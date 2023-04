Una Star Wars Celebration 2023 clamorosa, tra annunci ed emozioni

Si è appena conclusa una Star Wars Celebration piena di sorprese e di tante emozioni, forse una delle migliori in assoluto sul piano degli annunci. Lucasfilm ha infatti spianato la strada al futuro di Guerre Stellari, con uno sguardo concreto su alcuni dei progetti più misteriosi e un rassicurante riassetto dell'universo cinematografico. Un'intera Convention che, guardando alla totalità dei panel e dei reveal presentati sui palchi, ha sottolineato una certa maturità e una direzione creativa che guarda ad un tono più adulto che mai.



Il futuro delle serie TV

Partendo dall'inizio, è sicuramente apprezzabile il lavoro di comunicazione fatto su alcuni progetti collaterali che, dopo quanto visto alla Celebration, si candidano ad essere tra i più attesi ed intriganti in assoluto. Partendo da The Acolyte, il cui concept già di per sé promettente è stato confermato da un trailer che ha svelato l'ambientazione dello show (tarda Alta Repubblica) e soprattutto il cast protagonista, che annovera tra i propri volti principali nomi del calibro di Dafne Keen, Lee Jung-jae e Carrie-Anne Moss.

Persino Star Wars: Skeleton Crew, annunciato come un progetto dai toni più infantili e scanzonati, ha stupito la platea con un trailer dalle atmosfere dark, pur incentrato sulle avventure di un gruppo di ragazzini in giro per la Galassia, con un sorprendente Jude Law nei panni di un nuovo maestro Jedi.

Il fulcro dell'universo televisivo di Guerre Stellari, in ogni caso, rimane The Mandalorian, che nelle figure di Jon Favreau e Dave Filoni ha riservato alcune delle principali sorprese: i clamorosi ritorni in The Mandalorian 3x07, puntata che è stata proiettata in anteprima esclusiva alla Celebration di Londra e che vi abbiamo anche raccontato senza spoiler nella recensione di The Mandalorian 3x07. Sempre Filoni e Favreau hanno poi presentato al fandom Ahsoka, con ben due trailer (uno pubblicato online e un altro, più esteso e con incredibili scene inedite che svelano il volto di Thrawn) e il reveal del cast che affiancherà Rosario Dawson nella sua prossima avventura su Disney+.



Il panel di Ahsoka è stato, in questi termini, forse il più emozionante in assoluto: dal reveal dei volti di Sabine ed Hera all'acclamato ingresso di Lars Mikkelsen, confermato come volto in live-action del Grandammiraglio Thrawn. Forse il momento di maggiore visibilio, con Mikkelsen che quasi stupito si è goduto un immenso bagno di folla ringraziando la platea per l'affetto e l'entusiasmo.

Non sono stati da meno gli appuntamenti dedicati alla controparte animata: dallo show dedicato a The Bad Batch, che ha confermato che The Bad Batch finirà con la Stagione 3, al panel su Star Wars Visions Volume 2, presentato con un trailer che ci ha presentato sequenze clamorose. Lucasfilm ha inoltre dato ampio spazio ai 9 studi di animazione che hanno curato la seconda stagione dell'antologia, una scelta quanto mai apprezzabile che ha permesso a numerosi artisti di salire sul palco della Celebration e illustrare ai fan la loro personale visione di Guerre Stellari.



Star Wars torna al cinema

La parte più succosa e rocambolesca di questa Star Wars Celebration 2023 ha però riguardato, tra il clamore e la sorpresa generali, gli annunci riguardanti i film.

Oltre ad una dovuta parentesi dedicata a Indiana Jones e il Quadrante del Destino, con tanto di nuovo trailer e sneek Peak di 6 minuti a porte chiuse in cui vediamo una scena d'azione di Indiana Jones 5, ecco arrivare le bombe. In un momento che sembrava di grande stallo per la saga cinematografica, Kathleen Kennedy ha invece stupito l'intera platea presentando la nuova timeline ufficiale del brand, con alcuni tasselli inediti che rappresentano le prossime avventure sul grande schermo. La volontà di percorrere le origini della Forza con Dawn of the Jedi, diretto da James Mangold in una pellicola che lo stesso regista ha definito "dai toni biblici", all'applaudito debutto dietro la macchina in live-action di Dave Filoni, che dirigerà una pellicola ambientata prima di Episodio 7 in cui convergeranno e termineranno tutti gli archi narrativi del "Mandoverse" (The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka). Il percorso creativo che Dave Filoni iniziò anni or sono con The Clone Wars, proseguito poi con Rebels fino alle più recenti incarnazioni televisive, culminerà quindi in un progetto per il grande schermo che porterà a conclusione la grande saga di Mandalore, che l'apprendista di Lucas ha creato e seguito sin dall'inizio, con un collegamento diretto che porterà probabilmente alla genesi del Primo Ordine e alla caduta della Nuova Repubblica.



Ma il momento più importante è stato l'annuncio del futuro di Star Wars: il Nuovo Ordine Jedi, un sequel di Episodio 9, ambientato 15 anni dopo L'ascesa di Skywalker in cui Daisy Ridley riprenderà il ruolo di Rey nelle vesti di una maestra Jedi, e probabilmente in qualità di nuovo leader dell'Ordine. Una conferma che ha già suscitato rumore in un fandom da sempre diviso sui personaggi e sulla trama della trilogia sequel. Riteniamo che, in fondo, la scelta compiuta da Lucasfilm sia giusta: piaccia o no, non si possono cancellare gli eventi del più recente trittico di film, ragion per cui ripartire da Rey Skywalker appare come la scelta più sensata, nella speranza che gli sviluppi futuri del franchise possano regalarci avventure degne di questo nome.

Il pubblico della Celebration 2023, comunque, ha accolto l'ingresso della Ridley sul palco tra ovazioni, applausi e urla di giubilo, a testimoniare forse la cosa più importante di questa Convention: mettere da parte ogni tipo di avversità e unirsi in una festa collettiva per celebrare gli eroi e le storie che più si amano senza alimentare il fuoco della discordia tipico dei dibattiti dell'internet. Una Festa nel vero senso del termine in cui, semplicemente, ha vinto la passione e l'entusiasmo all'idea che, dopo una pausa che iniziava a diventare importante, anche Star Wars sta tornando al cinema. In che vesti, e in che termini, staremo a vedere. Ora sappiamo che la prossima Star Wars Celebration sarà in Giappone nel 2025, una finestra in cui ci auguriamo di ricevere aggiornamenti concreti sulle tre ambiziose pellicole annunciate da Lucasfilm.