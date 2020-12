Steven Spielberg: i 10 migliori film del regista americano

Chi l'avrebbe mai detto che quel ragazzino di Cincinnati, che girava piccoli filmati e corti con la sua 8mm per casa, un giorno sarebbe diventato uno dei più grandi registi di sempre? Steven Spielberg ha messo la firma su tantissimi tra i film più famosi, celebrati e iconici di tutti i tempi, variando sovente di genere, ma mantenendo sempre uno stile unico e inconfondibile, che lo ha portato a essere un cineasta tra i più amati dal pubblico.

Il 18 dicembre 2020 ha compiuto 74 anni, perciò oggi proponiamo una classifica dei suoi 10 migliori film, quelli in cui ha dimostrato creatività, audacia, sensibilità e una fantasia inesauribile.



Lo squalo

Impossibile non cominciare da Lo squalo. Partendo dal romanzo di Peter Benchley, senza neppure grandi finanziamenti, Spielberg in quel 1975 fu capace di cambiare la settima arte, il concetto di film del terrore, di mostro cinematografico, lo stesso mercato del cinema, facendo diventare la stagione estiva la vera protagonista.

Fu anche il film che sancì la fine del periodo di preminenza dell'autorialità sui blockbuster.

Successo clamoroso a livello di pubblico e critica (e inaspettato), Lo squalo stregò tutti grazie a uno script tra i migliori che si ricordino, affascinò con un racconto di terrore che univa le leggende secolari dei sette mari alla dimensione junghiana del drago.

Ebbe talmente un impatto devastante che non solo fece nascere un genere (lo shark movie) ma risvegliò un terrore atavico sepolto nelle nostre menti, che non se n'è più andato da quel 1975.

Il suo non mostrare la bestia fino alla fine, farla rivivere attraverso la colonna sonora di John Williams, i racconti dei protagonisti, le grida e l'immaginazione, rimane una delle intuizione più geniali mai concepite da un regista.

E quello squalo è uno dei cattivi più riusciti che si ricordino.



E.T. - L'Extraterrestre

Il suo film più personale, forse anche il suo prodotto più amato. La tragedia del divorzio dei genitori (che tanto lo traumatizzò), la dimensione della solitudine, dell'emarginazione, si univano all'immaginifico, a una fantascienza dominata dalla tolleranza, dalla scoperta e accettazione del diverso, con alcuni riferimenti religiosi molto importanti.

Ideato dal grande Carlo Rambaldi, E.T. diventò in breve l'alieno buono per eccellenza, simbolo di innocenza, quasi un totem dell'infanzia che Spielberg rese regno di generosità e coraggio, in contrapposizione alla meccanica brutalità e paura del mondo degli adulti.

I bambini sanno ascoltare, sanno capire, gli adulti vivono di insicurezze e timori, questo il punto di vista di Spielberg, che fece entrare questo piccolo e sorprendente personaggio nell'immaginario collettivo con una sceneggiatura in cui ironia, azione e sentimento si fondevano perfettamente.

Con una colonna sonora meravigliosa (di John Williams), E.T. - l'extraterrestre fu anche uno dei film più efficaci nello slegare la dimensione sci-fi dall'horror o dall'action puro, ponendosi anche come opera connessa allo spirito del tempo, alla fine della Guerra Fredda e dell'incubo nucleare.



Schindler's List

Uno dei film più importanti mai fatti sull'Olocausto, di sicuro il più popolare, quello che a livello formale e di contenuti mostrò tutte le qualità, il coraggio, così come la maestria di Spielberg, il motivo per cui merita di essere annoverato tra i più grandi geni della settima arte.

Un progetto rischioso, difficile, dolorosissimo, anche molto personale e sentito da parte del regista, date le sue origini ebraiche, un film che lasciò di sasso la critica e il pubblico, per i quali Spielberg era soprattutto "l'uomo dei sogni", il regista di blockbuster per la famiglia, di film d'avventura rivoluzionari.



Non si aspettavano nulla del genere, non l'orrore e la dimensione crudele di una delle storie più incredibili connesse alle stragi naziste, non quell'Oscar Schindler che lanciò la carriera di Liam Neeson, non uno straordinario Ralph Fiennes con il suo Amon Goth, non lo Izak Stern di Ben Kingsley, non questo bianco e nero elegante, fantastico, spezzato da quella bambina col cappottino rosso.

