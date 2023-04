Super Mario Bros, quando la semplicità funziona: una trama perfetta!

Se avete letto la nostra recensione di Super Mario Bros - Il Film, se avete ascoltato i pareri dei critici sul web e sui social e se avete parlato della pellicola con amici e parenti, una delle critiche che più potreste aver sentito è quella secondo cui la trama del film è fin troppo semplice. Così semplice da scomparire, secondo alcuni, facendo da mero "legante" tra una scena e l'altra, senza brillare sotto alcun punto di vista: nessun colpo di scena, nessuna grande innovazione narrativa, nessun guizzo di scrittura. E va benissimo così! Super Mario Bros - Il Film sfrutta infatti la sua semplicità come punto di forza per rendersi appetibile ad un pubblico per forza di cose transgenerazionale, accattivandosi sia i più piccoli che gli spettatori adulti. Vediamo dunque come Illumination e Nintendo hanno "costruito" la trama del film per farla funzionare nonostante la sua estrema linearità.



Una trama lineare...

Sicuramente, quella degli sceneggiatori del film è stata una scelta obbligata: nessun gioco di Super Mario ha una "trama" in senso stretto. Certo, tutti hanno un incipit che dà le mosse al gioco e una conclusione a lieto fine, ma, con l'eccezione forse di Super Mario Sunshine e dei due Super Mario Galaxy, parlare di una vera e propria trama per i videogiochi dell'idraulico baffuto sarebbe eccessivo.

Persino Super Mario 3D World e Super Mario Odyssey, le produzioni più recenti dedicate alla mascotte Nintendo e, forse, anche quelle più strutturate dal punto di vista narrativo, hanno una storia scheletrica, unicamente funzionale a giustificare i viaggi tra un mondo e l'altro del protagonista. Su questa stessa impalcatura si regge il film di Aaron Horvath e Michael Jelenic: la trama serve a giustificare l'inserimento dei personaggi in situazioni sempre nuove e un'enorme panoramica dello sconfinato mondo che circonda il Regno dei Funghi, permettendo così ai nostri eroi di fare scorribande nel Regno dei Kong, nelle Terre Oscure, oppure ancora nel Regno di Ghiaccio o sulla nave-mondo di Bowser. In generale, la trama serve perlopiù a sostenere il ritmo della pellicola, reso incredibilmente incalzante proprio dall'enorme varietà di situazioni, incontri, personaggi e soluzioni visive introdotte nel corso dei 90 minuti (o poco più) di durata del film, che scorrono rapidissimi.



In un film che fa di citazioni e riferimenti una parte fondamentale della propria stessa impalcatura (se non ci credete, date un'occhiata a tutti gli easter egg di Super Mario Bros - Il Film), proprio la forma della narrazione è uno dei più grandi rimandi all'origine videoludica dell'idraulico baffutto. Illumination non ha creato sovrastrutture non necessarie sulle avventure di Mario e Luigi, ma le ha mantenute semplici, e per questo riconoscibili: uno dei maggiori pregi della pellicola è infatti la sua capacità di mettere sul grande schermo uno spettacolo che ricorda da vicino quello che abbiamo amato su console dai tempi del NES fino ad oggi.



I fan lo sanno bene: Mario corre e salta, ma non parla. Per questo, i suoi dialoghi sono ridotti all'osso, lasciando ben più spazio al parlato di Bowser, Peach, Toad e, nelle rare situazioni in cui lo vediamo, Luigi. Su una base di questo tipo, con una Grande N che guardava attenta (e forse anche un po' preoccupata) il lavoro dei creatori dei Minions e di Cattivissimo Me, una trama semplice era la soluzione perfetta per mettere d'accordo tutte le necessità che dovevano coagularsi nel film: quella di piacere ai fan e di attirarne di nuovi; quella di farsi apprezzare da piccoli e adulti; quella di rimanere fedele al videogioco senza per questo scadere nella mediocrità del mare magnum dei tie-in videoludici.

... ma non troppo!

Insomma, semplicità e linearità sono state delle scelte tanto obbligate quanto azzeccate per Super Mario Bros - Il Film. La domanda che a qualcuno può sorgere, a questo punto, è un'altra: è possibile che Illumination e Nintendo abbiano persino esagerato con queste ultime?

Si tratta di una questione soggettiva, ovviamente, ma secondo noi la risposta è no. Scavando in profondità nella pellicola, infatti, affiorano degli elementi di complessità, nonché delle interessanti divergenze dai videogiochi di Super Mario: per esempio, l'intera backstory di Peach e, per estensione, la sua caratterizzazione sono elementi che su console non abbiamo mai potuto apprezzare appieno e che aggiungono spessore e profondità ad un personaggio che altrimenti sarebbe stato decisamente dimenticabile. Lo stesso vale per gli altri comprimari dell'idraulico baffuto, come Donkey Kong, Cranky Kong, Luigi e Toad, che ricevono un carattere molto più sfaccettato delle proprie controparti videoludiche, pur senza tradire lo stesso "spirito" che possiedono su console. Persino sul protagonista, Mario, Illumination vuole mettere la propria firma, andando ad aggiungere alla sua storia di origini il fatto che egli dipenda molto dal giudizio paterno, il suo profondissimo legame con il fratello o, ancora, il fatto che nel "suo" mondo Mario sia in realtà poco più che un idraulico fallito e senza lavoro. Un twist piuttosto ambizioso per la storia di origini di una delle mascotte videoludiche più amate di sempre.



Insomma, dire che la trama Super Mario Bros - Il Film è troppo semplice è riduttivo, perché significa mettere da parte tutta la costruzione di Illumination e dei suoi sceneggiatori su dei personaggi che per anni (anzi, per decenni) sono stati essenzialmente bidimensionali. È evidente che quella del film dedicato ai fratelli Mario non sia una storia che brilla per complessità o per originalità, ma si tratta pur sempre di una narrazione equilibrata, lineare, coerente e, soprattutto, ben ritmata.



Tutte caratteristiche necessarie per rendere un successo un film d'animazione rivolto principalmente ad un pubblico di bambini. Siamo consapevoli che qualche adulto potrebbe restare deluso di fonte alle scelte narrative conservative adottate dagli sceneggiatori e dagli scrittori della pellicola, ma ciò dipende anche dalle aspettative con cui ci si approccia alla visione: chi si aspetta una storia arzigogolata rimarrà sicuramente deluso. Ma perché desiderare una storia complessa dal tie-in di un videogioco che ha fatto della semplicità il suo cavallo di battaglia per 35 anni?