Spider-Man: No Way Home apre al Multiverso, dubbi e caos nel primo trailer

Fin dal suo annuncio, Spider-Man: No Way Home ha avuto una presa straordinaria sui fan de La Casa delle Idee e questo hype si è alimentato nel tempo, dettaglio dopo dettaglio, tra un'immagine dal set e un'apparizione di un attore inaspettato durante le riprese del lungometraggio. Così siamo giunti alla "rivelazione" più clamorosa di tutte su Spider-Man: No Way Home, ovvero alla possibilità di vedere concretizzato sul grande schermo il concetto di Multiverso nel modo più spettacolare (e anche commerciale) possibile.



Tra alleanze fra villain e la presenza di più Peter Parker, sempre più indizi hanno alimentato questa tesi, con casting misteriosi come quelli di Alfred Molina (Dr. Octopus) e Jamie Foxx (Electro), provenienti dallo Spider-Man di Raimi e da quello di Webb, e delle voci non confermate di apparizioni più o meno vistose di Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Finalmente, dopo tanta attesa, è arrivato il primo teaser trailer del lungometraggio, che è stato anticipato da dei recenti leak online. Il filmato è pieno di sorprese che vedremo passo passo nella nostra analisi dedicata (ovviamente piena di spoiler), tra fughe dalla realtà quotidiana e un salto nel Multiverso, quest'ultimo in grado di regalarci delle situazioni totalmente insolite.



Spider-Man: No Way Home e le responsabilità dell'essere un supereroe

Il teaser trailer di Spider-Man: No Way Home si apre ricollegandosi a quanto accaduto nel finale e nella scena post-credits di Spider-Man: Far From Home, con Mysterio che, prima di morire per mano dell'Arrampicamuri, ha rivelato a tutti l'identità di Spider-Man. Ciò ovviamente ha stravolto completamente la vita di Peter Parker e dei suoi amici e familiari: la relazione con MJ, nonostante sia iniziata da poco, è messa a dura prova, le altre persone vicine al protagonista invece sono considerate dei complici del suo gran segreto.



In tutta questa prima parte, riecheggiano fortemente le parole dello zio Ben, che in un'altra versione di Spider-Man ha saggiamente rivelato a suo nipote Peter che "da grandi poteri derivano grandi responsabilità" e nonostante tale monito, il nostro eroe più che accettare le conseguenze e il duro peso di essere un supereroe decide di fare la scelta più semplice, ma al tempo stesso più complicata: fuggire e cercare di rimediare all'errore, provando a tornare nell'anonimato.

Probabilmente, in circostanze diverse, il ragazzo avrebbe reagito con maggiore raziocinio, ma la scomparsa del suo mentore Tony Stark è ancora un enorme fardello che non è riuscito a superare con maturità, sentendosi privo di una guida che lo sappia indirizzare con saggezza.



Doctor Strange è la scintilla del Multiverso

Ecco che quindi, all'interno di Spider-Man: No Way Home, il Dottor Stephen Strange diventa a tutti gli effetti il nuovo maestro di vita di Peter Parker, rivelandosi apparentemente più irrazionale e meno logico di quanto ci si potrebbe aspettare dal saggio e potente stregone di casa Marvel.



Il protagonista, infatti, chiede al suo magico alleato di cambiare la realtà, facendo in modo che la scoperta della sua identità segreta sia solo un cattivo ricordo. Strange accetta e il risultato è assolutamente imprevedibile, folle, caotico ed eccessivamente problematico, andando un po' in controtendenza con il ruolo del personaggio (che questa azione sia dettata da una volontà ben precisa di Strange come in Avengers: Endgame?) L'incantesimo del supereroe è la scintilla che fa esplodere il Multiverso, portando nel mondo del film tre vecchie conoscenze dell'Arrampicamuri ovvero il Dr. Octopus (Alfred Molina) e Green Goblin (Willem Dafoe?) provenienti entrambi dallo Spider-Man di Sam Raimi più Electro (Jamie Foxx) da The Amazing Spider-Man 2 di Marc Webb.

Nel teaser non si menzionano altre versioni di Spider-Man stesso, ma è lecito pensare che questa rivelazione potrebbe essere tenuta in sospeso per altri filmati successivi. A livello visivo, quello che appare sorprendente, una volta sdoganato il Multiverso, è che sembra di vivere due film in uno: Spider-Man e Doctor Strange insieme.



Dal primo, ovviamente, derivano tutta la linea narrativa e i personaggi; dal secondo l'estetica vertiginosa, surreale, ricca di alterazioni della realtà e delle ambientazioni. Vedremo poi se tale commistione sarà equilibrata degnamente all'interno della pellicola vera e propria.



Tanta carne al fuoco, ma anche tanti dubbi

È evidente che Spider-Man: No Way Home, da quello che si è visto nel teaser, abbia davvero molto da raccontare, sia sul piano narrativo che su quello più strettamente tecnico e artistico. I Marvel Studios hanno deciso di rischiare, portando sul grande schermo una storia complessa, sfaccettata, ma anche delicata in molte sue componenti. Il primo dubbio che sorge spontaneo riguarda l'eccessivo fanservice che questo film sembra veicolare: abusare troppo di un simile fattore, se consente di "giocare facile" con gli appassionati, rischia di diventare uno strumento fin troppo artificiale, portando a scelte dettate più dagli incassi che dall'esigenza creativa degli sceneggiatori e del regista.



A questa incognita si aggiunge anche un possibile problema contenutistico: Jon Watts sarà riuscito a gestire degnamente tutto questo materiale narrativo senza sfociare in un calderone ricco di ingredienti, ma privo di un'anima identitaria forte? Ovviamente sappiamo ancora molto poco per giungere a delle conclusioni, ma è anche giusto sottolineare quelli che potrebbero essere dei problemi effettivi della realizzazione.



Tenere il pubblico sulle spine si è rivelata una mossa vincente?

In conclusione, al di là delle motivazioni che vi stanno dietro, la scelta di non pubblicare il trailer di Spider-Man: No Way Home si è rivelata un ottimo strumento di marketing e comunicazione, veicolando da alcuni mesi l'attenzione mediatica.



Ogni giorno i fan si sono attaccati a un singolo dettaglio, a un nuovo giocattolo, a una dichiarazione o a delle voci di corridoio pur di rimanere ancorati al desiderio di vedere effettivamente il lungometraggio su schermo, mentre ovviamente attendevano il filmato vero e proprio.

Poco da dire: questo silenzio stampa ha funzionato sulla carta efficacemente, anche se tutto questo incredibile mistero sta contribuendo a creare delle aspettative enormi nei confronti del prodotto finale. L'hype è infatti un'arma molto potente, ma non è semplice da destreggiare: basta poco e l'intero costrutto tirato su dalle aspettative cade come un fragile castello di vetro.