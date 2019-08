Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il Lato Oscuro di Rey

Dopo aver impressionato la platea del D23 di Anaheim, il footage esclusivo di Star Wars: L'ascesa di Skywalker mostrato sul palco dell'evento è sbarcato online in tutta la sua potenza, lasciando senza fiato i fan più sfegatati del franchise. È un filmato che ripercorre nel primo minuto le orme dell'intera saga, dall'ascesa dell'Impero nella trilogia prequel fino alla sua caduta in quella originale, ed è solo nell'ultimo minuto che il trailer passa al capitolo conclusivo della storia, mostrando sì diverse sequenze inedite ed elettrizzanti, ma rivelando soprattutto un particolare sbalorditivo che potrebbe dire tutto e non dire niente: il passaggio al Lato Oscuro di Rey (Daisy Ridley).



Si vede proprio negli ultimi secondi, in un veloce frame in cui impugna una spada laser a doppia lama e poi in un secondo passaggio, dove la stessa spada diventa con un semplice gesto un "bastone laser", praticamente simile a quello impugnato da Darth Maul, solo con un'impugnatura più lunga e in grado di modificare la guardia.

Di base, sulla presunta Rey malvagia, è stato mostrato solo ed esclusivamente questo: appena due sequenze che hanno generato però uno sconvolgente moto speculativo degli appassionati di tutto il mondo. E noi non siamo certamente da meno.



Emanazione o realtà?

La domanda rigira nelle menti dei fan da ormai un paio di giorni: quella Rey vista nel filmato è una visione dell'essenza della protagonista, in modo non dissimile da quanto visto in Star Wars: L'Impero colpisce ancora con Luke (ma anche ne Gli Ultimi Jedi), o è davvero la protagonista interpretata dalla Ridley che ha scelto la via oscura della Forza? La risposta, curiosamente, potrebbe essere "nessuna delle due".

Avete capito bene: quella che abbiamo visto nel trailer non dovrebbe essere né una visione né tanto meno la vera Rey passata dall'altra parte della barricata, perché stando a un'interessante teoria legata anche alla cancellazione dell'Universo Espanso di Star Wars - della sua cononicità, per intenderci -, quella Dark Side Rey dovrebbe essere un clone, dunque più che reale ma profondamente diversa dalla nostra protagonista. I cloni malvagi sono sempre esistiti nell'Universo Espanso e sfruttati anche contro gli stessi protagonisti: il caso più famoso è quello di Luke Skywalker contro il suo stesso clone nel libro Star Wars: L'ultima missione di Timothy Zahn, ma si può anche ricordare il clone dell'Imperatore Palpatine in Star Wars: Dark Empire, miniserie a fumetti degli anni '90.

Il ritorno dello stesso Palpatine come grande nemesi del capitolo conclusivo della saga degli Skywalker potrebbe indicare da solo l'effettiva creazione di nuovi cloni, come già fatto in passato su Camino con il DNA di Jango Fett, solo questa volta partendo dal materiale genetico di Rey (le motivazioni verranno poi date nel film, forse). Se ben ricordate, nella caverna su Ahch-To ne Gli Ultimi Jedi, Rey si addentrava in questo luogo tetro e ameno sulla scogliera per scoprire la verità sui suoi genitori, trovando però solo ed esclusivamente una visione che mostrava centinaia di Rey sdoppiate, come fossero all'interno di una casa degli specchi.



Con questa nuova teoria in ballo, quella moltitudine di Rey potrebbe avere finalmente un senso, anticipando la presenza di un piccolo esercito Oscuro creato in segretezza da Palpatine o dal suo "spirito", sfruttando il Primo Ordine come diversivo per mettere in atto il suo piano: formare un battaglione scelto di Sith Rey e riconquistare, anche con l'apporto dell'armata di Ben Solo, l'intera Galassia.

Fosse così, un'alleanza finale tra Kylo Ren e la Rey protagonista sarebbe del tutto contemplato, anzi, addirittura funzionale alla narrazione e al titolo, dato che spiegherebbe a quale Skywalker farebbe riferimento quest'ultimo. Per ora, comunque, è pura teoria.