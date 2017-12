Star Wars - Gli ultimi Jedi: gli easter egg, i camei e i riferimenti presenti

L'attesa è durata a lungo, ma finalmente Star Wars: Gli ultimi Jedi è uscito lo scorso 13 dicembre nelle sale italiane e il 15 in quelle americane, vincendo come ovvio la corsa al miglior opening weekend dell'anno, con un incasso mondiale di 450 milioni di dollari. Un'apertura pazzesca che però non è riuscita a superare i 247,9 milioni de Il risveglio della Forza, perdita certamente accettabile oltre che largamente preventivata. Ma andando oltre i numeri, il film di Rian Johnson si è rivelato anche uno degli episodi più divisivi dell'intera saga, specie tra le fila degli appassionati, che hanno regalato al nuovo capitolo uno degli score valutativi peggiori della serie. Di questo però ci occuperemo in un altro momento, dato che oggi vogliamo celebrare con voi il ritorno di Luke Skywalker, Rey e Kylo Ren andando ad analizzare il film alla ricerca di easter egg, di cameo nascosti e riferimenti vari anche al passato, così da avere un quadro generale della pienezza contenutistica e citazionista di un capitolo tanto controverso quanto interessante.



[ATTENZIONE, GRANDI SPOILER A SEGUIRE!]

Uova nella Galassia

Iniziamo proprio dall'inizio, anche se in realtà sarebbe la ripresa del finale del film di J.J. Abrams, cioè il momento del passaggio della Spada Laser da Rey a Luke. Esattamente quando la ragazza dona al Maestro la sua leggendaria arma, infatti, è possibile notare sulla parte posteriore della sua mano meccanica (la destra) un sorta di cicatrice, un marchio, che poi è lo stesso che Luke si è procurato durante il combattimento sopra il Pozzo Sarlacc ne Il ritorno dello Jedi. E continuando proprio da Ahch-To, sempre qui viene mostrata la quotidianità dello Jedi in esilio auto-imposto, fatta di camminate, pesca e reperimento di cibo da popolazioni autoctone, che però non sono i Porgs. Nel film vediamo infatti Luke mungere delle mammelle a una creatura enorme in modalità siesta sulla scogliera dell'Isola. La bevanda, simile al latte, è di colore verde, e anche il modo di berlo è un riferimento al latte blu bevuto in Una nuova speranza con i suoi zii, in una delle primissime scene in cui compare. Ed è sempre Luke a menzionare Darth Sidious, seconda volta in otto capitoli di Star Wars, dato che il personaggio chiamò l'Imperatore Palpatine per nome solo in un piccolo frammento connettivo della trilogia prequel. Altra curiosità è che le dissolvenze durante il contatto telepatico tra Rey e Kylo Ren nel mentre della rappresaglia del Primo Ordine sono le stesse di quando Luke raggiunge mentalmente Darth Vader dopo il loro scontro ne L'Impero colpisce ancora.

Palese è invece l'inserimento del messaggio di Leia mandato a Obi-Wan con R2-D2 in Una nuova speranza, tra l'altro ugualmente motore trainante della storyline di Luke, dato che è proprio quel messaggio mostratogli da R2-D2 a convincerlo infine ad allenare Rey. Durante l'illusione finale di Luke, questo dice a Kylo Ren che "se lo ucciderà, allora non lo lascerà mai", chiaro richiamo alle parole pronunciate da Obi-Wan durante il suo combattimento con Darth Vader in Una nuova speranza. I dadi d'oro di Han Solo donati da Luke a Leia si possono vedere per la prima volta nel capitolo IV, ma né ne L'Impero colpisce ancora né ne Il ritorno dello Jedi vengono mostrati, anche se supponiamo siano sempre stati lì, nella cabina di pilotaggio del Millenium Falcon.

