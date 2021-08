Stand by me: i 35 anni del miglior teen movie di sempre

"Non ho più avuto amici come quelli che avevo a dodici anni. Gesù, ma chi li ha?". In questa frase, breve ma potentissima, è racchiuso il perché ancora oggi, Stand By Me di Rob Reiner sia universalmente considerato uno dei film più sensibili, veri e importanti mai fatti su quel periodo caotico e confuso che chiamiamo adolescenza.

Il cinema ha affrontato tale tema scegliendo molte strade diverse, ma nessuno è mai più riuscito a farlo con la stessa potenza e universalità di questa pellicola, tratta da un racconto di Stephen King, ambientata nell'America anni '50, eppure capace di essere per ogni adolescente (o ex adolescente) un punto di riferimento ancora oggi.



A 35 anni di distanza, è giusto seguire un'altra volta i passi di Gordie, Chris, Teddy e Van, ricordarci di quando avevamo la loro stessa età, gli stessi sogni e problemi, del perché rimane un film così pieno di verità e bellezza, così perfetto nella sua semplicità.

Stand by Me e il decennio dei film adolescenziali

Gli Anni Ottanta sono stati senza alcun dubbio il decennio dei Teen Movie, di quella narrazione cinematografica incentrata sull'adolescenza e la giovinezza, che venne declinata in tutti i generi possibili e immaginabili.



Basta pensare ai Goonies, o a quell'iconico cult generazionale che fu Karate Kid, ai tanti film interpretati del cosiddetto "Brat Pack", a Breakfast Club o Footlose. Quell'epoca ha cambiato tutto, per la cultura pop ha significato una rivoluzione non da nulla, la cui eredità è viva ancora oggi, come testimoniato da Stranger Things, che ha riportato in auge i tempi a base di biciclettate vintage e giochi da tavolo.



Nessun altro decennio è stato così affollato di racconti scritti e creati per gli adolescenti, che erano del resto il nuovo target di mercato per giocattoli, programmi tv, vestiti e quindi per forza di cose anche prodotti cinematografici e televisivi.

Tuttavia, Rob Reiner fu capace di confezionare un film che da quel 1986 fu un punto di riferimento senza pari, perlomeno per quel cinema che ha cercato di parlarci di un'età difficile, complicata, eppure inimitabile, senza scadere nella retorica o in una dimensione banalmente elegiaca.

Stand By Me rispetto al racconto originale modificò il punto di vista dominante, rendendo, per volontà stessa del regista, narratore e protagonista il giovane, timido e riflessivo Gordon a scapito del più ribelle e carismatico Chris, interpretato dal brillante River Phoenix dal tragico destino.



Quella fuga improvvisata di quattro amici inseparabili, quel desiderio di vedere il cadavere di un ragazzo poco più grande della loro età, diventò nelle mani di Reiner l'occasione per farci osservare il mondo attraverso gli occhi di un dodicenne.

Realizzare la grandezza, la sensibilità e l'incredibile lavoro di scrittura che fanno di Stand By Me un capolavoro, vuol dire anche abbracciare una semplice e lampante verità: fare un film sull'adolescenza è incredibilmente difficile, perlomeno per chi voglia crearne di realistici.

Un film onesto perché non retorico

Ancora oggi, e in questo il cinema italiano lo dimostra con prodotti come L'Estate Addosso, quell'età viene sovente descritta in modo fin troppo innocente o superficiale.



Spesso accade a causa di registi che evidentemente ne hanno una visione totalmente distante dalla realtà, dalle problematiche sovente feroci e spietate che assediano quelle giovani menti.

L'amicizia, in quella fase della vita, è senza ombra di dubbio la cosa più importante, si basa sull'istinto, su comuni interessi, su medesime paure o sogni, sul fantasticare ciò che significherà diventare adulti.

È a quell'età che si scopre finalmente il mondo, le sue contraddizioni e pericoli, le sue difficoltà, ci si mette alla prova, si è consci di essere nel mezzo di un cambiamento e che nulla o quasi di ciò che si era prima resterà intatto.

Coerentemente con tutto questo, in Stand By Me regnava il punto di vista di Gordon e dei suoi amici. Non vi era spazio lì per gli adulti, che erano descritti come creature fredde e distanti, mentre i ragazzi più grandi venivano dipinti come predatori, esseri totalmente privi di empatia, superficiali, persi dentro la loro insicurezza.



Altro elemento di grande importanza è il fatto che ognuno dei quattro protagonisti rappresentasse un ben preciso archetipo caratteriale e comportamentale.

Vi era il timido, lo spaccone, il solitario, il sognatore... questa categorizzazione trascende la distanza storica e culturale, le rivoluzioni sociali, potrebbe essere utilizzata anche oggi per descrivere quattro ragazzi a caso, quattro dodicenni armati di iPhone.