Schindler's List era a metà tra il classico e lo sperimentale, un film duro, spietato, ma pieno anche di amore per l'umanità, di sentimenti contrastanti.

Schindler's List rappresenta ancora oggi il vertice della capacità di Steven Spielberg come regista di colpire lo spettatore, di rendere un film universale dal punto di vista tematico, di andare oltre il cliché e la retorica hollywoodiana.

Film stilisticamente molto europeo, connesso a Polanski, Klimov e Sepit'ko, Schindler's List è forse la sua opera più raffinata e culturalmente elevata.



Salvate il Soldato Ryan

La guerra come non si era mai vista. A 22 anni dall'uscita, Salvate il Soldato Ryan è stato forse ridimensionato dal punto di vista del contenuto, quasi per una mancanza di coraggio da parte di Spielberg di distruggere il war movie hollywoodiano classico.

Più che decostruirlo, lo rivoluzionò, lo corresse con una guerra fatta di crudeltà, caso, dinamismo, portò lo spettatore tra proiettili, esplosioni, sangue e grida.

Pochissimi altri film (come per esempio Black Hawk Down) sono riusciti a farlo nello stesso modo.

I primi 25 minuti a Omaha Beach sono la più grande sequenza di guerra mai diretta da un regista, in mezzo tante domande senza risposta, la Generazione Gloriosa contro un nazismo di uomini crudeli, in una Francia abbandonata in cui non esistono i civili.

Un film che ha alcune debolezze ma che le nasconde grazie all'impatto emotivo, al montaggio e fotografia da manuale, nonché una dimensione rivoluzionaria della regia, del suono che ricrea quella guerra così ben descritta da autori quali Remarque, Hassel o Matheson.

Spielberg cede al sentimentalismo e a una certa retorica, ma lo fa comprensibilmente in nome della dimensione storica della Crociata che liberò l'Europa dalla svastica.

Sposando il cinema di Fuller, Pabst e Klimov, Spielberg fu capace di fare un film di guerra mai visto.



Jurassic Park

L'apogeo della dimensione fantastica e adventure della sua cinematografia, nonché un'opera in grado di materializzare i sogni di intere generazioni di bambini. Jurassic Park rimane uno dei migliori sci-fi adventure di sempre, un miracolo della settima arte in cui trionfava una dimensione visiva in cui però nulla era gratuito, eccessivo o kitsch.

Con un cast perfetto e un John Williams in grande spolvero, Spielberg creò una sorta di mix di ciò che era stata la sua cinematografia fino a quel momento: il tema della paternità mancata, il mostro che tallonava i protagonisti, l'amore per la scoperta e la conoscenza, il mistero, il terrore, la natura contro l'uomo, l'uomo contro Dio, il sogno, i bambini come risorsa inaspettata.



Spielberg mostrò rispetto per il suo pubblico più giovane, creando un viaggio dentro la preistoria in cui spavento, orrore e mistero erano comunque presenti.

I dinosauri che vedemmo in quel film ancora oggi sono i più realistici, impressionanti e ben fatti che si ricordino, e già solo il livello di genialità di quelle maestranze fa capire quanto Jurassic Park fosse un film ibrido, a metà tra autorialità e intrattenimento mainstream.



Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta

Nessuno come Indiana Jones. Pochi sono stati amati e seguiti come lui, e da qui si capisce anche il perché si voglia far uscire addirittura nel 2022 un ultimo episodio con Harrison Ford protagonista.

Lucas e Spielberg assieme, per un film in cui il romanzo d'appendice, i fumetti, le leggende del tempo in cui esplorare erano l'avventura più grande, trovarono nel personaggio interpretato da Ford il miglior simbolo di sempre, in cui recuperava il cinema adventure che fu, a base di creature fantastiche e misteri pericolosi.

Divertente, dissacrante, connesso a una dimensione anche mitologico-paranormale molto efficace, I Predatori dell'Arca Perduta non solo lanciò uno dei personaggi più amati di sempre, ma fu un prototipo ineguagliato di cinema per famiglie, un film per tutte le età, un giro intorno al mondo in grado di rendere il sapere qualcosa di stimolante, appassionante... anche letale.

Purezza di spirito, ritmo, vivacità, con il suo protagonista in mezzo ad avventure che tutti avremmo voluto vivere almeno una volta.



Il Colore Viola

Lungometraggio tra i più sottovalutati di Spielberg, con un cast quasi interamente composto da afroamericani, Il Colore Viola era un film potente, complesso, animato da un profondo impegno civile, in cui emergeva il ritratto spietato e desolante dell'essere neri nell'America di inizio XX secolo.



