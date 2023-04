Super Mario Bros Movie e la metafora sull'imparare di nuovo a giocare

Hai circa una decina di anni. Le pile del Game Boy Color le hai controllate, sono a posto. Butti anche un'occhiata all'orologio. Prima dell'urlo belluino della cena pronta ne gireranno ancora di lancette. C'è tempo. Fai scattare la levetta di questo gioco che ti hanno proprio detto di provare. Un omino strano vestito di rosso aspetta che lo muovi. C'è una musichetta molto orecchiabile. Ti piace, sembra quasi che te la ricorderai per sempre. Ma non lo sai ancora. Vai avanti, salti, picchi la testa contro dei mattoni. Cadi nel vuoto. Devi ricominciare. Forse non era così facile come sembra. Devi imparare come funziona.



Ma a quel punto è sparito l'orologio, la cena, tutto quanto. Ci siete tu e Mario, fino alla fine. Flash forward. Ora sei un po' più cresciuto, e quella cosa lì che facevi la chiamano retrogaming. Ma Super Mario è ormai una parte della tua crescita, finché non arriva il film (qua la nostra recensione di Super Mario Bros il Film). Torni in sala, e tutto si accende di nuovo. E il suo protagonista, proprio come te quel giorno di tanti anni fa, deve imparare a non cadere, a rialzarsi e riprovare. Fino alla fine del livello.



Imparare di nuovo Super Mario

Uno dei grandi e miglior collaudati metodi per far empatizzare lo spettatore con il protagonista di un film o una serie è permettergli imparare con lui. Le informazioni passano meglio, le spiegazioni hanno un senso, e ci si immedesima in fretta con i personaggi.

E quale metafora migliore per un film basato su un videogioco? Che del dover imparare, livello dopo livello, ne faceva un marchio di fabbrica. Bisognava capire quali poteri nascondessero i mattoncini speciali, come evitare determinati ostacoli e in che maniera sconfiggere i nemici. E facendolo si ricominciavano partite su partite sbagliando in continuazione. Proprio quello che fa Mario nel film, perché mica si nasce tutti super. Appena arrivato nel mondo dei funghi deve raggiungere Peach, e già qua impara qualche regola della nuova realtà in cui si trova. Cadendo spesso. Ma emblematica è ovviamente la sequenza di allenamento vera e propria. Un microcosmo che riproduce e adatta fedelmente tutto ciò che abbiamo passato per anni saltando da un mattoncino a un altro. E cadendo nel vuoto infinite volte.



Patente di guida

Mario però non finisce la sua curva di apprendimento una volta terminata la sfida di Peach. Il suo è un continuo assorbire regole e metterle in pratica un attimo dopo. Così succede contro Donkey Kong: cambia lo scenario, cambia l'arena e quindi anche il metodo per superare il livello.



Come un videogiocatore Mario si adatta e impara dai propri errori, cade come noi e riparte. Ma non da zero, perché accumula esperienza (di vita nel suo caso) e ogni volta diventa sempre un po' meno difficile finché quel boss non ha più speranze. Emblematico diventa poi l'utilizzo del kart. Addirittura il protagonista deve imparare a customizzarlo, scegliendo i vari elementi e capendo al volo quale può essere il più funzionale. A quel punto diventa una lezione di guida che ti butta subito nella mischia, come noi quando ci ritroviamo un pad in mano e qualcuno di più esperto ci dice i tasti da schiacciare che inevitabilmente dimentichiamo un attimo dopo. Tra l'altro anche quella sequenza è nel nostro articolo sugli easter egg di Super Mario Bros Il Film. Mario però ha già raggiunto abbastanza consapevolezza di sé per lasciarsi andare e fidarsi del suo istinto, anche su quattro ruote che sfrecciano lungo un tracciato arcobaleno. E anche qua cade e si rialza, sbanda, lotta per farsi largo e dimostrare ancora una volta che quel livello si può superare, che il gioco non deve vincere e che con un po' di manualità e tutta la costanza possibile alla fine puoi farcela davvero. Un po' come noi bambini, convinti che saremmo riusciti a finire il livello prima di cena.