Star Wars: Gli Ultimi Jedi, secondo la critica USA il migliore dopo Episodio V?

Se avete varcato la soglia di un qualsiasi cinema nell'ultimo weekend, sicuramente avete notato una strana calma, la proverbiale quiete prima della tempesta. Come se tutto fosse in attesa. In attesa ovviamente del nuovo capitolo di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, che arriverà nelle sale il prossimo 13 dicembre. Lo stesso giorno, in mattinata, arriverà la nostra recensione completa, i nostri colleghi oltreoceano però hanno già potuto visionare il film in una speciale anteprima a Los Angeles e - come tradizione - sui social sono arrivate le prime reaction a caldo.

Rotto il ghiaccio con Episodio VII, che segnava il ritorno in pompa magna della saga con non pochi timori, e aggirata la boa con Rogue One, Rian Johnson ha sicuramente una strada in discesa davanti a lui, i pericoli però sono sempre in agguato e bisogna fare attenzione. Motivo per cui noi non ci sbilanceremo finché non avremo visto il tutto, come al solito, nel frattempo però le voci che arrivano dalla California sono in parte confortanti. La maggior parte dei critici sembra aver apprezzato il film, ma non manca qualche bastian contrario.



Il migliore dai tempi di Episodio V?

Aaron Couch del The Hollywood Reporter ad esempio ha parlato di un film "incredibilmente soddisfacente", tessendo poi le lodi di uno splendido Mark Hamill, alle prese "con il miglior Luke Skywalker di sempre". Parole importanti portate all'eccesso da Erik Davis di Fandango: "Gli Ultimi Jedi è un film assolutamente fantastico, toccante, divertente, potente, con scene magnifiche e battaglie epiche. Il miglior film della saga dai tempi de L'Impero Colpisce Ancora". A leggere parole simili, tenere a freno l'entusiasmo diventa tutt'altro che facile, dunque è meglio tornare con i piedi per terra insieme a Gregory Ellwood di The Playlist. "È stato un film deludente, non riesco a credere di preferire Il Risveglio della Forza" ha detto il giornalista, una frase che farà preoccupare in molti, soprattutto quegli appassionati rimasti delusi proprio dopo Episodio VII. Piano però ad abbandonare la Forza, sembra anche che il personaggio di Rey compia un percorso emozionante, da non perdere assolutamente: "Ho pianto grazie all'eroina, film come questo sono in grado di segnare un'intera generazione" ha detto Jen Yamato del Los Angeles Times, armata di una sensibilità sicuramente al di sopra della media.



Taglio netto

Anche Terri Schwartz di IGN è rimasta piacevolmente colpita, soprattutto da una scena in particolare: "C'è una sequenza che non riesco proprio a togliermi dalla testa, è stata completamente inaspettata e sbalorditiva, non voglio dimenticare cosa ho provato quando l'ho vista." Inoltre la giornalista ha parlato di un film molto diverso rispetto ai precedenti, "un cambiamento in cui speravo", una frase che porta con sé molto mistero. A smorzare i toni ci pensa Perri Nemiroff di Collider, che ha parlato di un film "splendidamente bilanciato, fra risate, tensione e cuore". Secondo la giornalista il franchise ha fatto un notevole passo in avanti, mettendo inoltre le basi per il futuro con "tantissimo nuovo materiale, tanto che già non vedo l'ora di vedere il prossimo". Sembra dunque che la maggior parte delle voci sia positiva, in pochissimi hanno espresso odio e rancore, speriamo che i colleghi oltreoceano ci abbiano visto giusto.