Star Wars fra leggenda e merchandise: quali sono gli oggetti a tema più venduti?

A sentire le parole Star Wars, nella nostra mente si apre un intero e sterminato universo di mondi, personaggi e storie indimenticabili, oltre i film e la passione però, che potremmo definire il lato luminescente, c'è un verso decisamente oscuro. Star Wars è anche un marchio commerciale, uno dei più potenti al mondo, soprattutto da quando è passato fra le mani della Disney, che certamente sa come vendere i suoi prodotti al pubblico. Quando uno dei nuovi film della saga si appresta ad arrivare al cinema, i personaggi del vasto mondo di George Lucas iniziano ad apparire ovunque, dalle bottiglie di acqua ai fazzoletti di carta, passando dai distributori di benzina e gli operatori telefonici. Ma quali sono le tipologie di oggetti che più sfruttano il marchio delle Guerre Stellari? Ce lo dice in dettaglio Idealo, il portale internazionale per la comparazione dei prezzi online, che ha analizzato i dati dei suoi sei portali europei (Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna) per avere un quadro preciso dell'andamento del mercato. Secondo la ricerca, nulla può raggiungere l'aggressività di LEGO, che genera il 55,44% dell'oggettistica a tema.

Costruzioni a go-go

Saranno infatti molte le costruzioni dedicate a Star Wars che presto finiranno sotto gli alberi di Natale di buona parte dell'Europa, ma non solo. Uscendo da ormai due anni nel periodo festivo, il 13,47% della fetta totale riguarda Calendari dell'Avvento monotematici. Sono le uniche porzioni al di sopra del 10%, poi tutto si uniforma o quasi: al 4,63% si posizionano i videogiochi di ogni tipo, del resto sappiamo bene quale corso abbia intrapreso EA con la saga di Battlefront, mentre il 4,40% sono soltanto videogiochi per PlayStation 4. E poi ancora troviamo console di gioco (bundle o custom), travestimenti e costumi per bambini, giochi di società, action figure (soltanto l'1,64%, come sono cambiati i tempi...), giochi per PC e Blu-ray, che rappresentano un misero 1,47%, altro settore schiacciato dallo streaming. Ma quando la gente sente l'impulso di acquistare oggetti a marchio Star Wars? Una seconda infografica ci fa capire esattamente quando sale (e quando è salita nel tempo) la febbre da "galassia lontana lontana".

Partendo dal settembre 2016, notiamo un discreto picco nel dicembre dello stesso anno, in concomitanza dell'uscita di Rogue One, spin-off che ha mantenuto alto l'interesse fino al febbraio 2017. Poi, dopo una fisiologica pausa primaverile ed estiva, la richiesta è tornata a crescere in maniera incontrollata nei mesi di settembre e ottobre, per raggiungere un nuovo record nel mese di novembre appena trascorso, ovvero a poche settimane dall'arrivo di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nuovo capitolo principale della saga.



Un BB-8 per domarli tutti

Il mondo creato da George Lucas però ha mille facce, mille volti, oltre ad avere due fazioni principali costantemente in guerra fra loro. Quali sono dunque i personaggi più amati dal pubblico, quando si tratta di acquistare merchandise (in particolare action figure, costumi e peluche)? Al primo posto troviamo il simpatico e avanzato droide BB-8, che dalla sua prima apparizione in Episodio VII ha subito conquistato il cuore degli appassionati e del grandissimo pubblico. È l'unico rappresentate "dei buoni" sul podio, il resto riguarda soltanto il buio: nonostante tutto, Darth Vader e Darth Maul sono ancora i più apprezzati e desiderati del lato oscuro della Forza.

La classifica continua poi con il classico R2-D2, l'indimenticato Yoda, Obi-Wan Kenobi, la Principessa Leila, Chewbecca, Boba Fett e i goffi e impacciati Stormtrooper. Si evince come, nonostante il nuovo corso iniziato da mamma Disney, nel cuore degli appassionati vi siano ancora imperterriti i personaggi delle trilogie classiche di Lucas, soltanto BB-8 si può definire mattatore della nuova generazione. Ci saremmo aspettati di vedere in Top 10 almeno Rey o Kylo-Ren, chissà che Gli Ultimi Jedi non smuova qualcosa nella Forza.