera di The Flash, che si sono tradotte in un disastro al botteghino. Ciò ha anche senso se ricordiamo che il mondo di Superman Legacy avrà già dei supereroi attivi: l'Uomo d'Acciaio, dunque, non sarà né giovanissimo né troppo adulto, ma si collocherà in una fascia di età intermedia, perfetta per non sovrapporsi a Batman (che dovrebbe essere relativamente "anziano") e ad un eventuale nuovo Flash, che invece potrebbe rimanere un adolescente.



Da Marvelous Ms. Maisel al DCU

Lois Lane sarà interpretata da Rachel Brosnahan, invece. Il nome dell'attrice viene collegato dai più alla serie Amazon Prime Video The Marvelous Mrs. Maisel, o "La Fantastica Signora Maisel" in Italia.

Lo show, conclusosi quest'anno e che abbiamo analizzato nella nostra recensione de La Fantastica Signora Maisel 5, è valso a Brosnahan due Golden Globe, ricevuti nel 2018 e nel 2019 come Miglior attrice in una serie commedia o musicale, nonché un Emmy (nel 2018) e un SAG Award. Tra gli altri serial a cui l'interprete ha preso parte abbiamo anche Gossip Girl, CSI Miami, Orange is The New Black, House of Cards e Manhattan, anche se solo nelle nelle ultime due i suoi personaggi hanno avuto degli sviluppi narrativi durati più di un episodio. Accanto alle produzioni per il piccolo schermo, in realtà, Brosnahan vanta una filmografia molto vasta, ma poche sono le pellicole di alta qualità al suo interno: tra di esse, tuttavia, possiamo ricordare L'Ultima Tempesta di Craig Gillespie, Segreti di Famiglia di Joachim Trier, L'Ombra delle Spie con Benedict Cumberbatch e il cortometraggio Munchausen, di Ari Aster. La carriera della nuova Lois Lane, però, è stata lanciata, dopo una lunga permanenza giovanile nel mondo del teatro, con il teen drama Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna, adattamento dell'omonimo romanzo di Kami Garcia e Margaret Stohl lanciato sul grande schermo sulla scia della "Twilight-mania" dei primi anni del decennio scorso.



A differenza di Corenswet, Brosnahan rappresenta un casting "sui generis" per Lois Lane. Benché fisicamente l'attrice somigli molto alla compagna dell'Uomo d'Acciaio nei fumetti, la sua età ci lascia immaginare che la storia d'amore che il suo personaggio vivrà con Clark Kent potrebbe essere ben diversa da quella vista negli albi DC. D'altro canto, Rachel Brosnahan è nata nel 1990 e ha quasi 33 anni: possibile che anche la Lois Lane di Superman: Legacy sia più adulta dell'Uomo d'Acciaio?

In termini prettamente anagrafici, per esempio, Erica Durance, classe 1978, aveva otto anni in meno di Brosnahan quando nel 2004 ha debuttato nella quarta stagione di Smallville, interpretando una Lois Lane di una ventina d'anni o poco più. Chiariamoci: non c'è assolutamente nulla di male in un'attrice più adulta e meno conforme a quella che è la "tradizione" del suo personaggio. Resta però da capire se la questione dell'età verrà giustificata dalla narrazione di Superman: Legacy o se, invece, verrà semplicemente messa da parte e James Gunn deciderà di "ringiovanire" Rachel Brosnahan di una decina d'anni nel copione del film. Le doti attoriali, comunque, ci sono tutte e sono state già ampiamente dimostrate sul piccolo schermo: con dei casting come questi, la prima pellicola del DCU sembra promettere davvero bene.