Super Mario Bros: ecco perché è il miglior film tratto da un videogioco

Super Mario Bros è già un campione d'incassi in diversi mercati del mondo: solo nel primo giorno di programmazione, il film ha incassato 66 milioni di Dollari in tutto il mondo, di cui 2 in Italia. Un risultato incredibile sia per il box-office italiano che per quello globale, merito in gran parte di una campagna marketing incalzante, della innegabile popolarità di Super Mario sia tra i più piccoli che tra gli adulti e, soprattutto, dell'elevata qualità visiva, narrativa e tecnica della pellicola diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic. Se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Super Mario Bros - Il Film. Un altro elemento che dobbiamo prendere in considerazione quando parliamo del successo della produzione di Illumination e Nintendo, però, è sicuramente il fatto che essa sia a mani basse la miglior trasposizione cinematografica di un videogioco di cui abbiamo memoria. Ma come hanno fatto Chris Meledandri, Shigeru Miyamoto e compagnia ad ottenere un risultato simile?



Continuità, citazioni e nostalgia

Sicuramente, uno dei grandi meriti di Nintendo ed Illumination è quello di essere rimaste fedeli al materiale originale della saga di Super Mario. Nessuna revisione dei protagonisti e dei villain, nessuna trasposizione in uno stile diverso a quello dei videogiochi e, soprattutto, nessun tentativo di "salto" al live action come quello che ha rovinato il Super Mario cinematografico "originale", risalente al 1993.

Quello adottato dai creatori di Cattivissimo Me e dei Minions è uno stile che richiama i videogiochi Nintendo a piene mani, tanto che diverse scene del film, specie tra quelle iniziali, ci hanno fatto tornare voglia di (ri)giocare Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World e Super Mario 64. La continuità visiva tra videogioco e pellicola non è affatto un fattore secondario, perché fa subito sentire lo spettatore a proprio agio e, soprattutto, ricrea il mondo di Mario e Luigi in maniera "credibile", senza ciò richiedere un'astrazione eccessiva o dei voli pindarici troppo marcati rispetto a ciò che abbiamo visto nelle ultime tre decadi e mezza delle avventure platform dell'idraulico baffuto. Il Regno dei Funghi del film è il Regno dei funghi dei videogiochi, senza alcun dubbio. Persino la scelta di dare a Mario e Luigi un'origine "umana", ambientando le battute iniziali del film a Brooklyn, appare rispettosa del corrispettivo videoludico, disinnescando ogni rischio di incrongruenza e ripescando a piene mani dalla New Donk City di Super Mario Odyssey (con tanto di cameo di Pauline!).



Continuità stilistica si accompagna a continuità narrativa, perché Super Mario Bros - Il Film riceve in eredità la semplicità delle trame Nintendo, sviluppandosi attraverso una storia facile da seguire per qualsiasi spettatore, compresi i più piccoli, ma che non per questo risulta noiosa. Certo, Illumination e Nintendo non hanno reinventato il cinema d'animazione, ma d'altro canto non era questo il loro scopo: il materiale di partenza, quello della serie "principale" di Mario in 3D e di Mario Kart, non si presta certo allo sviluppo di trame complicate, che avrebbero anzi rischiato di far apparire il film artificioso e forzato.

La questione è qui la stessa del mancato (fortunatamente) salto al live-action: complicare le cose significa snaturarle, e farlo con una serie amata come quella di Super Mario era un azzardo troppo grosso per Illumination e, soprattutto, per Nintendo. Certo, non sarà certo la trama del film a tenere uno spettatore adulto incollato allo schermo. Ma diciamoci la verità: la storia serve solo per accattivarsi i più piccoli, gli adulti vanno a vedere Super Mario per un altro motivo.



Ciò che spinge una persona matura ad andare al cinema a vedere un film d'animazione su un idraulico baffutto, una principessa e una tartarugona verde è chiaramente l'effetto nostalgia, o quantomeno la speranza di rivivere l'emozione delle prime avventure nel Regno dei Funghi, del primo salvataggio di Peach e delle prime scorribande sui go-kart di Mario Kart.

