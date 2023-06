Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, come sarà? Tante ipotesi e un dubbio

Mentre Spider-Man Across The Spider-Verse continua la sua gara al box-office, con un successo apparentemente inarrestabile, sono sempre più numerosi i fan che si domandano come sarà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo capitolo della trilogia animata di Miles Morales e del Ragno-Verso. Già sappiamo che Beyond The Spider-Verse concluderà le avventure animate dell'arrampicamuri del Queens, mentre la sua uscita dovrebbe essere fissata a tra meno di un anno: 29 marzo 2024, secondo le informazioni ufficiali diffuse da Sony negli ultimi mesi. Tuttavia, pensando a come finisce Spider-Man Across The Spider-Verse e complice la mancanza di leak e di rumor sul suo sequel, farci un'idea di come sarà l'epico capitolo conclusivo della saga di Miles Morales è ancora difficile. Noi di Everyeye, però, abbiamo raccolto tutti i rumor, le indiscrezioni e le velate conferme da parte degli autori della pellicola: ecco dunque tutto ciò che sappiamo su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse!



Una questione personale

Prima di iniziare il nostro approfondimento, vi consigliamo dare un'occhiata alla nostra analisi del finale di Spider-Man Across The Spider-Verse, che si occupa proprio delle poche scene del film appena uscito che ci anticipano i contenuti del suo seguito.

Al momento, il "nostro" Spider-Man si trova su Terra-42, l'Universo da cui proviene il ragno che lo ha morso (donandogli i suoi superpoteri). Qui, il protagonista è fatto ostaggio da Prowler, che non è una variante di suo zio Aaron, ma lo stesso Miles Morales in versione "malvagia". In questa alternativa della Terra, infatti, non è mai esistito alcun Uomo Ragno e il crimine sembra essersi impossessato di New York. Intanto, Gwen Stacy ha assemblato un team di soccorso, che si è già messo sulle tracce del protagonista. La Spider-Society, capeggiata ancora da Spider-Man 2099, è a sua volta alla spasmodica ricerca del ragazzo, ma si trova sulla sua Terra originaria, ossia Terra-1610: lo scopo dei ragni "cattivi" è quello di impedire che il protagonista salvi suo padre da morte certa per mano della Macchia, il villain della pellicola. La dipartita di Jefferson Davis è un "evento canonico", che deve verificarsi per forza di cose, senza il quale l'Universo di Miles rischierebbe di implodere su se stesso (come è già successo con il mondo di Spider-Man India, Mumbattan). Infine, La Macchia sta vagando nel Multiverso alla ricerca della famiglia dello stesso Miles, che incolpa per la sua trasformazione in un essere ormai completamente de-umanizzato.



Queste sono tutte le linee narrative lasciate aperte da Across The Spider-Verse e che sicuramente verranno portate a termine dal suo seguito, occupando buona parte della sua trama. Tuttavia, siamo certi che il finale del film animato arrivato in sala un paio di settimane fa non abbia detto proprio tutto: le dichiarazioni dei registi di Spider-Man Beyond The Spider-Verse hanno anticipato che vedremo un Miles Morales molto più emotivo di quello delle prime due pellicole. Nello specifico, Kemp Powers, Joaquim Dos Santos e Justin K. Thompson hanno spiegato che Miles si sentirà in colpa per il destino riservato a Terra-42: in quel mondo, infatti, Peter Parker è morto e nessuno Spider-Man è mai esistito.

La colpa di questi eventi risiede in Miles, o quantomeno nel fatto che Miles sia stato morso dal ragno radioattivo destinato allo Spidey di Terra-42, trasportato su Terra-1610 da un esperimento di Jonathan Ohnn, che poi è diventato ciò che conosciamo come La Macchia. L'esperimento di Ohnn, voluto da Kingpin e strettamente collegato agli eventi di Spider-Man: Un Nuovo Universo, ha dato uno scossone a due universi differenti: da una parte abbiamo Terra-42, rimasta senza il suo eroe e sprofondata nel caos; dall'altra, invece, c'è Terra-1610, dove la nascita dello Spidey di Miles Morales è avvenuta solo a causa della morte di Peter Parker, deceduto proprio per aver salvato Miles (come ci spiega Spider-Man 2099 in Across The Spider-Verse).



Questi eventi sono un doppio fardello per Miles Morales, che non potrà lasciare Terra-42 a cuor leggero nelle mani di una versione malvagia di se stesso.

Per questo, siamo certi che parte di Beyond the Spider-Verse servirà proprio a "trasformare" Prowler-Miles in un nuovo Spider-Miles. E poi, ovviamente, restano altre questioni in sospeso a cui non sappiamo ancora dare una risposta: davvero Jefferson Davis morirà per mano della Macchia? Cosa sono esattamente il "Canone" e gli eventi capaci di distruggerlo? Perché esistono? Tutte domande a cui Across The Spider-Verse dà una risposta sbrigativa, per giunta per bocca di Spider-Man 2099, che finora ci è sembrato molto più un villain che un eroe. Insomma, a nostro avviso Spider-Man: Beyond The Spider-Verse toccherà la questione del Multiverso, rivelandoci tanti segreti che il predecessore ha sapientemente omesso. Su questa stessa falsariga, speriamo anche che l'Uomo Ragno interpretato da Oscar Isaac riceva quanto più spazio a schermo possibile, e che le sue reali motivazioni e la sua vera storia vengano finalmente a galla. Analogamente, crediamo che Beyond The Spider-Verse si concentrerà sulle Spider-Persone che circondano Miles Morales e Gwen Stacy, dando più spazio a comparse finora tutto sommato "minori" e prive di sviluppo, come Spider-Punk, Scarlet Spider, Spider-Man India, Spider-Ham, Spider-Woman e Spider-Man Noir (soprattutto considerato che proprio Spider-Woman riceverà un film animato, mentre Spider-Man Noir diventerà una serie per Amazon Prime Video).



