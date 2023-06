Spider-Man: Miles Morales arriva in live action, farà parte del MCU?

Mentre Spider-Man Across the Spider-Verse sbanca al botteghino, Sony si è decisa a far fare a Miles Morales il "salto" verso il live-action. Durante la premiere di Spider-Man Across the Spider-Verse, infatti, la produttrice Amy Pascal, omologo di Kevin Feige per il Ragno-Verso, ha svelato che Sony sta lavorando a un film su Miles Morales con attori in carne e ossa. Una notizia-bomba, sganciata peraltro in piena campagna promozionale per Across the Spider-Verse, rischiando così di passare inosservata ai fan. Le parole di Pascal, se confermate da Sony, siglerebbero l'arrivo di Miles Morales anche in versione live-action, oltre che animata: si tratterebbe della prima apparizione "dal vivo" per l'Uomo Ragno del Queens, che così si affiancherebbe al Peter Parker che già conosciamo e amiamo, interpretato da Tom Holland.



Tanti sono però gli interrogativi ancora aperti: per esempio, non sappiamo quando uscirà il film dedicato al giovane Miles, né quale storia deciderà di adattare. Nemmeno sappiamo se la pellicola farà parte dell'MCU o meno, né tantomeno se il suo protagonista sarà lo stesso che abbiamo già visto nella trilogia animata del Ragno-Verso. Ma come potrebbe essere un film di Spider-Man con Miles Morales per protagonista?



Dentro il MCU o fuori dal MCU?

La prima domanda che dobbiamo porci è se la pellicola farà parte del MCU o meno. Per ora possiamo fare solo speculazioni, ma a nostro avviso le probabilità che Miles debutti direttamente nel Marvel Cinematic Universe (o almeno anche nel MCU) sono piuttosto elevate.

D'altro canto, già in Spider-Man Homecoming scopriamo che Miles Morales esiste nell'universo dell'Uomo Ragno di Tom Holland. Come alcuni ricorderanno, nella pellicola compare Prowler, interpretato da Donald Glover: in Spider-Man Homecoming il villain è ancora acerbo, poco più di teppista di strada, e viene rapidamente neutralizzato da Spidey. Tuttavia, in una breve sequenza possiamo scorgere Prowler al telefono con il nipote, che ovviamente è Miles Morales. Si tratta di una scena del tutto superflua per la trama del film, chiaramente pensata per introdurre silenziosamente Prowler e Miles nel Ragno-Verso e nel MCU. Con la ricomparsa di Prowler in un cameo di Spider-Man Across The Spider-Verse, questa volta con tanto di tuta ad alta tecnologia, le possibilità che Sony e Marvel riprendano la storyline interrotta nel 2017 sembrano piuttosto elevate: utilizzando quest'ultima, inoltre, si potrebbero anche porre le basi per un rapporto diretto tra Peter Parker e Miles Morales, che potrebbe portare i due Uomini Ragno a combattere insieme in futuro (magari già in Avengers: Secret Wars?).



L'altra ragione per la quale siamo convinti che Miles Morales arriverà nel MCU è... Venom. O meglio, non tanto Venom in sé, ma ciò che il Simbionte rappresenta per le intersezioni tra Ragno-Verso e Marvel Cinematic Universe. Il personaggio di Tom Hardy è arrivato (brevemente) su Terra-616 durante gli eventi conclusivi di Spider-Man: No Way Home: lo scopo della breve "incursione" del Simbionte nel MCU era quello di porre le basi per una trasformazione di Peter Parker nel nuovo Venom. O meglio, nell'unico Venom di casa Marvel, per il momento (visto che quello di Tom Hardy è tornato nel suo universo di partenza). Benché dubitiamo che già Spider-Man 4 esplori questa storyline, sappiamo che Tom Holland dovrebbe tornare per altri tre film sull'Uomo Ragno, uno dei quali potrebbe vederlo entrare a contatto con il Simbionte e impazzire, per poi essere salvato dall'intervento di un altro Spidey, ovvero Miles Morales.