Anche sotto questo punto di vista, Super Mario Bros - Il Film è un successo clamoroso. Un appassionato delle avventure di Mario e Luigi non riesce a distogliere lo sguardo dallo schermo della sala cinematografica per la paura di perdere un riferimento o una citazione, che si sprecano fin dai primissimi minuti del film, e che vanno dai riferimenti più "grossolani", come quello allo Sfavillotto di Mario Galaxy e quello a Diddy Kong, fino ad alcune vere e proprie "chicche" per i fan di lunga data, tra cui non possiamo che annoverare i riferimenti a Jumpman e a Wrecking Crew, che affondano le proprie radici nell'era dei cabinati da bar e del NES. Punti bonus per le musiche: la colonna sonora del film di Super Mario unisce con enorme maestria brani recenti e pop con le soundtrack che hanno segnato le scorribande di generazioni di videogiocatori nel Regno dei Funghi per più di trent'anni. Pura perfezione videoludico-musicale, grazie anche e soprattutto al coinvolgimento di Koji Kondo nella composizione dell'OST del film.



Innovazione, modernità ed equilibrio

Eppure, ricondurre Super Mario Bros - Il Film a un "videogioco per il grande schermo" sarebbe riduttivo, anche perché così facendo si rischierebbe di avvalorare le tesi dei detrattori della pellicola, che accusano Illumination e Nintendo di "fanservice" agli appassionati di lunga data di Mario, Luigi, Peach e Bowser. In realtà, l'altro binario su cui va letto il successo della produzione è proprio quello della sua capacità di innovare e rivedere dei personaggi tutto sommato piatti e stereotipati, nati a metà anni Ottanta e ormai non più attuali.

Così, la caratterizzazione di Mario, Luigi, Peach, Toad e Bowser, insieme a quella di personaggi minori come Cranky Kong e Donkey Kong, introduce degli elementi di novità che rendono veramente tridimensionali dei protagonisti e dei villain che altrimenti avrebbero pochissimo da dire (letteralmente, visto che le linee di dialogo nell'intera storia di Super Mario sono pochissime!). Dunque, Mario e Luigi sono due idraulici "falliti", che hanno investito tutti i propri soldi in uno spot pubblicitario per promuovere la loro ditta "in proprio" di idraulica; Donkey Kong è uno spaccone un po' montato che si sente invincibile solo perché figlio del capo del Regno dei Kong; Bowser è una tartarugona innamorata e gelosa, che decide che, se non sarà lui a sposare Peach, nessuno potrà averla.



Si tratta di una caratterizzazione semplice e per sommi capi, che però è comunque molto più profonda di quella che vediamo nei videogiochi. Soprattutto, si tratta di sviluppi dei personaggi coerenti con i prodotti per console Nintendo, che cioè aggiungono senza stravolgere, testimoniando ancora una volta l'enorme cura e amore profusi in un'opera di adattamento estremamente rispettosa di una tradizione transgenerazionale.

Emblematico è il caso di Peach, forse il personaggio che più aveva bisogno di una revisione dopo trenta e passa anni di quasi-immobilismo videoludico. Alla principessa del Regno dei Funghi viene fornita una vera e propria storia di origini, che rappresenta forse la parte più "tragica" dell'intero film pur condensandosi in poche inquadrature, mentre il suo personaggio viene sviluppato per rispettare il suo ruolo nei platform Nintendo (che, tradizionalmente, è quello della "donzella in difficoltà") e, al contempo, modificarlo, rendendo la sovrana dei Toad un agente vivo e attivo nel film, un risoluto motore propulsivo dell'azione. Un'eroina a tutto tondo, insomma, in linea perlopiù con le sue apparizioni più recenti e che sembra persino ripescare dalla serie di Super Smash Bros. oltre che da quella di Mario.



Proprio questa commistione tra vecchio e nuovo, tra citazionismo e novità assoluta, e soprattutto tra rispetto del materiale origine e rottura degli schemi è alla base del successo di Super Mario Bros - Il Film. Si tratta di un mix ottenuto con anni e anni di duro lavoro e con quello che sembra essere un dialogo costante, aperto e costruttivo tra Nintendo e Illumination - due realtà che sembrano essere nate per collaborare tra loro.

Sicuramente, la presenza di Shigeru Miyamoto tra i produttori ha donato alla pellicola quello che moltissimi altri film tratti dai videogiochi, dalla longeva saga di Resident Evil a Monster Hunter, Mortal Kombat, Uncharted, Prince of Persia, Hitman e persino Warcraft, non possiedono: una visione d'insieme che si pone come duplice faro la necessità di rispettare il linguaggio cinematografico e l'imperativo di rimanere fedeli al medium di provenienza. Un equilibrio difficile da raggiungere, ma non certo impossibile da centrare con la giusta formula: la speranza, adesso, è che la Grande N ripeta un esperimento così riuscito con Zelda, Kirby, Metroid e Fire Emblem!