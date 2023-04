Super Mario vs Sonic: lo scontro tra titani è anche al cinema!

Il film di Super Mario è un campione di incassi, posizionandosi non solo tra le pellicole più redditizie dell'anno, ma anche come la produzione tratta da un videogioco con i migliori risultati in termini di box-office di sempre. Un primato incredibile, che Mario è riuscito a strappare in poche settimane a tutte le altre saghe videoludiche che hanno fatto il salto al grande schermo, da Pokémon a Tomb Raider e da Resident Evil a Monster Hunter. Soprattutto, Mario ha superato ancora una volta Sonic, la mascotte SEGA che, negli ultimi anni, è stata protagonista di una fortunata saga al cinema, che comprende due pellicole già uscite in sala (rispettivamente nel 2020 e nel 2022) e una terza in arrivo nel 2024.



Ma cosa ha reso The Super Mario Bros. Movie un successo istantaneo, permettendo alla pellicola di Illumination e Nintendo di scavalcare rapidamente quella dell'icona videoludica che, per tutti gli anni Novanta, si è sfidata (quasi) ad armi pari con l'idraulico baffuto? E soprattutto: perché a Sonic non è toccata la stessa fama?



Mario vs. Sonic? Non proprio!

Se avete letto la recensione di The Super Mario Bros Il Film e la recensione di Sonic - Il Film, ve ne sarete sicuramente accorti: tra i due film esiste una differenza qualitativa enorme, che si rispecchia anche nel voto assegnato alle pellicole dai nostri recensori.

Non che il film di Super Mario sia privo di difetti, anzi: la trama non è né delle più innovative né tantomeno delle più coerenti, mentre il fanservice, a volte, risulta fine a sé stesso. Tuttavia, Sonic - Il Film è ancora più acerbo della pellicola dedicata a Mario: anche in questo caso, la trama non è originale o particolarmente studiata, il ritmo è altalenante e persino la qualità visiva non stupisce, complice anche una scelta di design piuttosto controversa per la mascotte SEGA e i suoi comprimari. Per la verità, per certi versi i due film di Mario e Sonic condividono gli stessi difetti, che possiamo definire "genetici", insiti nella loro natura di adattamenti di storie che, per come sono state concepite a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, non presentano grandi orpelli narrativi. E infatti, entrambe le pellicole cadono - una più bruscamente e l'altra meno - proprio sulla narrazione. Tuttavia, Mario riesce a compensare con citazioni e ammiccamenti continui ai fan, con personaggi ben studiati e con un'iconografia ben più conosciuta (e meglio sfruttata) di quella del porcospino blu, mentre Sonic finisce per faticare a reggersi del tutto in piedi, pur risultando una visione godibile per molti spettatori.



Benché la struttura e la genesi delle due opere sia essenzialmente la stessa, gran parte della differenza tra il film di Sonic e quello di Mario sta nel fatto stesso che, con ogni probabilità, The Super Mario Bros. Movie non sarebbe esistito se non fosse stato per il discreto successo di box-office ottenuto dal film targato SEGA. Proprio con l'uscita di Sonic - il Film e, qualche mese prima, di Detective Pikachu (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Detective Pikachu), è stato sfatato quel mito storicamente radicato nel mondo del cinema e dei videogiochi per cui nessun tie-in videoludico sarebbe mai stato un buon film. Ipotesi che, negli stessi anni, veniva confermata da grandi blockbuster live-action (o aspiranti tali), come Warcraft, Monster Hunter e Resident Evil: Retribution.

Proprio Sonic e Detective Pikachu hanno così posto le basi per quella che è la formula per la "trasposizione videoludica perfetta", consolidata e portata al successo da The Super Mario Bros. Movie: mascotte iconiche, tante citazioni e trame tutto sommato semplici, capaci di invitare al cinema un pubblico trans-generazionale, accattivando gli adulti con il fanservice e i più piccoli con delle avventure fatte su misura per loro. In tal senso, in effetti, possiamo dire che Super Mario è un po' figlio di Sonic, almeno al cinema: se SEGA non si fosse addentrata per prima nella settima arte, insomma, Nintendo non avrebbe certo trovato il coraggio di seguirla.



