Star Wars: la guida al canone in italiano

Con l'acquisto di Lucasfilm da parte di Disney, tutto il materiale precedente riguardante Star Wars è stato messo da parte, accantonato ed etichettato come Star Wars Legends. Una mossa pesante che ha relegato il tutto in una sorta di colossale "What if". Ma non tutto è stato messo da parte perché, nella continuity ufficiale, sono rimasti i sei film, Star Wars Clone Wars e Darth Maul: Son of Dathomir. In questo articolo vi spiegheremo quali sono i prodotti canonici, ma ci focalizzeremo solo su quelli tradotti e reperibili in Italiano.



In ordine cronologico

Come molti di voi sapranno, l'universo di Star Wars si data, cronologicamente, a partire da un evento fondamentale: la battaglia di Yavin e la distruzione della prima Morte Nera, quindi BBY (prima della battaglia di Yavin) e ABY (dopo la battaglia di Yavin). Andremo in ordine cronologico a seconda degli archi narrativi, ma vi spiegheremo anche dove trovare le storie in caso di volumi brossurati che raccolgono più storyline.

32 BBY ca: Yoda's Secret War. Una storia inedita su Yoda e una missione intrapresa prima degli eventi di Star Wars Episodio I. Potete trovare la storia negli spillati editi da Panini Comics, e di prossima pubblicazione in volume unico a Gennaio 2018.

32 BBY ca: Darth Maul. Arco narrativo integralmente dedicato ad uno dei personaggi più amati dai fan: Darth Maul. La prima missione dell'allievo di Darth Sidious che vede il ritorno di vecchie conoscenze di Clone Wars. Anche qui, la storia si può trovare negli spillati oppure in volume unico sempre in uscita a Gennaio 2018.

32 BBY: Star Wars Episodio I, La Minaccia Fantasma

29 BBY: Obi Wan & Anakin. Storia che vede una delle prime missioni affrontate da Anakin e Obi Wan. Disegnata da Marco Checchetto e sceneggiata da Charles Soule. Pubblicata in Italia da Panini Comics sia in spillati che in un volume unico a Novembre 2017.

22 BBY: Star Wars Episodio II, L'Attacco dei Cloni



22-19 BBY: Star Wars The Clone Wars. serie CGI da non confondere con "Clone Wars", serie animata trasmessa precedentemente e ormai "Legends". Reperibile in DVD o sul catalogo NETFLIX.

19 BBY: L'apprendista del lato oscuro. Romanzo ambientato alla fine delle Guerre dei Cloni che vede come protagonisti la sicaria Asajj Ventress e il jedi Quinlan Vos. Uno dei prodotti più interessanti del nuovo canone. Edito in Italia da Multiplayer Edizioni.

19 BBY: Darth Maul: Son of Dathomir. Basato su una sceneggiatura di un episodio destinato a Clone Wars, e mai realizzato, Son of Dathomir va a coprire il gap tra l'ultima apparizione di Darth Maul proprio in Clone Wars e la successiva apparizione in Star Wars Rebels. Stampato prima nella collana Legends di Panini Comics è stato ristampato con copertina rigida a Luglio 2017, sempre da Panini.

19 BBY: Kanan First Blood. Miniserie in cinque parti dedicata a Kanan, protagonista di Star Wars Rebels. La storia vede al centro dalla narrazione l'infanzia del Jedi e il suo addestramento. Serie raccolta nel volume unico Kanan - L'ultimo padawan.

19 BBY: Star Wars Episodio III, La Vendetta dei Sith

19 BBY: Kanan The Last Padawan. Altra storia dedicata a Kanan dopo la Purga Jedi e l'Ordine 66. Raccolto in volume unico insieme a First Blood.

14 BBY: I signori dei Sith. Romanzo interamente dedicato a Darth Vader e Darth Sidious e al loro rapporto. Appaiono, inoltre, alcuni personaggi di Star Wars Rebels. Edito da Multiplayer Edizioni.

14 BBY: Tarkin. Altro romanzo, stavolta il protagonista è il Grand Moff Tarkin, di cui si narrano infanzia e successiva ascesa al potere nell'Impero. Edito da Multiplayer Edizioni.

11 BBY: Una nuova alba. Continua e amplia la storia di Kanan e la sua relazione con Hera. Edito da Multiplayer Edizioni.

10 BBY: I diari di Kenobi. Uno spaccato della vita di Obi Wan Kenobi su Tatooine mentre veglia sul giovane Luke Skywalker. Pubblicato negli spillati di Star Wars da Panini Comics e in Artist Edition con i bozzetti originali del disegnatore, Simone Bianchi.

10-6 BBY: Solo - A Star Wars Story. Secondo spin-off cinematografico di Star Wars, avrà come protagonista Han Solo e sarà l'ennesimo prequel della trilogia originale. In uscita a Maggio 2018.