In tal senso, non ci stupirebbe che, durante gli eventi di Spider-Man 4, Peter conosca Miles e, dopo averne scoperti i poteri, decida di fargli da mentore (o quantomeno da amico, vista la giovane età dell'eroe interpretato da Tom Holland). In generale, il caso di Venom ci mostra che, dopo anni di burrasca tra Sony e Marvel per contratti e diritti, ora le due major stanno collaborando attivamente sulle proprie IP: mentre Venom e Spider-Man sono "a cavallo" tra Ragno-Verso e MCU, Marvel ha già confermato che gli eventi di Spider-Man Across the Spider-Verse non passeranno inosservati su Terra-616. Il prossimo passo per cementare tale collaborazione non può che essere l'arrivo di Miles Morales nell'universo cinematografico della Casa delle Idee.



Un'attesa ancora lunga

Ci sono però anche altre possibilità per un debutto di Miles Morales nel MCU e per un suo passaggio al live-action. La prima è che, sulla falsariga della mescolanza di stili grafici già visti in Spider-Man: Un Nuovo Universo e Across the Spider-Verse, sul finire di Beyond the Spider-Verse (che concluderà la trilogia animata di Miles), il protagonista, semplicemente, diventi un personaggio in carne e ossa, magari durante una scorribanda in uno dei tanti mondi live-action del Multiverso, come Terra-616 e Terra-838. In questo caso, l'attore che interpreterà Miles Morales dal vivo sarà ancora una volta Shameik Moore, che già prestato la voce (e il volto) a Spidey nei tre film di Sony Animation.



La conclusione della trilogia animata del Ragno-Verso, inoltre, potrebbe dare il là a tanti nuovissimi archi narrativi, portando ad un'"esplosione" del Ragno-Verso simile a quella post-Avengers: Endgame nel MCU: tra il film di Miles Morales già confermato, le serie TV di Spider-Man Noir e Silk e la nuova trilogia del Peter Parker di Tom Holland (insieme ai due spinoff animati Freshman Year e Sophomore Year), la carne al fuoco nel Ragno-Verso sarà tantissima nei prossimi anni, e le possibilità per una continua intersezione su scala multiversale degli uomini e delle donne-ragno sembrano esserci tutte (se non altro perché proprio su questa premessa si basano Across The Spider-Verse e Beyond The Spider-Verse).



Altra questione è quella del "quando". Quando arriverà Miles Morales in live-action al cinema? Difficile dirlo con certezza, almeno per il momento. Facendo qualche speculazione, possiamo ipotizzare che il debutto cinematografico "in carne e ossa" di Miles non avverrà prima del 29 marzo 2024, quando in sala uscirà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che concluderà la trilogia animata sull'Uomo Ragno del Queens.

Prima di allora, sul grande schermo dovrebbero arrivare Kraven The Hunter, Madame Web e (forse) El Muerto, salvo ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto: nessuno di questi film dovrebbe essere legato in qualche modo a Miles Morales. Dopo marzo 2024, invece, la scaletta delle uscite di Sony si fa molto più incerta: sappiamo che l'azienda sta lavorando su Hypno-Hustler e Venom 3, il primo peraltro con Donald Glover per protagonista, mentre sempre dopo Beyond the Spider-Verse arriveranno il film su Spider-Woman e le serie su Spider-Man Noir e Silk. Dove potrebbe collocarsi un film standalone su Miles, in questo mare di uscite? A nostro avviso non prima del 2025. O meglio, non prima del 28 agosto 2025, quando Spider-Man 4 uscirà al cinema e, forse, ci mostrerà il primo incontro tra Peter Parker e il suo giovane comprimario. A questo punto, una release a cavallo tra il 2026 e il 2027 sembra più che probabile, proprio in tempo per vedere Miles combattere accanto agli Avengers su Battleworld!