Originariamente erano dei veri dadi placcati in oro, ma per Gli ultimi Jedi sono stati riprogettati e resi più "spaziali", con dei simboli simili ai dadi visti al casino di Canto Bight. E sul finale, prima di riunirsi con la Forza e morire, Luke assiste al tramonto di due soli, chiaro riferimento al tramonto binario su Tatooine, pianeta dove iniziò il suo viaggio. E ricollegandoci alla scomparsa di Luke, proprio il finale ci mostra un bambino sconosciuto, una persona qualunque, ammirare le stelle in modo simile a come il vecchio Jedi guardava in giovane età il Tramonto su Tatooine, immaginando una vita piena di avventure. Che poi magari quel ragazzino le vivrà, una volta cresciuto, dato che che Rian Johnson è stato scelto come curatore di un'altra seconda nuova trilogia, slegata dagli Skywalker e con personaggi nuovi.

Somiglianze e camei

Scendendo in territorio più citazionista, quando i Fathiers (i grossi cani-cavallo) vengono liberati e scappano tra le vie della Canto Bight, a un certo punto viene inquadrato il liquido di un bicchiere che si increspa, ed è ovviamente una citazione al Jurassic Park di Steven Spielberg (dove tra l'altro Laura Dern interpretava la Dottoressa Ellie Sattler). Lo scontro nella sala del trono del Leader Supremo Snoke, nonostante abbia un suo chiaro stile visivo, ha molte somiglianze strutturali con lo scontro nella sala di Palpatine ne Il ritorno dello Jedi: Rey è infatti ammanettata proprio come lo era Luke, e Snoke gliele toglie con l'uso della Forza a distanza proprio come fece Palpatine; salendo nella sala, Rey dice a Kylo Ren che "c'è ancora del buono in lui", proprio come disse Luke a Darth Vader quando si arrese su Endor; Le guardie pretoriane di Snoke sono vestite di rosso proprio come quelle di Palpatine; Rey dice a Snoke che è fin troppo sicuro di sé, esattamente come disse Luke all'Imperatore; Snoke costringe Rey a guardare fuori nello spazio mentre la Ribellione resiste, proprio come Palpatine fece con Luke mostrandogli l'imboscata su Endor: potremmo andare avanti ancora, perchè tutta la sequenza sembra essere una citazione unica.

E infine, dopo l'analisi di una delle sequenze più citazioniste e saga-riferite della serie, arriviamo ai camei. Il regista di Rogue One, Gareth Edwards, fa una breve apparizione su Crait nei panni di un soldato della resistenza, accanto al soldato che prende con il dito un po' della sostanza sulla superficie del pianeta per poi esclamare "è sale!". Anche il regista Edgar Wright (Baby Driver) e lo sceneggiatore Joe Cornish (Attack the Block) hanno dei camei nel film, ma Rian Johnson non ha voluto rivelare quali, quindi al momento è impossibile saperlo.

Il maestro di codici che Finn e Rose sono incaricati di incontrare su Canto Bight, poi, altri non è che Justin Theroux (The Leftovers), adeguatamente truccato per l'occasione, anche se facilmente riconoscibile. Joseph Gordon-Levitt (che ha lavorato con Johnson in Looper) è accreditato nei titoli di coda come voce di un certo Slowen-Lo, l'alieno che segnala la nave di Finn e Rose alla polizia di Canto Bight. Il nome del personaggio è una citazione a una canzone dei Beastie Boys, dato che Slowen-Lo altro non sarebbe che una riformulazione del titolo del pezzo "Slow and Low" della famosa band. Nella sequenza dove Finn e Rose vengono catturati dal Primo Ordine ci sono un paio di star degne di nota a vestire i panni di vari Stormtrooper, come Tom Hardy e Gary Barlow. Tra questi c'erano anche i Principi William ed Harry, ma sono stati poi tagliati dal montaggio finale. E per concludere ne Gli ultimi Jedi c'è anche un alieno basato sulle forme di Gary, l'amato cagnolino di Carrie Fisher, che è possibile ammirare sul Canto Bight. Uno dei tanti modi per salutare e ringraziare la compianta Principessa.