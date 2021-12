Spider-Man e New York, l'eterno amore tra l'Uomo-Ragno e la Grande Mela

Cos'è che definisce un eroe? È una domanda sulla quale ci siamo spesso soffermati in passato, e la risposta ha sempre trovato spunti d'approfondimento differenti. Ragionando ad esempio sull'ultimo Spider-Man: No Way Home di Jon Watts, ci siamo prima chiesti se i cattivi di Spider-Man No Way Home siano efficaci, poi abbiamo ragionato sulla lezione di etica di Spider-Man No Way Home, arrivando alla conclusione che a determinare l'Uomo e il Ragno è la crasi delle scelte del protagonista, e dunque anche il suo rapporto con il nemico.



Elemento fondamentale che non avevamo messo in risalto nella nostra analisi in più punti è però la Città, intesa come grande organismo urbano da proteggere e sfruttare, parte essenziale per la formazione di un supereroe. Potremmo discutere per ore dell'importanza di Gotham City per Batman, così come potremmo dilungarci a lungo sul significato che Metropolis ha per Superman, ma qui siamo in casa Marvel e non DC, e dalle parti della Casa delle Meraviglie mai nessuna città ha giocato un ruolo cardine nella definizione di un eroe come New York City per Spider-Man.



In Detective Comics, tra Golden e Silver Age, durante la forgiatura dei personaggi principali del loro parterre fumettistico si arrivò alla conclusione di inventare da zero delle metropoli inesistenti (con richiami reali), legandole però in questo modo indissolubilmente al protagonista designato. Un po' per distinguo, un po' per necessità, alla Marvel si scelse invece di inserire in un contesto conosciuto supereroi straordinari, senza particolareggiare più di tanto la relazione tra Città ed Eroe. Tranne per Peter Parker e New York. [ATTENZIONE, POSSIBILI SPOILER A SEGUIRE]



Grattacieli e grattacapi

Stan Lee e Steve Ditko non scelsero New York per particolari motivi, ma un uomo con dei poteri da ragno necessitava per forza di cose di un conglomerato urbano abbastanza denso e ricco di grattacieli in cui muoversi senza problemi.

L'agilità di Spider-Man è strettamente correlata all'utilizzo che fa delle sue ragnatele, e anche negli spostamenti aerei ambientare le sue avventure in periferia o in città troppo dispersive in termini di skyline (prendiamo ad esempio Los Angeles) non avrebbe aiutato a caratterizzare al meglio il personaggio e le sue abilità tanto straordinarie e specifiche. La Grande Mela appariva all'epoca (stiamo parlando degli anni '60) come la scelta ottimale, e infatti nel tempo, a differenza dei suoi altri colleghi Avengers, Spider-Man viene ancora oggi identificato come il supereroe di New York City, quando personaggi del calibro di Iron Man o Hulk non hanno di fondo una vera e proprio città d'appartenenza che arrivi addirittura a caratterizzarli. Ovviamente, nelle rispettive trasposizioni cinematografiche, l'elemento newyorkese è sempre apparso basilare, dai film di Sam Raimi a quelli di Marc Webb, passando ovviamente per la trilogia più recente di Jon Watts. A loro modo, però, le rispettive città e il rapporto con i rispettivi Spider-Man sono stati adattati sul grande schermo in maniera unica e diversa, anche se di fondo è sempre rimasto critico e capitale il ruolo caotico e dispersivo e criminale di New York nella crescita super-formativa di Spidey.



A seconda delle scelte cinematografiche del caso, la metropoli ha sempre cambiato forma. Nei film di Raimi è sempre apparsa come labirintica e un po' decadente, anche se maestosa, mentre nei The Amazing Spider-Man decisamente più moderna, dalle geometrie curiosamente meno specifiche e caratteristiche, quasi fosse una città a volte diversa dalla New York che tutti noi conosciamo, al netto di una resa fotografica agli antipodi rispetto a quella di Raimi, comunque ancora una volta distante delle atmosfere inconfondibili del fumetto.

Il Queens vissuto nel primo Spider-Man con Tobey Maguire è poi qualcosa di estremamente marginale, data la scelta di trasferire immediatamente l'azione al centro della Grande Mela, spostando l'attenzione dal Peter adolescente a quello universitario a stretto giro, dopo appena la prima parte del film. Questo si traduce in una New York City vissuta appieno ed esplorata in tutta la sua magnificenza già dagli inizi, come poi accadeva anche nella dilogia con Andrew Garfield, solo lasciando vivere a Peter, e dunque a Spider-Man, il suo lato teen molto più a lungo - fino a metà del secondo capitolo.



L'importanza della Grande Mela

A sfruttare oggettivamente meno ma concettualmente meglio l'importanza della città per l'evoluzione di Spidey è invece la trilogia di Jon Watts, che sceglie di addentarsi più a fondo nell'adolescenza di Peter e di tenere per questo i grattacieli newyorkesi più a debita distanza dai grattacapi del Queens dell'amichevole Spider-Man di quartiere. In Homecoming è la city manhattiana è molto lontana, mentre in Far From Home c'è la coraggiosa e intrigante idea di allontanare addirittura per intero Spider-Man dalla sua comfort zone newyorkese, trascinandolo in Europa.

Mentre per altri supereroi non sarebbe un problema, agendo di base come paladini della Terra senza "fissa dimora", per Spidey questa decisione ha suscitato diverse polemiche proprio per quanto detto in apertura: Spider-Man nel canone marveliano È New Yory City. Serviva alla causa, però, alla continuity del MCU e alla sua stessa formazione, e infatti una volta accettato il proprio ruolo da supereroe, Chris McKenna e Jon Watts lo fanno finalmente svolazzare al centro della Grande Mela, tra lo skyline della metropoli. Come poi specificato nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, nel film attualmente al cinema c'è il passo definitivo. L'azione è sostanzialmente centrata solo ed esclusivamente a New York, nel cuore stesso della grande città, della quale vengono mostrati più spazi e più luoghi.



Il combattimento finale, addirittura, è ambientato sul simbolo stesso della megalopoli, la Statua della Libertà, che viene in conclusione spogliata dell'impalcatura che la imprigionava per mostrarsi in tutta la sua magnificenza e splendore (qui parliamo della trama e del finale di Spider-Man No Way Home). È però quando la Grande Mela ci viene mostrata nel periodo natalizio (che condivide con Hawkeye su Disney+), cioè al massimo della sua iconicità, che anche Spider-Man raggiunge il picco più alto della sua rappresentazione cinematografica, definitivamente formato, con un costume perfettamente in linea alle sue origini fumettistiche (ma con piglio moderno) e la concreta volontà di muoversi come un ragno supereroe nella tela metropolitana di una delle città più popolose al mondo, la sua amata New York City.