Una data d'uscita incerta

Al di là della trama di Beyond The Spider-Verse, però, sappiamo anche che il film concluderà la saga di Miles Morales, almeno in versione animata. Con un film live-action sullo Spider-Man di Miles appena annunciato da Sony, siamo certi che le avventure del giovane Uomo Ragno del Queens non si chiuderanno definitivamente, ma verranno semplicemente trasposte dal mondo animato a quello "reale". La nostra ipotesi è dunque quella che Miles Morales faccia il "salto" verso un lungometraggio in carne ed ossa dopo la sua brillante performance animata, e che entri a far parte del MCU, magari in tempo per Avengers: Secret Wars. Ovviamente, viene da sé che Beyond The Spider-Verse dovrà porre almeno le basi per questa virata, che potrebbe non piacere a tutti i fan (vista anche l'elevata qualità dei film animati del Ragno-Verso).

In realtà, le fondamenta per un salto di Miles Morales verso il MCU e un'interpretazione in carne ed ossa ci sono già tutte, almeno a livello logico: già sappiamo che Across The Spider-Verse si colloca nel Multiverso Marvel (come ci dimostrano i riferimenti al MCU), mentre i cameo in live action degli Spider-Man di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield ci fanno pensare che anche per Miles Morales ci sia in programma un roseo futuro in live-action. Addirittura, di recente si è molto parlato di intere sequenze "in carne ed ossa" tagliate da Across The Spider-Verse: che siano state tenute da parte per il sequel, anziché tagliate?



D'altro canto, il Multiverso di Spider-Man Across the Spider-Verse sembra essere stato realizzato ad hoc per rientrare nel più ampio MCU, mentre la partecipazione di Kevin Feige alla pellicola, benché da una posizione esterna, si sente tutta.

Ovviamente, però, sarà solo Beyond The Spider-Verse a confermare (o smentire) le nostre ipotesi. In tal senso, una singola sequenza in cui Miles combatte in live action insieme agli altri Spider-Man potrebbe svoltare l'intero Ragno-Verso di Sony, facendo da base per le nuove avventure in carne ed ossa dell'Uomo Ragno del Queens e innestando il suo personaggio nell'MCU, ma anche ponendosi da prodromo agli eventi dell'inevitabile Spider-Man 4 con Tom Holland. Addirittura, una sequenza simile potrebbe riportare in scena gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield, i quali, proprio sfruttando il Multiverso introdotto in Across The Spider-Verse, potrebbero tornare nei propri rispettivi universi e prestarsi a nuove interazioni dell'Arrampicamuri tanto per il grande quanto per il piccolo schermo. D'altro canto, con i rumor costanti su The Amazing Spider-Man 3 con Andrew Garfield e gli insider che parlano di un ritorno di Tobey Maguire come uno Spidey adulto e molto più "magico" delle due controparti giovanili, Sony potrebbe facilmente cogliere la palla al balzo per riportare in scena due personaggi che si sono verificati essere dei veri e propri fan-favorite.



Queste prospettive sono tutte decisamente intriganti, ma c'è un "ma", ed è pure bello grosso. Secondo i rumor, Spider-Man Beyond the Spider-Verse sarebbe in ritardo di diversi mesi rispetto alla tabella di marcia.

Per esempio, Hailee Steinfeld ha confermato di non aver ancora iniziato il doppiaggio di Gwen Stacy, che normalmente richiederebbe mesi, se non anni di lavoro. Parallelamente, lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood sta mettendo a rischio tutte le uscite dei prossimi anni, con slittamenti anche consistenti se non si dovesse giungere ad una quadra nel giro di qualche settimana. Certo, la sceneggiatura di Beyond The Spider-Verse dovrebbe essere completa, evitando almeno i ritardi connessi allo sciopero, ma nulla è certo, almeno al momento. In generale, invece, il solo pensiero di pubblicare nel giro di due anni due film animati con una quantità di animazioni, stili grafici diversi e impegno profuso così elevata come Across e Beyond The Spider-Verse appare semplicemente irrealistica. A meno che, ovviamente, Sony abbia animato i due film back-to-back e ora resti davvero poco da fare per il capitolo conclusivo della trilogia. Insomma, le aspettative per Spider-Man: Beyond The Spider-Verse sono alle stelle, così come lo è l'hype dei fan. Resta solo da capire se la major giapponese sarà in grado di rispettare la sua stessa tabella di marcia o se, invece, il film arriverà al cinema con qualche mese di ritardo, colpendo a cascata tutti gli altri progetti del Ragno-Verso e del MCU.