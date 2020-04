Star Wars: le migliori battaglie della saga stellare creata da George Lucas

Da un pianeta all'altro, volando fra navicelle spaziali, droidi, cloni, ribelli e spade laser. Difficile mettere assieme le migliori battaglie di tutta la saga di Star Wars, ma è uno sforzo che dobbiamo fare. Dopotutto, George Lucas ci ha consegnato tanti esempi per stilare questa complicata lista. Ma è doveroso fare un paio di precisazioni prima di cominciare. Saranno sia battaglie terrestri che battaglie spaziali e si parlerà soltanto degli undici film, quindi non di The Clone Wars. Anche perché rischierebbe di diventare un articolo davvero immenso. Iniziamo dunque, ecco a voi le migliori battaglie della saga di Star Wars al cinema.



La minaccia fantasma - La battaglia di Naboo

Una battaglia che ricalca molto quella di Episodio IV. Impresa disperata, astronavi in numero esiguo contro migliaia di droidi da guerra, eroi che incredibilmente sopravvivono e stravincono la sfida con un numero esiguo di perdite.



Gli ultimi Jedi - La battaglia di Crait

Forse, più che di battaglia, bisognerebbe parlare di massacro. Annoverabile per il più che dignitoso scontro (a distanza) tra Luke Skywalker e Kylo Ren. In più, guardando al momento in cui è stato inserito nel film, nella sua semplicità ha funzionato per rappresentare la fine della Resistenza.



Il risveglio della Forza - Battaglia della Base Starkiller

Sarà che le speranze erano molto alte, sarà che erano passati dieci anni dall'ultima battaglia vista nell'universo di Star Wars, ma anche qui un po' la sensazione di déjà-vu c'è stata. Molto spettacolare dal punto di vista scenico, questa battaglia è di gran lunga una delle migliori della saga.



L'Impero colpisce ancora - Battaglia di Hoth

La battaglia di Hoth è l'unica battaglia terrestre presente in questa nostra lista. La cosa più interessante di questo evento è che è la prima in assoluto che l'Alleanza Ribelle perde nella trilogia originale. E l'unica fino a Crait. Nonostante sia una battaglia girata nel 1980 e con i mezzi di allora, gli effetti speciali reggono ancora alla grande e il tutto risulta decisamente avvincente.



L'ascesa di Skywalker - Battaglia di Exegol

Se dovessimo basarci solo e unicamente sulla spettacolarità dell'evento, quella di Exegol sarebbe probabilmente la più bella tra tutti i film. L'intreccio tra la battaglia e la lotta tra Rey e Palpatine è davvero ben costruito e, inoltre, la resa su schermo di tutte quelle astronavi contemporaneamente è davvero incredibile. Oltre a regalarci delle chicche e dei ritorni inattesi, tra tutti quelli della Spettro di Star Wars Rebels e dell'inimitabile Wedge Antilles.



Una nuova speranza - Battaglia di Yavin

Non così spettacolare come ce la ricordiamo ma comunque diventata iconica. La battaglia del 1977 era in realtà molto scarna, con Lucas che ha successivamente deciso di aumentare la quantità delle navi Ribelli su schermo per renderla molto più scenografica. Si concentra molto sui personaggi dentro gli abitacoli delle varie astronavi: i costi già altissimi di produzione sarebbero lievitati ulteriormente e gli effetti speciali avevano determinati limiti. Un espediente narrativo, comunque, decisamente utile.



Il ritorno dello Jedi - Battaglia di Endor

La battaglia de Il ritorno dello Jedi è semplicemente uno degli esempi migliori di effetti speciali ad alto budget degli anni '80, è spettacolare, ha pathos e si intreccia con la lotta tra l'Imperatore, Darth Vader e Luke Skywalker. Certo, ci sono anche gli Ewok, che tendono ad alleggerire un momento in cui la tensione dovrebbe rimanere altissima.



Rogue One - Battaglia di Scarif

Rogue One riesce a ricreare la magia della trilogia originale. La battaglia di Scarif si svolge sia via terra che nello spazio, ha un tasso di spettacolarità altissimo, restituisce un crudo realismo alla parte più bellica della pellicola e rappresenta l'apice assoluto delle battaglie spaziali di Star Wars. Semplicemente perfetta.