5-0 BBY: Star Wars Rebels. Serie animata composta da quattro stagioni, l'ultima in corso. Reperibile in DVD e trasmesse su Disney XD.

0 BBY: Star Wars Rogue One. Primo spin-off cinematografico di Star Wars. Racconta del furto dei piani della Morte Nera da parte dei Ribelli. Reperibile in Blu Ray e DVD.

0 BBY: Star Wars Episodio IV, Una Nuova Speranza.

O ABY: Chewbacca. Storia dedicata a Chewbacca e ambientata subito dopo Episodio IV. Edita da Panini Comics, prima in volumi spillati e successivamente in uno unico.

0 ABY: L'erede dei Jedi. Romanzo che segue le prime avventure di Luke Skywalker dopo Una Nuova Speranza. Edito da Multiplayer Edizioni.

0 ABY: Star Wars - Skywalker Strikes. Fumetto posteriore alla distruzione della prima Morte Nera. Raccolto in volume unico da Panini Comics.

0 ABY: Darth Vader: Vader. Ennesimo fumetto successivo ad Episodio IV. Sempre raccolto in volume unico da Panini Comics.

O ABY: Star Wars: Resa dei conti sulla luna dei contrabbandieri. Raccolto in volume.

O ABY: Darth Vader: Shadows and Secrets. Fumetto raccolto in volume.

0 ABY: Vader Down. Crossover tra le testate Darth Vader e Star Wars. Raccolto in volume da Panini.

0 ABY: Star Wars: Rebel Jail. Fumetto raccolto in volume.

0 ABY: Darth Vader: La guerra di Shu-Torun. Terza run fumettistica dedicata al signore oscuro dei Sith e raccolta in volume unico da Panini Comics.

0 ABY: Darth Vader: Fine dei Giochi. In meno di un anno dalla distruzione della Morte Nera, nell'Universo di Star Wars si sprecano gli archi narrativi. Anche stavolta, il protagonista è Darth Vader. Volume edito sempre da Panini Comics.

0 ABY: Star Wars: L'ultimo volo della Harbinger. Volume sempre edito da Panini Comics.

0 ABY: Doctor Aphra: Aphra. Run dedicata ad un personaggio già visto nelle serie dedicate a Darth Vader. Attualmente in corso di pubblicazione.

0-3 ABY: Lando. Miniserie dedicata a Lando Calrissian, personaggio iconico della trilogia originale. Edito in volume unico da Panini Comics.

0-3 ABY: Han Solo. Avventura in singolo dedicata ad Han Solo e Chewbacca. Pubblicata in spillati Panini Comics.

3 ABY: Star Wars Episodio V, L'Impero Colpisce Ancora



3 ABY: Star Wars Twilight Company. Romanzo edito da Multiplayer Edizioni.

4 ABY: Star Wars Episodio VI, Il Ritorno dello Jedi

4 ABY: Star Wars L'Impero a Pezzi. Storia che parte subito dopo la distruzione della Seconda Morte Nera da parte dell'Alleanza Ribelle e che vede tra i protagonisti i genitori di Poe Dameron. Disegnata da Marco Checchetto è raccolta in due volumetti, volume unico e artist edition da Panini Comics.

4 ABY: Star Wars Aftermath. Primo volume di una trilogia ambientato dopo la distruzione della seconda Morte Nera. Pubblicato da Multiplayer Edizioni.

5 ABY: Star Wars: Aftermath - Debito di Vita. Secondo volume della trilogia di Aftermath. Edito da Multiplayer Edizioni.

5 ABY: Star Wars: Aftermath - La fine dell'Impero. Come suggerisce il titolo, il volume vede la fine dell'Impero e la battaglia su Jakku. Pubblicato nel 2018 da Multiplayer Edizioni.

11 BBY - 5 ABY: Star Wars: Lost Stars. Uno dei prodotti più affascinanti ed emozionanti del nuovo canone di Star Wars. La storia di due ufficiali imperiali, dalla loro infanzia fino alla fine dell'Impero, passando attraverso tutte le tappe fondamentali della Guerra Civile Galattica. Romanzo edito da Multiplayer Edizioni.

34 ABY: Poe Dameron. Miniserie a fumetti dedicata al pilota della Resistenza e alla ricerca della mappa per trovare Luke Skywalker. Pubblicata in spillati e raccolta in volume da Panini Comics nel 2018.

5 ABY - 34 ABY: Star Wars Battlefront II. Ultimo gioco di Star Wars uscito nel 2017, segue le vicende dell'Inferno Squad e dei suoi tre membri. La storia si conclude con la Fine dell'Impero ma l'ultimo livello si intreccia con i fatti accaduti prima di Star Wars The Force Awakens.

34 ABY: Star Wars Episodio VII, Il Risveglio della Forza

34 ABY: Star Wars Episodio VIII, Gli Ultimi Jedi, in uscita il 13 Dicembre 2017.