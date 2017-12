Star Wars: Gli Ultimi Jedi è il secondo miglior debutto di sempre al box office

Che la saga di Star Wars chiami a raccolta al cinema milioni di appassionati non è certo una novità, lo dimostrano una volta di più i dati del box office relativi a Gli Ultimi Jedi, che al suo debutto ha già conquistato diversi record. Si tratta infatti della seconda migliore apertura di tutti tempi negli USA, o almeno dal 1982 a oggi. In patria il film di Rian Johnson ha guadagnato 220.047.000 dollari, entrate seconde soltanto a Star Wars: Il Risveglio della Forza, capace di guadagnare nei primissimi giorni di programmazione 247.966.675 dollari. Sin dalla serata di giovedì gli analisti hanno capito quanto successo avrebbe avuto la pellicola, poiché con le sole anteprime il guadagno ha sfiorato i 45 milioni di dollari, con il primo giorno di programmazione invece Gli Ultimi Jedi è subito schizzato a 100 milioni, diventando così uno dei film più veloci a raggiungere tale cifra in 24 ore. Inoltre si tratta di cifre che riguardano i soli US, se guardiamo al mercato worldwide il film ha incassato altri 230 milioni, arrivando così a un totale di ben 450 nel primo weekend d'uscita.



Pubblico contro critica

Gli Stati Uniti possono vantare anche delle statistiche demografiche molto interessanti, ad esempio sappiamo che il 58% del pubblico totale sinora è stato maschile, solo il 43% è stato femminile; il 37% del totale è invece il pubblico al di sotto dei 25 anni. Nel corso del weekend gli spettatori hanno assegnato al film una A piena su CinemaScore, piattaforma leader nella misurazione dell'appeal delle nuove uscite a Hollywood, un voto perfettamente in linea con Il Risveglio della Forza. In totale disaccordo invece gli utenti di Rotten Tomatoes, che non hanno spinto Gli Ultimi Jedi oltre il 56% - contro il 93% della critica. Insomma si registrano strani e pesanti movimenti tellurici nella Forza, con opinioni contrastanti e agli antipodi in ogni angolo della galassia. Più bilanciato è invece il popolo di IMDb, che ha assegnato a Episodio VIII una media voto di 8, contro l'8.3 di Rogue One e l'8.8 de Il Risveglio della Forza.



Previsioni

Tornando a parlare di incassi, Gli Ultimi Jedi ha battuto qualche record anche nel Regno Unito, diventando il terzo debutto di sempre con 36.7 milioni incassati. In Germania il lavoro di Rian Johnson è invece diventato il secondo miglior debutto di sempre con 23.6 milioni, idem in Australia con 15.9 milioni. Bene anche in Francia, con 18.1 milioni di dollari, e in Giappone, 14.4 milioni. In Italia, come vi abbiamo raccontato questa mattina con il nostro consueto appuntamento Box Office, il film ha sfiorato i 6 milioni di euro, vale a dire circa 7 milioni di dollari. Con queste premesse, dove può arrivare Episodio VIII? Difficile prevedere l'incasso Worldwide, troppe le variabili in gioco, inoltre in Cina il film non debutterà prima del 5 gennaio 2018. In patria però Gli Ultimi Jedi dovrebbe attestarsi fra i 750 e gli 830 milioni di dollari, ma è chiaro che potrebbe anche andare oltre. Gli amanti del box office avranno di che crogiolarsi nelle prossime settimane.