La forza del gruppo era tutto in questo film, eppure Reiner fu maestro nel riuscire a creare un racconto in cui ognuno dei quattro aveva il giusto spazio, ma soprattutto aveva modo di rivelare ben altro di sé, andare oltre la facciata, le apparenze.

Il tempo delle illusioni e della verità

La mitica canzone di Ben E. King anticipava il messaggio del film, ci parlava di una verità scomoda e allo stesso tempo innegabile: l'amicizia creata a quell'età è semplicemente inimitabile.

Una realtà che anche quest'anno, con un altro grande film come Luca, la Pixar ci ha ricordato, perché a dodici anni si è compagni di un viaggio totalmente differente da quelli che si compiono poi nel resto dell'esistenza.

Vi è soprattutto l'illusione dell'eternità dei rapporti umani, una visione della vita che il film di Reiner comunica in modo assolutamente perfetto, fino a quel malinconico pre-finale in cui il protagonista ci parla di come ha perso quei tre ragazzi.



Sì, perché a mano a mano che si procede, in Stand By Me emerge in modo sempre più preponderante l'altro grande tema protagonista di questo film: il cambiamento, che con sé porta sempre la perdita.

Nulla rimane sempre uguale, tutto passa nel fiume della vita, persone e luoghi, e se da un certo punto di vista tale realtà sappiamo essere innegabile e perfino giusta, ciò non toglie che il rimpianto resti feroce in noi.



Stand By Me rimane inimitabile nel ricordarci che, di tutto ciò che ci lasciamo alle spalle nel corso della nostra esistenza, quegli anni sono sicuramente la cosa più bella e più rimpianta.

Lo sono per i rapporti umani votati a un totale disinteresse per ogni forma di utilità o di secondo fine, dove contano solo la gioia di stare insieme, di condividere lo stesso spazio e lo stesso tempo, la stessa fantasia e le stesse paure.

Non vi è però in questa tesi l'emergere di una visione dell'adolescenza come scevra di responsabilità, anzi il film stesso ne mette di belle pesanti sulle spalle dei suoi protagonisti. Sono infatti costretti ad affrontare drammi, solitudine, soprattutto ad ammettere di essere meno forti o meno sicuri di quanto vorrebbero sembrare.



La perdita dell'innocenza

Stand By Me rimane soprattutto un racconto di solidarietà, di verità, di comunanza, ma è anche la storia di un confronto con la paura, con la morte, con il dolore.



Ognuno di quei quattro ragazzi si porta dentro fantasmi e drammi, sovente nascosti dietro atteggiamenti eccentrici o silenzi, con cui faranno i conti durante quella strana e sorprendente avventura.

Regna il rimpianto per un tempo di verità e di sincerità, ma soprattutto per il tempo in sé, per le occasioni perdute che esso nasconde, per la giovinezza sfumata, per quegli amici poi scomparsi dalla nostra vita. In questo, quel famoso treno assurge a simbolo del tempo che passa e li insegue, di quel cambiamento che li può travolgere.

Assieme sapevano che ogni giorno portava qualcosa di nuovo, ogni mattino era una possibilità di sperimentazione che poi l'età adulta ovviamente strangola tra obblighi, stress, doveri e una visione dei rapporti incredibilmente più sterile.

"Non ho più ho avuto amici come quelli che avevo 12 anni" scrive sul finale il Gordon adulto, lo scrive dopo aver detto un po' cinicamente che "...gli amici vanno e vengono nella vita, come i fattorini in un albergo".



Eppure, poco prima di giocare con il proprio figlio in giardino, non smette di guardare il PC dove ha scritto della sua vita, di quegli anni.

Non c'è un mero passatismo, quanto il realizzare che vi era allora il tempo per progettare o sognare qualsiasi cosa, prima che la vita ci rendesse tutti diversi, ci costringesse a prendere un cammino distante l'uno dall'altro o da noi stessi.



Anche potendo riabbracciare gli amici persi chissà dove, quel Chris andatosene troppo presto, Gordon sa (come sappiamo anche noi) che non sarebbe la stessa cosa, non avrebbero null'altro in comune che il proprio passato, in totale antitesi a quei giorni del 1959, quando dominavano assieme il loro presente.



Eppure, per lo stesso motivo, per l'importanza di quel tempo, di quegli anni, Gordon è perfettamente cosciente del fatto che Chris gli mancherà per tutta la vita, che il valore che aveva il loro stare assieme non può essere replicato da nessuna storia d'amore o da nessun compagno di College e d'ufficio.

In questa verità, in questo dipingere l'adolescenza per il turbinio meraviglioso di scoperta ed emozioni che essa è, risiede il più grande lascito di questo film, il motivo per il quale rimane ancora oggi un'opera universale.

Siamo fatti dei nostri ricordi, siamo fatti degli amici che avevamo a 12 anni, e non smetteremo mai di sognare di riaverli.