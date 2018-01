Stephen King e i nuovi progetti in sviluppo, da IT 2 a L'ombra dello scorpione

Il 2017 è stato davvero l'anno di Stephen King, con un accorpamento forse mai così sostanzioso di opere tratte dai suoi amatissimi romanzi. Nei mesi passati abbiamo infatti visto l'uscita del poco riuscito La Torre Nera con Idris Elba e Matthew McConaughey, lo sbarco su Netflix dell'ottimo Il gioco di Gerald, la serie tv tratta da Mr. Mercedes e il grande successo di IT firmato da Andy Muschietti. Un anno intenso ricco di alti e bassi, lo stesso King che ha sempre fatto del cinema la sua seconda casa, accettando sempre proposte di trasposizione, anche quelle preventivate come telefonati insuccessi.

Sono decenni che le sale vengono riempite da film tratti dai romanzi dell'autore del Maine, e ovviamente in futuro la regola non cambierà di certo, tant'è che tra cinema e serie TV sono già diversi i progetti in cantiere che faranno la gioia di tutti gli appassionati di Stephen King. Alcuni di questi si trovano in un limbo produttivo dal quale sembra ancora difficile districarsi, ma per molti altri c'è una finestra di lancio già fissata, con tanto di regista e cast già selezionati.

Tra certezze e "in via di sviluppo"

Senza ulteriori indugi, tra i titoli che sappiamo arriveranno di certo nel giro di almeno due anni ci sono IT - Chapter 2, Castle Rock, Doctor Sleep, una nuova trasposizione di Cuori in Atlantide, Pet Sematary, Nell'erba alta, Il viaggio, N., Revival, Sleeping Beauty e L'ombra dello scorpione. Andando con ordine, il secondo capitolo di IT non ha certo bisogno di presentazioni, anche se si trova attualmente in una delicata fase di casting alla ricerca dei suoi Perdenti adulti, tra i quali potrebbe esserci Jessica Chastain. L'uscita è attualmente fissata per il 2019 e l'attesa è assolutamente spasmodica dopo l'incredibile successo del primo capitolo. In arrivo a breve è invece Castle Rock di J.J. Abrams, su Hulu, che spera di bissare un altro successo alla Handmaid's Tale. A seguire troviamo Doctor Sleep, sulla carta sequel dello Shining kingiano e non kubrickiano, che ricordiamo è forse uno dei film tratti da una sua opera che l'autore del Maine odia di più. A dirigere ci sarà Mike Flanagan, che ha già dato prova del tuo talento e della sua fedeltà al romanzo originale con Il gioco di Gerald. Ed è curioso come solo pochi mesi fa lo stesso regista avesse espresso solo "interesse" nell'occuparsi di una trasposizione di Doctor Sleep, appello a quanto pare accolto dalla Warner Bros, che non ha perso tempo per proporgli l'adattamento cinematografico. Di Cuori in Atlantide sappiamo invece ancora molto poco, se non che non dovrà essere confuso con l'omonimo adattamento del 2001 con protagonista Anthony Hopkins. A quanto pare lo stesso King avrebbe dato la sua approvazione al progetto diretto da Johannes Roberts, anche se non è chiaro in che misura sarà coinvolto lo stesso scrittore. Il nuovo adattamento di Pet Sematary è invece atteso per il 19 aprile 2019, e sappiamo al momento che sarà prodotto da Lorenzo di Bonaventura e diretto da Jeff Buhler. Insieme a romanzi corposi dell'autore, in arrivo al cinema ci saranno anche tre storie brevi pubblicate nelle raccolte di short story di King. Queste sono Nell'erba alta, della quale si occuperà Vincenzo Natali (Split, American Gods), Il viaggio, che dovrebbe essere assegnato sempre ad Andy Muschietti, e N., quest'ultimo primo tra i vari progetti a sbarcare in TV.

La serie però non si chiamerà N. ma 8, e a dirigere il pilot ci sarà David F. Sandberg, attualmente impegnato nelle produzione di Shazam. Per ognuna delle trasposizioni delle short story non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma il periodo di lancio dovrebbe essere previsto per il 2019 inoltrato -se non oltre, al 2020. E infine, per le certezze, si è già parlato di Revival, che a quanto sembra sarà diretto da Josh Boone e vedrà tra i protagonisti Samuel L. Jackson, e di Sleeping Beauty, ultimo romanzo di King scritto a quattro mani con il figlio e già opzionato per una serie TV prodotta da Michael Sugar e Ashley Zalta, talenti che già hanno collaborato per portare su Netflix The OA, e la prossima Maniac.

L'ombra dello scorpione è stato invece posticipato per permettere a Josh Boone di prendere le redini del più maneggevole adattamento di Revival, che infatti uscirà presumibilmente in tempi brevi (2019 massimo). Tra i progetti in via di sviluppo ci sono anche My Pretty Pony di Luke Jaden con protagonista Tobin Bell (Saw) e il Firestarter di Jason Blum, entrambi con una data di shooting fissata per la prossima primavera e con un'uscita per il 2019, almeno questo senza che ci siano intoppi.

Inferni produttivi

Anche un film tratto da un romanzo di King può vivere un inferno produttivo non di poco conto, e attualmente non sono pochi i titoli bloccati in un limbo creativo dal quale è difficile uscire. Andando con ordine, Ayana apre le fila, la storia breve che affronta il tema del miracolo e della guarigione. La NBC vorrebbe trasporla in una serie TV e Chris Sparling ne starebbe scrivendo il pilot, anche se è ormai tempo che si parla del progetto e non sono ancora stati scelti né attori protagonisti né regista. Discorso simile per Il metodo respirazione, titolo al quale era stato legato il buon Scott Derrickson, che a causa degli impegni per un possibile (anzi, probabile) sequel di Doctor Strange potrebbe rimandare però a oltranza la regia del film. La musica non cambia per Grano rosso sangue e Creepshaw 4, attualmente fermi nonostante un'annunciata idea produttiva.

Un film prima certo e ora invece meno è poi Drunken Fireworks, short story presente nella raccolta Il Bazar dei brutti sogni alla quale era legato James Franco, attualmente visto di cattivo occhio a Hollywood a causa delle presunte accuse di molestie a suo carico. Non è certo, insomma, che la produzione voglia continuare a collaborare con l'attore e regista, ma resta più un forse che un no. Anche Grand Central, Joyland e la Storia di Lisey non se la passano bene al netto di uno sviluppo che sembrava in fasi interessanti, esattamente come per La lunga marcia e The Shop. Certo, a tutti piacerebbe vedere trasposti tra cinema e TV tutti questi titoli attualmente bloccati in un profondo e buio limbo artistico, ma anche in virtù dei progetti tratti dalle opere dell'autore ai quali è invece già stato dato l'ok, possiamo sinceramente dirci soddisfatti del futuro cinematografico di uno dei più grandi romanzieri di tutti i tempi.