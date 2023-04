Super Mario Bros: tutti gli easter egg del film che abbiamo beccato

Ma tra procioni volanti, funghi che ti fanno vedere cose e fiorellini da mangiare pensavate davvero che il film su Super Mario non fosse pieno zeppo di easter egg? Ovviamente Nintendo e Illumination l'hanno tappezzato ovunque, anzi ogni momento ha praticamente un easter egg al suo interno. Beccarli tutti non è stato facilissimo, però abbiamo fatto del nostro meglio. Voi comunque recuperatevi la nostra recensione di Super Mario Bros il Film, che fa sempre bene. Abbiamo cercato di non fare troppi spoiler ma sappiate che comunque potreste incappare in qualcosina, perciò se ancora non avete visto il film siete avvertiti. Tutti gli altri invece pronti a scoprire la valanga di easter egg nel film animato di Super Mario. Ah, se per caso ne avete beccati altri che ci siamo persi scriveteli nei commenti.



Super Mario tra giochi e film

Iniziamo con la presenza di Charles Martinet, storico doppiatore di Super Mario. In lingua originale doppia sia il padre di Mario e Luigi sia l'anziano che gioca a Jump-Man nel cabinato. Tra l'altro, Jump-Man era proprio il nome originale di Mario quando è apparso la prima volta.

Comunque il gioco viene ripreso nel combattimento contro Donkey Kong con le stesse dinamiche. C'è persino Pauline, l'originale principessa che doveva essere salvata, che fa una breve apparizione in tv.

Mario in casa gioca a Kid Icarus, altro videogame storico di casa Nintento, che ha ispirato la creazione di Super Mario. E sopra la tv su cui sta giocando c'è la navicella di Star Fox. Quando Mario e Luigi corrono in 2D a Brooklyn i costruttori sembrano presi da Wrecking Crew, gioco per il NES. Alla fine oltretutto si appende a un palo tirando giù una bandiera di fianco a un fasto food che si chiama Burger Castle. Più chiaro di così.

La padella di Toad è un riferimento a quella che Peach usa per combattere in Smash Bros. Padella che Toad usa per distrarre le guardie proprio come in Captain Toad. Luigi in mezzo al bosco è un riferimento a Luigi's Mansion, gioco in cui lui ha paura tutto il tempo. E la suoneria del suo cellulare è quella dell'accensione del Game Cube. Nel mondo dei Kong vediamo praticamente tutta la famiglia delle scimmie Nintendo. E c'è pure il simbolo di un rinoceronte, riferimento a Rambi, animale cavalcabile in quasi tutti i giochi di Donkey Kong.



Mario Kart e tutto il resto

Il personaggio migliore del film è ovviamente Lumalee, la stellina nichilista. Viene da Super Mario Galaxy, dove fondamentalmente ti vende roba. La tuta da procione volante viene originariamente da Super Mario Bros 3.

Mentre il fatto che Peach usi il vestito per levitare attutendo la caduta è un'abilità che possiede in Super Mario Bros 2. Il suo castello viene da Super Mario 64, soprattutto per quanto riguarda i grossi quadri. Dallo stesso gioco è presa anche l'anguillona gigante. Altri due videogiochi come New Super Mario Bros per la Wii e Super Mario 3D Land fungono invece da ispirazione per il fiore di ghiaccio e la tuta da gatto. Il matrimonio tra Peach e Bowser viene invece da Super Mario Odissey. E tra gli invitati ci sono King Boo e King Bomb.

Poi ovviamente c'è tutta la valanga di riferimenti a Mario Kart. Tra cui la possibilità di customizzare il proprio veicolo o le ruote anti gravità. Tra l'altro l'inseguimento lungo il tracciato arcobaleno è un palese riferimento a Mad Max Fury Road. E quando il Koopa esce dal fuoco sembra proprio un richiamo a Terminator. Ci sono pure easter egg sulla Marvel: Mario che spinge il missilone nel tubo richiama la fine di Avengers, quando Tony fa la stessa cosa con il razzo nucleare. E nella seconda post credit vediamo finalmente l'uovo di Yoshi con il suo classico verso. Tra l'altro nel branco di Yoshi che si intravedono a un certo punto non ce n'è uno verde, quindi non c'era il nostro classico Yoshi che vediamo solo alla fine. Dopo tutti questi easter egg, non possiamo che lasciarvi con altre tre curiosità su Super Mario!