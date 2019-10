Star Wars tra abbandoni e incertezze: quale futuro per il franchise?

Dopo un incipit promettente nel 2015 e un prosieguo eccellente con Rogue One: A Star Wars Story, il nuovo corso cinematografico di Star Wars ha cominciato ad arenarsi con il secondo capitolo della Nuova Trilogia, lo Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson. Pur arrivando da una campagna promozionale capace di nasconderne tutti i difetti e successivo per giunta a due lungometraggi apprezzati da pubblico e critica, il film di Johnson non ha saputo convincere adeguatamente i fan della saga, ricevendo responsi misti e divisivi, incassando molto meno di Star Wars: Il risveglio della forza (parliamo di 1 miliardo e 300 milioni contro i 2 miliardi di quest'ultimo).



Il contraccolpo per la LucasFilm è stato significativo, data anche la speranza di bissare il successo iniziale dei nuovi progetti, backlash poi perdurato con il flop del secondo spin-off del franchise, Solo: A Star Wars Story, che già in fase produttiva aveva sofferto di svariati problemi, cambi di regia in corsa e incertezze sul piano recitativo.

Con i suoi 392 milioni di dollari, il film di Ron Howard si è rivelato essere il peggior incasso di tutto l'intero franchise, motivo che ha convinto gli heads della Disney e Kathleen Kennedy ad accantonare i vari spin-off e a prendersi una pausa di riflessione dopo l'uscita nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ormai imminente (18 dicembre 2019).



Un galassia cinematografica rarefatta

Focalizzandosi anche sul panorama dello streaming online attraverso le opportunità concesse dalla nuova piattaforma Disney+, la LucasFilm ha diversificato e ottimizzato ulteriormente le possibilità della saga, espandendone l'Universo con progetti pensati in precedenza per essere proprio degli spin-off cinematografici, come ad esempio Star Wars: Kenobi con Ewan McGregor. Tra The Mandalorian, la serie su Obi-Wan e l'altra sviluppata da Tony Gilgroy dedicata a Cassian Andor, sono già tre gli show live-action che vedremo nel corso dei prossimi tre anni sul servizio streaming della Disney, e mentre lato "televisivo" tutto sembra procedere alacremente, pure con un certo entusiasmo da parte degli stessi produttori e dei futuri spettatori, al cinema il franchise incassa un altro durissimo colpo da cui non è ancora chiaro come riuscirà a riprendersi.

Dopo aver programmato infatti un'intera nuova trilogia cinematografica, a quanto pare ambientata nella Vecchia Repubblica e forse direttamente ispirata e semi-adattata dall'omonimo videogioco, con un primo capitolo atteso nelle sale per il dicembre del 2022, è notizia delle ultime ore l'abbandono del progetto da parte dei creatori David Benioff e D.B. Weiss (Game of Thrones).



Di mezzo nessuna "divergenza creativa" - come spesso capita -, perché alla base della scelta dei due creativi ci sarebbero dei problemi di gestione con il nuovo maxi-contratto recentemente sottoscritto con Netflix, piattaforma che a quanto pare hanno preferito rispetto a un approdo forse più rischioso nella Galassia Lontana Lontana.

Dopo l'ultimo corso di Game of Thrones, infatti, i due hanno perso un po' di fiducia da parte dei fan, motivo che li ha forse spinti ad essere cauti nel continuare lo sviluppo di un'opera in cui non credevano poi così tanto, più frutto di dibattito e dialogo esterno che vera farina del proprio sacco. Non avrebbe altrimenti senso abbandonare un'opportunità tanto importante, per giunta colta, prima di legarsi per gli anni a venire con il colosso dello streaming di Hastings. Un piano di sviluppo sembra comunque esserci, per cui non è detto che la Trilogia della Vecchia Repubblica (chiamiamola indicativamente così) venga definitivamente cancellata, anche se sarà complicato sostituire i due produttori esecutivi e sceneggiatori.



Mancando comunque tre anni all'uscita nelle sale del primo film, di tempo per ragionare sul da farsi ce n'è ancora, anche se il problema della crisi creativa cinematografica di Star Wars non sembra fermarsi solo a questo particolare ambito, data anche l'incertezza che regna sovrana sull'altra Seconda Nuova Trilogia curata invece da Rian Johnson.

Il filo conduttore che unisce il futuro di Star Wars al cinema è dunque una certa perplessità di fondo che mette in serio pericolo la posizione della Kennedy, chiusa tra le esigeneze produttive dello studio e il controllo martellante della Disney. In attesa di capire come si comporteranno The Mandalorian e le restanti serie live-action di Disney+, la verità è che negli ultimi due anni l'operato della Presidentessa della LucasFilm ha prodotto risultati insoddisfacenti, tanto che Bob Iger e Alan Horn avrebbero deciso di lasciare in mano al produttore-mida Kevin Feige lo sviluppo di un futuro film di Star Wars, rintracciando dunque nelle idee della Kennedy parte del problema dei recenti insuccessi (anche L'Ascesa di Skywalker dovrebbe incassare più o meno come Gli ultimi Jedi). Il mantra è dunque "riprendersi" e tornare a puntare alle stelle, cercando di mettere testa e impegno nelle due trilogie sopracitate, magari anche ripartendo da capo ma dando modo ai fan di tornare a credere nel potere della forza cinematografica di Star Wars.