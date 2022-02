Spider-Man No Way Home: i tre Peter Parker a confronto

Oggi facciamo uno squisito gioco nerd tutti assieme. Attiviamo i nostri supercomputer cerebrali alimentati a Onde Energetiche e Rasengan. Tiriamo fuori le discussioni importanti, quelle che pesano sul futuro dell'umanità, senza le quali il mondo non potrebbe fare un passo in più. Perché dopo Spider-Man: No Way Home ormai sentiamo affilare i coltelli nell'ombra. Come diceva Renè Ferretti "la gente non è mai contenta" e, quindi, a seguito di un meeting redazionale terminato con sette feriti, due arresti e qualche ordine restrittivo vogliamo riportarvi anche noi la questione: quale dei tre è lo Spider-Man cinematografico più forte?



Vi sentiamo rumoreggiare in sottofondo, non vi preoccupate. Già vi abbiamo detto che per noi Andrew Garfield è un grandissimo Spider-Man, e i rapporti si sono incrinati. E c'è stata anche quella brutta storia del fatto che Spider-Man No Way Home è il film più emozionante di sempre sull'Uomo Ragno a farci tirare i piatti in casa. Quindi perché non avventurarci anche in questo argomento, che siamo sicuri non causerà distruzione apocalittica? Perché non scoprire una volta per tutte chi tra Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland è lo Spider-Man più forte?



Tre Spider-Man nel match

Avete presente i momenti di The Big Bang Theory in cui litigano furiosamente per le questioni più futili? Come ad esempio cosa accadrebbe se una mummia mordesse un umano o tutta la semantica su Batman e Man-Bat? Bene, perché stiamo per fare la stessa identica cosa.



È dalla nostra recensione di Spider-Man No Way Home che il dibattito sul film tiene banco, ma ora stiamo per lanciarci nella sfida finale, quella mai vista sul grande schermo. Quella che vi porterà valanghe di spoiler sul film, senza appello. Iniziamo allora con i tre contendenti, vedendone i punti di forza e le debolezze. Il Peter Parker di Tobey Maguire ha un grande vantaggio strutturale: le ragnatele organiche. A differenza degli altri due potrebbe quindi non finire mai il fluido, portandolo in una posizione di vantaggio. L'altro punto focale è che volente o nolente è il più anziano, il che significa maggiore esperienza ma anche una schiena che fa le bizze. Se si stanca in fretta potrebbe non farcela. Andrew Garfield è quello di mezzo, letteralmente. Non ha elementi particolari che lo fanno spiccare e ha combattuto nemici meno potenti, ma forse a livello di intelletto è superiore. Il suo Spidey ha sempre puntato tanto sulla parte scientifica e quindi potrebbe giocare d'astuzia contro i suoi omonimi. Chiudiamo con il caro Tom Holland, che presenta fin da subito un grande dilemma: con o senza la tuta Stark? Signore e signori, ci sembra obbligo partire da qui per analizzare lo scontro.



Ma allora quale Spider-Man vince?

Siamo arrivati allo showdown finale, sono tutti e tre pronti a darsele di santa ragione. Il Peter di Tom Holland però è arrivato con la Iron Spider Armor. Tobey Maguire sospira, mentre Andrew Garfield impreca. Sanno già che non c'è partita.

Decidono quindi di allearsi contro di lui, tentando in qualche maniera di sopraffarlo. Tobey lo avvolge il più possibile con le sue ragnatele mentre Andrew studia qualche composto chimico per sciogliere le braccia meccaniche. Solo che Tom Holland ha proprio deciso che deve vincere, quindi attiva qualsiasi (quasi) kill mode e per gli altri due Uomini Ragno non c'è storia. Siamo però nell'era degli universi paralleli, quindi in questa realtà il Peter di Holland è arrivato allo scontro con il suo costume nuovo, senza aiuti tecnologici. È inesperto, decisamente più degli altri, e poche volte ha dovuto davvero cavarsela da solo. Andrew sfrutta la rabbia per la morte di zio Ben e Gwen e lo liquida in poco tempo, avendo anche un senso di ragno più affilato. Però Tobey è più navigato, ne ha affrontate tante e non ha più paura di niente. Capisce che deve risolverla in poco tempo, strappa i lanciaragnatele ad Andrew e lo immobilizza con le sue, virtualmente infinite. Gioco, partita, incontro per il caro Tobey Maguire, che poi va a prendersi qualche antidolorifico e una bella tazza di t caldo. La stessa che offriamo a voi se ci avete seguito in questo splendido gioco al massacro nerd.