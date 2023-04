Star Wars torna al cinema, Dave Filoni e Rey Skywalker grandi protagonisti

Con una mossa "alla Marvel", con tanto di timeline ufficiale a segnare la collocazione di progetti vecchi e nuovi, Lucasfilm ha sbancato la Star Wars Celebration 2023 annunciando a gran sorpresa il futuro della saga cinematografica. Una ripartenza che avverrà "per gradi", basata su storie che ci faranno saltare avanti e indietro nel tempo, con una direzione d'eccellenza e un assetto creativo che sulla carta sembra clamoroso. Con Dave Filoni a capo della direzione narrativa futura e James Mangold - reduce dall'ultimo film su Indiana Jones - che curerà la parte "antica" del brand, ecco tutto ciò che possiamo aspettarci dalle prossime pellicole.



L'alba dei Jedi

La nuova timeline di Guerre Stellari parla chiaro: la storia per come la conoscevamo partiva dalla Vecchia Repubblica, le cui principali incarnazioni nel passato del brand abbracciavano perlopiù storie non canoniche. Ora, dopo gli incredibili annunci della Star Wars Celebration 2023, si aggiunge un altro tassello a comporre la cronologia cara ai fan: Dawn of the Jedi, un progetto che curerà niente meno che James Mangold - regista di Logan e di Indiana Jones 5 - e di cui al momento sappiamo davvero poco.

Tutto ciò che ci è dato sapere, per il momento, è che il lungometraggio (che non ha ancora un titolo ufficiale) esplorerà le origini dell'Ordine Jedi e sarà ambientato venticinquemila anni prima della Saga degli Skywalker. Ignoto, purtroppo, anche il cast, ed è probabile che informazioni più concrete su questo progetto arriveranno soltanto nei prossimi anni.



Il nuovo Ordine Jedi: il ritorno di Rey

"Daisy is back!", è stato l'urlo di esclamazione dei presentatori durante l'evento di apertura della Celebration, quando l'attrice di Rey Skywalker nella nuova trilogia di Star Wars ha fatto il suo ingresso sul palco, confermando di fatto la sua presenza nel futuro del brand. Non solo: la regista del film "New Jedi Order" - che non è il titolo ufficiale, al momento - ha definito Rey una nuova "maestra Jedi", alludendo probabilmente al fatto che il nuovo Ordine sarà guidato proprio dalla protagonista della più recente trilogia.

"New Jedi Order" sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e vedrà proprio in Dave Filoni, apprendista di George Lucas e idolo dei fan, una sorta di direttore creativo in stile Kevin Feige, che aiuterà Kathleen Kennedy e soci a dare una direzione ben precisa alle prossime storie.



La Nuova Repubblica: il finale di Mando?

Non è finita qui: Dave Filoni sarà anche il regista di un progetto posizionato al centro dell'attuale timeline, presentato come un vero e proprio prequel di Episodio 7: Il risveglio della Forza. Stando a quanto dichiarato sul palco della Star Wars Celebration da Filoni in persona, questa pellicola sarà una sorta di "The Mandalorian - Il Film" e farà convergere al suo interno tutte le storyline introdotte da Favreau e Filoni tra Mando, Boba Fett e Ahsoka in un'ipotetica chiusura dell'intero arco.

È quindi probabile che questo film racconterà tutto ciò che occorre sapere sulla genesi del Primo Ordine e sullo stesso Snoke, inclusi i retroscena sul ritorno di Palpatine e - soprattutto - magari spiegare ai fan quale sarà il destino di Din Djarin, Grogu, Ahsoka, Moff Gideon e tutti gli altri in vista degli avvenimenti de Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker. Inutile dire che in questo frangente potremmo concretamente rivedere il giovane Luke Skywalker, il suo Ordine Jedi e magari persino Leia, Han Solo e Kylo Reni in una versione più giovanile - e dunque, come avvenuto per Mark Hamill, digitalizzata, soprattutto per la compianta Carrie Fisher.



Cos'altro dire? Il futuro della saga cinematografica di Star Wars, per il momento, guarda ancora al passato. La Skywalker Saga continuerà - contrariamente a quanto fatto intendere in questi anni - ad essere in qualche modo il fulcro della timeline principale, e forse - visto anche il successo che certi volti riscuotono sul fandom - va bene anche così. D'altronde, ci hanno pensato le novità su Star Wars The Acolyte e le informazioni su Star Wars Skeleton Crew a traghettare il pubblico verso lidi completamente nuovi.