Se Sonic - il Film non ha avuto lo stesso clamoroso successo di The Super Mario Bros. Movie è semplicemente perché la produzione di SEGA è arrivata troppo presto, in un momento in cui ancora nessuno credeva nei videogiochi al cinema: lo scetticismo nei confronti della pellicola è stato alle stelle per mesi, se non altro per via della CGI utilizzata per il protagonista e per la scelta di capovolgerne il design rispetto ai videogiochi, con un aspetto estremamente "reale".

Dall'altra parte, Sonic - Film è stato molto, molto sfortunato, con un'uscita globale a inizio febbraio 2020, poche settimane prima che il mondo entrasse in una pandemia che ha devastato l'intero mondo della settima arte. E poi, lo abbiamo già detto, Sonic non è Mario: il materiale di partenza è inferiore sia in termini di quantità che di qualità, perché - non ce ne vogliano i puristi del porcospino blu - la saga videoludica di Sonic ha avuto sì delle punte di diamante, ma anche diversi scivoloni, soprattutto in tempi recenti. Resta comunque che Sonic - Il FIlm è un precedente "storico" per The Super Mario Bros. Movie, che è riuscito a costruire sulla formula testata con la pellicola sul porcospino blu, migliorandola e rendendosi più appetibile al pubblico. Insomma, se non fosse stato Sonic a convincere le major cinematografiche e il pubblico che un buon tie-in videoludico si poteva fare, certamente Nintendo e Illumination non si sarebbero mai parlate e Mario sarebbe rimasto confinato alle console del colosso di Kyoto.



Tutta una questione di adattamento

Sarebbe però troppo facile ridurre la differenza di successo delle due pellicole al semplice divario di fama tra Super Mario e Sonic, o al fatto che il film dedicato al primo sia uscito in tempi più favorevoli del secondo. In realtà, tra le due produzioni, che pure sono molto simili, vi è una differenza cruciale, che sta tutta nell'adattamento. The Super Mario Bros. Movie è una riproposizione fedelissima al materiale originale, vuoi per paura di Nintendo di osare o vuoi perché lo scotto del clamoroso flop del 1993 riecheggia ancora negli uffici della Grande N. Al contrario, Sonic - Il Film si prende qualche libertà in più in termini narrativi, stravolgendo le origini di Sonic e mettendolo a contatto con comprimari mai visti nei videogiochi: a differenza di Super Mario, nella sua pellicola Sonic cresce come personaggio, mentre gli archi narrativi degli alleati e dei nemici che lo circondano si evolvono con una profondità che non vediamo nel film di Super Mario Bros.

Merito di una scelta di coraggio in fase di sceneggiatura, che ha spinto gli scrittori del film a mettere del proprio nella storia, andando ben oltre i materiali originali prodotti da SEGA nel corso degli ultimi trent'anni. Una scelta che alcuni hanno apprezzato e altri no, ma che di certo contribuisce a tracciare una distinzione evidentissima con il film dedicato a Super Mario, per il quale l'ortodossia videoludica è intoccabile, salvo per qualche informazione di contorno (come quelle sulle origini newyorkesi dei fratelli Mario, sulla storia di Baby Peach e sul rapporto tra Donkey Kong e Cranky Kong).



Questa differenza si riflette anche nello stile di animazione e nella messinscena delle due pellicole, che non potrebbero essere l'una più diversa dall'altra.

Lo stile con cui viene rappresentato Sonic è realistico, buffo, quasi grottesco; quello di Mario è invece la quintessenza dell'animazione in 3D, nonché uno dei punti più alti mai raggiunti da Illumination, che già con Sing si era distinta per il virtuosismo tecnico della resa visiva raggiunta dai suoi animatori. Torna di nuovo la questione dello scontro tra fedeltà all'originale e creatività: è impossibile dire quale delle due vie sia la migliore in assoluto, ma sembra proprio che il pubblico e la critica abbiano preferito la scelta di Nintendo a quella di SEGA. D'altro canto, l'immediata riconoscibilità del Regno dei Funghi, della nave di Bowser e della Pista Arcobaleno che abbiamo visto nei trailer del film di mario sono stati i motivi che hanno spinto milioni di persone a correre al cinema. Sonic, invece, dalla propria aveva degli assi nella manica ben diversi: uno stravolgimento completo del personaggio e del suo mondo, che è stato fortemente "umanizzato"; una trama più complessa di quella della controparte nintendara, ben più conservatrice, e un approccio più aperto al rischio. Rischio che però ha pagato solo a metà: tra i due film, infatti, è stato quello dedicato a Mario a diventare un instant cult.