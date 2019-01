Spider-Man Far From Home, ecco Mysterio: l'analisi del primo trailer

"Voglio solo andare in gita con i miei amici: l'Europa non ha bisogno di un amichevole Spider-Man di quartiere". Questo il pensiero candido del nostro amato Peter Parker all'inizio del trailer di Spider-Man: Far From Home, mentre si prepara a partire con i suoi compagni alla volta delle più belle capitali europee. Vuole sentirsi anche lui normale, come un adolescente comune, divertirsi, spassarsela e visitare il mondo, lasciando per una volta le responsabilità a casa. Dopotutto ci troviamo in un Universo post-Endgame, successivo agli eventi che dovrebbero rivoluzionare il Marvel Cinematic Universe per come lo conosciamo oggi: il momento migliore per salutare New York City e prendersi una meritata pausa, impossibile che possa ricapitare qualcosa di problematico in così poco tempo, giusto?

Sbagliato. I guai sono sempre all'ordine del giorno, anche quando non si è nella propria città, anche dopo un rocambolesco salvataggio dell'Universo intero e un ritorno in vita dalla Decimazione - un po' il segreto di pulcinella, ormai.

I cattivi non dormono mai, neanche quando i supereroi sono in viaggio, ed è così che il teaser di Far From Home ce ne presenta addirittura quattro, di villain insonni. Forse cinque, ma è tutto da vedere.

Elementali, Spidey!

Partiamo innanzitutto da quelli sicuri, che come già rivelato a metà dicembre dopo il Panel al Brasil Comic-Con sono i cosiddetti Elementali. Questo gruppo di super-cattivi è infatti la causa della chiamata in servizio di Spider-Man durante il tour europeo, nel mentre del quale il nostro eroe ha due soli obiettivi: provarci con la compagna Michelle Jones (Zendaya) e rilassarsi. Sulle tecniche d'approccio con MJ (che però non è "quella" MJ, ricordiamolo!) abbiamo delle piccole anticipazioni, specie nel trailer italiano, dove vediamo Peter dirle quanto sia "bella" per poi sbirciare velocemente quella che dovrebbe essere una loro prima passeggiata "romantica" in quel di Praga - almeno giudicando l'architettura degli edifici alle loro spalle. Che possa arrivare un primo bacio o la nascita di un giovane amore, è tutto da vedere, ma una cosa è sicura: per quanto riguarda il rilassarsi non andrà poi così bene.

Spostandosi infatti da una capitale all'altra, da Londra a Venezia, Peter dovrà vedersela con la minaccia degli Elementali, personaggi apparsi per la prima volta nel 1974 in Supernatural Thrillers e che hanno incrociato le strade sia con Spidey che con Mrs. Marvel, ovvero Captain Marvel. Questi sono dei villain capaci di mutare i loro corpi, dominando quattro principali elementi: fuoco, acqua, terra e aria. Il trailer, per quanto breve e introduttivo, non lascia molto all'immaginazione per quanto riguarda i poteri di queste nemesi, anzi, si può già capire dove apparirà ognuna di loro.

A Londra, Spider-Man dovrà affrontare infatti quello che dovrebbe essere il capo del quartetto, Hellfire, dominatore del fuoco. Vediamo Peter con il nuovo costume rosso e nero fiondarsi in picchiata sul Tower Bridge in fiamme, anche se non è detto che in ognuna delle città comparirà uno solo degli Elementali, date anche le altre sequenze mostrate nel trailer. A Venezia, comunque, è sicuro comparirà Hydron, dominatore dell'acqua, che è anche il più presente nel filmato.

Ci sono poi Berlino, Praga, le Alpi Svizzere e Roma, almeno stando ai timbri e agli adesivi che ha in faccia Spider-Man nel poster ufficiale, quindi la gita sarà decisamente molto lunga e avrà quasi certamente dei risvolti interessanti, anche rispetto agli stessi Elementali. Nel filmato, insieme agli altri due compagni, compare anche Magnum, dominatore della terra e dei minerali, che vediamo combattere contro Nick Fury (Samuel L. Jackson) e quella che di spalle sembra proprio essere Maria Hill (Cobie Smulders). L'unica a non essere fisicamente pervenuta è la sola donna del quartetto di villain, Zephyr, dominatrice dell'aria - anche se potrebbe essere parte della tempesta sopra il Tower Bridge.

Il perché di un loro attacco così capillare a livello europeo non è purtroppo ancora chiaro, ma tutto potrebbe essere spiegato da una teoria-rumor interessante e verosimile, ovvero che dietro agli Elementali si nasconde in realtà Mysterio (Jake Gyllenhaal).



Trucchi

Dopo tanta attesa, oltre a regalarci il ritorno di Spidey in un'avventura stand-alone (anche se ormai si fa per dire), il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Far From Home ci mostra finalmente anche il Mysterio di Jake Gyllenhaal in azione, con tanto di iconico casco di vetro e uso dei suoi trucchi scenici. Sì perché, per chi non lo sapesse, Mysterio non ha in realtà alcun super potere se non quello delle sue illusioni, che sfrutta in battaglia riuscendo ad esempio a volare, lanciare raggi energetici o anche a scomparire - tutti elementi che vediamo anche nel filmato. Da un punto di vista puramente estetico, ora che abbiamo un primo sguardo ufficiale, il personaggio interpretato da Gyllenhaal è praticamente perfetto, identico alla sua controparte fumettistica. Vederlo combattere contro l'elementale Hydron con il suo repertorio di "magie" è assolutamente magnifico, contando anche un rendering visivo della battaglia molto avvincente - che dovrà subire ancora dei ritocchi in fase di post-produzione.

Al suo arrivo a Venezia, Mysterio esclama rivolto a Peter: "È meglio che ne stai fuori", lanciandosi poi in un attacco energetico contro il nemico, presentandosi in definitiva come uno dei buoni... o almeno è quello che Jon Watts e gli sceneggiatori vogliono farci credere. È infatti probabile che Mysterio possa essere o il creatore di questi Elementali, sentendosi dunque in dovere di fermarli per non rovinare i suoi futuri piani, o che sia il loro capo e quindi il villain principale.

Il perché di un scelta simile è ancora un... mistero - passateci il termine -, ma guardando anche alla storia fumettistica del personaggio, forse tutto questo potrebbe essere un piano ben più grande e congegnato per illudere il mondo di aver trovato un altro supereroe, salvo poi tradire al momento opportuno.

Vada come vada, in Spider-Man: Far From Home vedremo collaborare per un bel pezzo Peter e Mysterio, nella speranza di assistere a uno spettacolo ben più grande ed entusiasmante di Homecoming, senza però dimenticare l'anima adolescenziale che permea con intelligenza e ironia il franchise. Per ora, però, Far From Home è ancora lontano dalla sua uscita.