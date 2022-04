Da Spider-Man a Drive my car: i migliori Blu-ray e DVD di aprile 2022

Pur uscito sconfitto dalla corsa ai cosiddetti Oscar popolari, battuto a sorpresa da produzioni firmate Zack Snyder, Spider-Man: No Way Home ha conquistato il pubblico come dimostra lo straordinario successo al botteghino e ora è pronto a fare faville anche nel mercato home-video: senza dubbio è il titolo più atteso di aprile.



Ma il quarto mese dell'anno offre altri titoli degni di nota, con l'uscita in dvd e blu-ray di film che hanno catalizzato l'attenzione negli ultimi mesi e settimane. Da Una famiglia vincente - King Richard, con Will Smith in guerra con l'Academy, al ritorno su grande schermo di Diabolik per mano dei Manetti Bros., dall'Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh al nuovo corso/omaggio di Scream fino al magistrale Drive my Car, premio Oscar per il miglior film straniero, le proposte non mancano di certo, sia per il grande pubblico che per il cinefilo più incallito. E voi cosa comprerete?

Diabolik (1 aprile)

La pellicola è ispirata al terzo numero della serie di fumetti dedicati al criminale mascherato, in cui debuttò la sua co-protagonista, Eva Kant. Ci ritroviamo dunque a Clerville negli anni '60, dove si aggira un ladro che ha appena compiuto un furto. Diabolik è sfuggito a bordo della sua Jaguar E-type, e si è messo subito alla ricerca di un'ereditiera che porta con sè un inestimabile diamante: Lady Kant. La bellezza della donna è tuttavia il punto debole del ladro, per cui l'ispettore Ginko dà vita a un piano infallibile: riuscirà Diabolik a sfuggirgli anche questa volta?

Il film dei Manetti Bros dedicato al celebre personaggio creato dalle sorelle Giussani ha diviso pubblico e critica - leggete qui la nostra recensione di Diabolik - ma già due sequel sono in programma. Non tornerà però Luca Marinelli, qui protagonista nei panni dell'infallibile ladro con a fianco una splendida "partner in crime" del calibro di Miriam Leone.

Clifford - Il grande cane rosso (7 aprile)

La piccola Emily Elizabeth (Darby Camp) riceve come regalo da uno stravagante e magico signore (John Cleese), un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore. Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento di New York.

Mentre sua mamma (Sienna Guillory) è fuori citta per lavoro, Emily e il suo divertente ma impulsivo zio Casey (Jack Whitehall) si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la Grande Mela. Basato su uno dei racconti più amati di sempre, Clifford insegnerà al mondo come amare senza mezze misure.



Una famiglia vincente - King Richard (7 aprile)

Una Famiglia Vincente - King Richard ripercorre la vita di Richard Williams, un padre imperterrito che ha contribuito a formare due delle atlete più dotate di tutti i tempi, che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre. Will Smith, premiato con l'Oscar per la sua interpretazione - in una notte che verrà ricordata anche per lo spiacevole alterco con Chris Rock - interpreta Richard, sotto la direzione di Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men).

Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California, al palcoscenico mondiale, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante - leggete qui la nostra recensione di Una famiglia vincente - King Richard - mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell'incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l'impossibile e avere un impatto sul mondo.

Spider-Man: No way home (12 aprile)

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Il cinecomic più atteso degli ultimi mesi - titolo condiviso con il Batman di Matt Reeves - ha permesso tramite l'introduzione del Multiverso di vedere tutti e tre gli Spider-Man cinematografici in contemporanea su grande schermo, oltre ad amati villain provenienti dal passato del personaggio. Potete leggere qui la nostra recensione di Spider-Man: No way home.

Assassinio sul Nilo (13 aprile)

L'affascinante ereditiera Linnet Ridgeway è appena convolata a nozze con il fidanzato della sua migliore amica Jacqueline de Bellefort. Per il loro viaggio di matrimonio, gli sposi optano per una crociera in battello sul Nilo, dove avviene una tragedia, con la misteriosa morte di Linnet. La sera prima era stata proprio Jacqueline a ferirla con un colpo di pistola in un impeto di rabbia, prima di essere sedata con una dose di morfina che l'ha lasciata priva di sensi fino al mattino successivo. Ma allora chi può aver ucciso la neo-sposa? A bordo dell'imbarcazione si trova anche il celebre detective Hercule Poirot, che comincia ad indagare e a cercare il colpevole tra i vari passeggeri, ognuno dei quali aveva un conto in sospeso con la vittima.

Il nuovo capitolo con protagonista l'amato personaggio nato dalla penna di Agatha Christie, ancora una volta diretto e interpretato da Kenneth Branagh, può vantare nuovamente un cast d'eccezione che comprende, tra gli altri, Gal Gadot, Rose Leslie, Annette Bening, Emma Mackey, Letitia Michelle Wright, Sophie Okonedo e Tom Bateman. Potete leggere qui la nostra recensione di Assassinio sul Nilo.

Scream (21 aprile)

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley) tornano a interpretare i loro ruoli iconici in Scream insieme a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar. Un'altra amatissima saga fa ritorno sul grande schermo, orfana del compianto creatore Wes Craven. Ma la presenza del cast originale affascina sicuramente gli storici appassionati e Ghostface è pronto a conquistare anche le nuove generazioni, come potete leggere nella nostra recensione di Scream.

Drive my car (27 aprile)

Un intenso film dell'anima, in viaggio tra le strade di Hiroshima ma anche nelle solitudini dei suoi protagonisti. Ispirato alla raccolta di racconti Uomini senza donne di Haruki Murakami, il film narra la storia di Yûsuke (Hidetoshi Nishijima), attore e regista che, dopo aver perso la moglie Oto (Reika Kirishima), si trasferisce a Hiroshima per mettere in scena l'opera teatrale tratta da Zio Vanja di Cechov.

Attraverso il testo, il rapporto con gli attori e, soprattutto, con quello con la ragazza che gli fa da autista, Misaki (Tôko Miura), Yûsuke riuscirà finalmente a elaborare il suo lutto e scendere a patti con i traumi del suo passato. Il vincitore dell'Oscar come miglior film straniero è un'opera che non si dimentica nelle tre ore di durata, che riescono a trasmettere un ampio range di emozioni. Il film ci ha estremamente convinto, come potete leggere nella nostra recensione di Drive my car.

Le altre uscite di aprile 2022

Il primo aprile escono il thriller The Survivalist, con Jonathan Rhys Meyers e John Malkovich, il dramma francese Stringimi forte, la favola ambientalista Vicky e il suo cucciolo e il teso thriller con protagonista Liam Neeson L'uomo dei ghiacci - The ice road.



Il 7 è il turno del controverso La scuola cattolica, adattamento dell'omonimo romanzo di Edoardo Albinati e del musical cartoon Sing 2, mentre il 12 arrivano il francese Illusioni perdute e l'intenso Sull'isola di Bergman. Il 14 ecco 7 donne e un mistero, versione italiana del classico di Ozon, il 20 invece escono l'action sci-fi coreano The Clone - Chiave per l'immortalità, il thriller con Bruce Willis Fortress, il prequel La befana viene di notte 2 - Le origini - con Monica Bellucci che prende il posto di Paola Cortellesi - e la commedia drammatica con Javier Bardem Il capo perfetto.



Il 21 aprile tocca al magnifico Un eroe di Asghar Farhadi e il 27 alla spy-comedy con Jean Dujardin Agente Speciale 117 Al servizio della Repubblica - Missione Cairo.