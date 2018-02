Superbowl 2018, tutti i trailer in uscita per l'evento sportivo dell'anno

Per tutti gli appassionati di Football in ascolto, questa domenica significherà solo una cosa: il Superbowl LII, l'evento sportivo più seguito al mondo, che tradotto in termini sportivi rappresenta la finale di campionato della NFL, mentre in termini prettamente pubblicitari è forse una delle vetrine più importanti di sempre. A contendersi il titolo saranno quest'anno i New England Patriots e i Philadelphia Eagles, ma anche se pochi di voi masticheranno probabilmente regole e passione per il Football, il Superbowl è in realtà un'occasione davvero ricca anche per godere di alcuni trailer dei film più attesi dell'anno.

E puntualmente i grandi studios non perdono infatti tempo ad accaparrarsi degli spazi pubblicitari dal costo esagerato per lanciare in pompa magna i loro pupilli cinematografici, cosa che non cambierà certamente nel 2018, tant'è che tra anticipazioni e rumor abbiamo già un piatto bello corposo in arrivo tra le sera del 4 febbraio e la mattina del 5, almeno per noi italiani.

Tutto per uno spot

L'evento in sé attira mediamente la bellezza di 100 milioni di spettatori ogni anno negli Stati Uniti, quindi come dicevamo è in assoluto il momento migliore per lanciare le prossime uscite delle major o di serie TV. Nel Superbowl LII verranno mostrati allora i trailer dell'attesissima seconda stagione di Westworld e della seconda parte di stagione di The Walking Dead 8, ma arriveranno probabilmente anche altri titoli di una certa rilevanza come la seconda stagione di Legion. Andando poi per gradi e analizzando i trailer dei film studio per studio, siamo a conoscenza di diverse conferme e alcune ipotesi. Partendo allora dai titoli più attesi, la Disney ha nella manica il primo trailer di Solo: A Star Wars Story, un ultimo trailer per Black Panther, un nuovo filmato di Avengers: Infinity War, un ulteriore assaggio di Nelle pieghe del Tempo e (si spera) un primo full trailer dell'atteso Gli Incredibili 2 di casa Pixar. Secondo Deadline, però, la major avrebbe acquistato soltanto due slot per soli due spot TV, uno dalla durata di 30 secondi e l'altri di 45 (per la modica cifra di circa 10 milioni di dollari!). Sappiamo che Solo: A Star Wars Story sarà mostrato sicuramente al Good Mornig America successivo al big game, quindi non è da escludere che un breve teaser venga mostrato durante il Superbowl, anche se questo primo slot di 30 secondi sarà quasi certamente lasciato a Black Panther, data la release fissata dodici giorni dopo la partita, quasi a ridosso se vogliamo. Anche Nelle pieghe del tempo ha necessario bisogno di essere promosso in grande stile, anche se non è detto che il secondo spot possa essere di qualche altro progetto in uscita la prossima estate, come appunto Gli Incredibili 2. Passando oltre la Disney, poi, al Superbowl verranno sicuramente mostrati i primi trailer ufficiali di Mission: Impossible Fallout con Tom Cruise e di Skyscraper, l'action-thriller muscolare con protagonista Dwayne Johnson.

Certezza anche per un nuovo spot di Jurassic World: Il regno distrutto e Pacific Rim: La rivolta, così come per Cinquanta Sfumature di Rosso, di uscita ormai prossima. Da escludere la presenza di film o serie TV targate Netflix, anche se la partita potrebbe essere un'ottima vetrina di lancio per la seconda stagione di Una Serie di Sfortunati Eventi con Neil Patrick Harris e per il chiacchieratissimo Cloverfield 3, dal presunto titolo "Cloverfield Station", a quanto pare finito sotto l'egida della compagnia di Reed Hastings. E per finire due progetti minori ma decisamente attesi, che sono lo spy-thriller Red Sparrow con Jennifer Lawrence e l'interessante Un posto tranquillo con protagonisti i coniugi Krasinski, John (anche regista) ed Emily Blunt. Insomma, tutti ottimi motivi per passare la nottata del 4 febbraio in bianco.