Spider-Man: No Way Home meritava la candidatura all'Oscar per Miglior film?

La Marvel ci ha provato in tutti i modi con l'Academy. Aveva proposto Spider-Man: No Way Home per diverse candidature, tra cui quella a Miglior film, sperando almeno di rientrare nell'elenco. Ma al gioco dell'Oscar o vinci o muori, e il film diretto da Jon Watts si è dovuto accontentare di una misera nomination, cioè quella per gli effetti speciali. Che probabilmente vincerà Dune. Qua invece trovate tutte le candidature agli Oscar 2022.



Quantomeno sorprende che allargando il range a dieci pellicole in corsa per Miglior film non sia sbucato un piccolo spazio per No Way Home. Soprattutto perché l'Academy sembrava aver optato per questa mossa in virtù di un ampliamento del proprio bacino, per abbracciare anche una parte di pubblico più varia, più mainstream. Quella che, visti i risultati al box office dell'ultimo film su Spidey, tiene un po' in piedi tutta la baracca cinematografica, a maggior ragione in tempi di pandemia. Kevin Feige ci era riuscito con Black Panther a rientrare nella lista finale a Miglior film. Allora perché la Pantera sì e il Ragno no?



Spider-Man e l'eterna lotta tra arte e intrattenimento

Il punto di partenza va cercato nel modo in cui intendiamo gli Oscar. Che sono lo specchio del cinema fino a un certo punto, un po' come Sanremo lo è della musica italiana.



Sono indiscutibilmente i premi che hanno raggiunto lo status più importante nel panorama mondiale cinematografico, ma sono comunque premi che hanno un taglio politico, o comunque personale, dato che per quanto i membri dell'Academy possano essere obbiettivi restano comunque persone. Con gusti, preferenze e inclinazioni soggettive. E questi gusti cozzano decisamente con l'idea di cinema dei Marvel Studios. Ora, Black Panther ha segnato una piccola grande rivoluzione, ottenendo sette nomination e portandosi a casa tre statuette (scenografia, costumi e colonna sonora). Lì a fare leva c'era soprattutto una rivoluzione sociale, perché Black Panther negli Stati Uniti ha davvero rappresentato (e continua a farlo) una nuova presa di coscienza della comunità afroamericana. Difficile quindi metterlo a confronto per l'Academy con le emozioni di Spider-Man No Way Home. Perciò la domanda sorge spontanea: era giusto candidare il film? Facendo un passo indietro, era ovviamente sacrosanto per Sony e Marvel proporlo il più possibile. Ma con i Premi Oscar si gioca un'altra partita.



Spider-Man, Oscar e il cinema

Dal punto di vista dell'Academy era sicuramente sbagliato candidare No Way Home in categorie importanti. Ma forse perché non hanno letto la nostra recensione di Spider-Man No Way Home. Ironia a parte, quello che gli Oscar cercano è un senso di autorialità che al film manca, soppiantato però da una potenza emotiva davvero dirompente.

Ma non avendo alcuna velleità sociale, era decisamente improbabile che venisse accolto nel parterre del Miglior film. Resta però a questo punto un altro dubbio: qual è il significato di miglior film? Oltre alla qualità tecnica oggettiva, alla regia, recitazione, ai temi e tutto il resto, non pensate che una pellicola che ha riportato in sala le persone in uno dei momenti più difficili che il cinema si ricordi, facendo quasi dimenticare la pandemia e ricreando una condivisione sociale del medium così viscerale non meritasse almeno un posticino lì in mezzo? Dopotutto, è anche questa una chiave di lettura per vederla, un altro modo per valutare un film, l'impatto sul pubblico e quello che fa nascere. Di certo non siamo qui a dire che No Way Home avrebbe dovuto vincere il Miglior film agli Oscar, ma almeno farsi una scampagnata di un mesetto accarezzandone la possibilità perché no. In un momento in cui tutto sembra fatto per soldi (e anche questo Spider-Man lo è, ovviamente) magari dare un piccolo e poi alla fine insignificante riconoscimento a uno dei grandi eventi sociali della nostra contemporaneità, che ci ha fatti avvicinare quando bisogna stare distanti, non sarebbe stato male. Fortuna che alla fine è tutto un gioco.