Razzismo, violenze sessuali, pedofilia, maltrattamenti attraversavano i 153 minuti di un film fiume in cui però Spielberg nonostante tutto non rinunciava a donare speranza, a far guardare alle sue disgraziate protagoniste con un indomito ottimismo e spirito di lotta.

Spielberg ci donò un ritratto dolente, terribile e reale di un Paese arretrato, ributtante, in un film coraggioso e difficile, ma diretto con grande maestria, tratto dall'omonimo romanzo di Alice Walker e capace di scuotere le coscienze del pubblico in modo unico.

A 35 anni di distanza, si può anche dire che politicamente sia stato il più audace del regista, che mostrò in modo impietoso una realtà sociale che Hollywood fino a quel momento aveva sempre ignorato.



Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo

Altro film molto personale, intimo, legato alla giovinezza di Spielberg, altro sci-fi connesso alla dimensione ottimistica di un universo fatto di bontà, della ricerca spasmodica di altre forme di vita che altro non sono che la rappresentazione di ciò che noi stessi vorremmo essere.

Scritto assieme a Jerry Belson, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo era ispirato ai numerosissimi casi di avvistamento UFO cominciati con la Guerra Fredda, ma pescava a piene mani anche da molti elementi propri di Jules Verne o Méliès, confutando il clima ossessivo e apocalittico della sci-fi anni '40 e '50.

Protagonista non era un qualche militare eroico o macho. Vi era invece un uomo comune, con il fisico goffo e l'aria stralunata di un Richard Dreyfuss simpaticissimo, in preda a una sorta di mania investigativa e spirito d'avventura irrefrenabile.

Animato da un crescendo perfetto, con un ritmo appassionante e la riscoperta dopo Lo squalo dell'elemento sonoro come anima diegetica decisiva, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo è il film più ottimista di Spielberg, nonché pervaso da una visione della fantascienza come genere non per forza negativo od oscuro.



A.I - Intelligenza Artificiale

Il suo film più ostico, più difficile e anche incompreso, forse (come scrissero in molti) non un film perfetto per lui, ma a cui si adattò. A.I - Intelligenza Artificiale, tratto dal bellissimo romanzo di Brian Aldiss Supertoys che durano tutta l'estate, doveva essere diretto da Kubrick, scomparso nel 1999.

Spielberg raccolse il testimone, creò un film che era in realtà un manga sotto mentite spoglie, lo connesse infatti al meglio della tradizione immaginifica nipponica di quegli anni, così come ai racconti di Dick, di Welles, di Asimov.



Il risultato fu un film potente, difficile probabilmente nella sua dimensione di Pinocchio 2.0, deluse in parte il pubblico, che non era abituato a prodotti così stratificati e impegnativi da parte di Spielberg da molto tempo.

Eppure, A.I. rimane uno dei suoi migliori film, di certo quello in cui il regista cercò di staccarsi anche dal cliché che lo voleva come pregiudizialmente narratore di una sci-fi "leggera". Il tema della genitorialità agognata e negata tornava prepotente, così come quello dell'infanzia che vede un mondo descritto come caos, giungla ostile.

Straordinario dal punto di vista visivo e tecnico, sovente malinconico e dark nel tono, oggi possiamo dire che è stato uno degli sci-fi più profondi e intimi del nuovo millennio, una fiaba delicata e intelligente. Nonché la prova di una grande sensibilità da parte di Spielberg.



Lincoln

Biopic sontuoso, curato in ogni dettaglio e diretto con mano fermissima, sublimato da un Daniel Day-Lewis semplicemente stratosferico.

Abramo Lincoln, il più grande americano di sempre dopo George Washington, viene riportato in vita durante gli ultimi mesi della sua esistenza, dal punto di vista storico forse i più importanti, con la battaglia per l'abolizione della schiavitù e la decisione di come comportarsi con l'ormai sconfitta Confederazione.

Più che sull'uomo, Lincoln è un film su come la politica era vissuta, vista e utilizzata da un Presidente capace di essere a un tempo pragmatico, astuto e molto concreto, così come sensibile, idealista e animato da principi irrinunciabili.

Un film sulla politica nella sua veste più reale e spietata, sul come non confondere mai il mezzo con il fine, ma allo stesso tempo una condanna al sistema bipartitico americano, alla corruzione, all'eccessiva personalizzazione del potere.